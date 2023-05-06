«Зенит» получит кубок и медали, если досрочно станет чемпионом

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о том, могут ли «Зениту» вручить чемпионский кубок, если коллектив обеспечит себе победу в лиге досрочно.
Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали.
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт завтра, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени. Петербуржцы станут чемпионами в случае победы над москвичами, но команду может устроить и ничья, если ЦСКА не сумеет обыграть «Оренбург».
Завтра будем наблюдать лоснящиеся рожи Миллера, Дюкова и иже с ними.
Завтра будем наблюдать лоснящиеся рожи Миллера, Дюкова и иже с ними.