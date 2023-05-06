Федотов — лучший тренер Премьер-Лиги по итогам апреля

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сегодня, 11:36

Наставник ЦСКА признан лучшим тренеров РПЛ по итогам апреля.

«Армейцы» в прошлом месяце набрали 13 баллов в 5 играх. Ближайшими конкурентами Федотова в голосовании стали Михаил Галактионов («Локомотив») и Сергей Семак («Зенит»).

Другими претендентами были Валерий Карпин («Ростов») и Гильермо Абаскаль («Спартак»).