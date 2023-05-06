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Федотов — лучший тренер Премьер-Лиги по итогам апреля

сегодня, 11:36

Наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренеров РПЛ по итогам апреля.

«Армейцы» в прошлом месяце набрали 13 баллов в 5 играх. Ближайшими конкурентами Федотова в голосовании стали Михаил Галактионов («Локомотив») и Сергей Семак («Зенит»).

Другими претендентами были Валерий Карпин («Ростов») и Гильермо Абаскаль («Спартак»).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:18
А как же великий человек в футляре !)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:10
Правильное решение,ЦСКА хорошо отыграл.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:00
Ну что за идиотизм
Winline тренер… что это такое? 🙈
Если выборы президента будет будет букмекер спонсировать, то будет winline президент?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:46, ред.
Выбирали не болельщики, а спецы. В апреле у ВВФ лучшие показатели.
Будь здрав Олег. ( Наконец то аватара с И.А. Нетто у меня появилась. Хороший подарок от Назбека).
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:27
Правильный выбор......в апреле Федотов был однозначно лучший.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:26
Кто выбирал? Этот конкурс проводился среди болельщиков Локо и ЦСКА?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:05
Это резина..пока. Остальное достанется, по крупному, другому).
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:36
Похвала всегда приятна, с чем и Поздравляю Владимира!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:34
Ну в принципе ожидаемая тройка: Федотов, Семак, Галактионов.... остальные мимо. А если бы не РПЛ, то лучший тренер месяца - это тренер "Акрона" Евгений Калешин. Так указать ("потренировать") командам РПЛ их реальное место смог только он со своей командой. Причем не методом - мы в бункере, а реальной игрой команды на футбольном поле. Жаль с Краснодаром пенальти не пошли...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:53
СЕмака надо исключить из этих голосований,ведь мы его в первом туре признали лучшим тренером предстоящего сезона.А далее выбираем "лучшего парня на деревне".
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