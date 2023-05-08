Обамеянг: «Я хотел бы вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет снова играть за «Барселону».
Я хотел бы вернуться в «Барселону». Посмотрим, что произойдёт в будущем.
Обамеянг точно покинет «Челси» этим летом. «Барселона» готова подписать нападающего, но всё будет зависеть от финансового фэйр-плэй. Единственный шанс для «сине-гранатовых» оформить переход Обамеянга, если трансфер будет бесплатным, а форвард согласится сократить зарплату.
Вряд ли его Барса будет выкупать обратно, вот только если он достанется бесплатно и Барса его опять толкнёт, то будет неплохой бизнес, а так не нужен он Барсе.
Вряд ли его Барса будет выкупать обратно, вот только если он достанется бесплатно и Барса его опять толкнёт, то будет неплохой бизнес, а так не нужен он Барсе.