«Зенит» получит кубок и медали, если досрочно станет чемпионом

1683398604

сегодня, 21:43

Президент РПЛ рассказал о том, могут ли «Зениту» вручить чемпионский кубок, если коллектив обеспечит себе победу в лиге досрочно.

Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали.