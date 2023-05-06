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«Зенит» получит кубок и медали, если досрочно станет чемпионом

сегодня, 21:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 18:00 Не начался

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о том, могут ли «Зениту» вручить чемпионский кубок, если коллектив обеспечит себе победу в лиге досрочно.

Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт завтра, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени. Петербуржцы станут чемпионами в случае победы над москвичами, но команду может устроить и ничья, если ЦСКА не сумеет обыграть «Оренбург».

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
сегодня в 22:53
Конечно зря Андрей Сергеевич, так шашкой рубит в эфире. Случиться то всякое может, это всё таки футбол. Ну, а вообще, конечно желаю завтра Зениту, поднять Кубок над головой, и нарисовать на символике, ещё одну звёздочку.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:28
В матче где решается вопрос досрочного чемпионства Зенита Спартаку будет трудно обыграть судью...
makkie
makkie
сегодня в 22:22
Да всё уже спланировали заранее... типичный РПЛ(
Завтра будем наблюдать лоснящиеся рожи Миллера, Дюкова и иже с ними.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 22:21
Врученные медали еще с начала сезона хранятся в раздевалке, а сегодня Кукуян с Ивановым и кубок доставили на "Газпром Арену".
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 22:20
Пускай завтра получит желаемое и исчезнет из информационного поля.У членов РПЛ есть более важные заботы.
sova147
sova147
сегодня в 22:18
Ждём и медали и Кубок! Будем болеть...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:51
Подождем и все увидем,что гадать.
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