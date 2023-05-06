Федотов — лучший тренер Премьер-Лиги по итогам апреля

Наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренеров РПЛ по итогам апреля.
«Армейцы» в прошлом месяце набрали 13 баллов в 5 играх. Ближайшими конкурентами Федотова в голосовании стали Михаил Галактионов («Локомотив») и Сергей Семак («Зенит»).
Другими претендентами были Валерий Карпин («Ростов») и Гильермо Абаскаль («Спартак»).
Winline тренер… что это такое? 🙈
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Winline тренер… что это такое? 🙈
Если выборы президента будет будет букмекер спонсировать, то будет winline президент?
Будь здрав Олег. ( Наконец то аватара с И.А. Нетто у меня появилась. Хороший подарок от Назбека).
Будь здрав Олег. ( Наконец то аватара с И.А. Нетто у меня появилась. Хороший подарок от Назбека).