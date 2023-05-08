Обамеянг: «Я хотел бы вернуться в „Барселону“»

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вчера, 09:51

Нападающий «Челси» заявил, что хочет снова играть за «Барселону».

Я хотел бы вернуться в «Барселону». Посмотрим, что произойдёт в будущем.

Обамеянг точно покинет «Челси» этим летом. «Барселона» готова подписать нападающего, но всё будет зависеть от финансового фэйр-плэй. Единственный шанс для «сине-гранатовых» оформить переход Обамеянга, если трансфер будет бесплатным, а форвард согласится сократить зарплату.