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Обамеянг: «Я хотел бы вернуться в „Барселону“»

вчера, 09:51

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет снова играть за «Барселону».

Я хотел бы вернуться в «Барселону». Посмотрим, что произойдёт в будущем.

Обамеянг точно покинет «Челси» этим летом. «Барселона» готова подписать нападающего, но всё будет зависеть от финансового фэйр-плэй. Единственный шанс для «сине-гранатовых» оформить переход Обамеянга, если трансфер будет бесплатным, а форвард согласится сократить зарплату.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:12
Никто его не вышвыривал. Обамеянг пришел в Барсу зимой и стал лучшим бомбардиром за этот период. Но в Барселону пришел Левандовски и зарплатную ведомость нужно было разгружать, а Тухелю нужен был нападающий. Вроде бы все сошлось и Аубу продали, но Тухеля уволили. Сейчас Барса и Ауба пытаются повторить успех полуторагодичной давности, но Челси обидно бесплатно отпускать чувака, за которого они заплатили деньги.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:31
Как же хорошо он играл в дортмундской Боруссии. После ухода оттуда, его карьера пошла уже по наклонной.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:32
Бесплатно подарить его кому нибудь. У него в голове только тусовки и ночная жизнь.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:18
Этот ещё, ни флага, ни Родины. Из талантиливого, перспективного нападающего превратился в никому не нужного, посредственного игрока. Постоянно ему кажется, что где-то лучше. При малейших проблемах, вместо того, чтобы доказывать свою профпригодность на поле, сразу пытается куда-то свалить, считая, что в другом клубе будет что-то по-другому, а по сути нужно просто работать на поле.
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:01, ред.
опозорил себя, свою карьеру уже давно
продажный человечек
деньги деньгами, но такой беготне Жирков позавидует
об этом мало говорится что то
а игрок то топовый
жаль что так сложилось
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:31
Хочет в Барсу,пусть соглашается на уменьшение зарплаты.
Guzhel
Guzhel
вчера в 11:20
Много вас таких желающих
qrhk8p438pbm
qrhk8p438pbm
вчера в 10:19
Барселона только только избавилась от Пьера-Эмерика Обамеянга сплавив его Челси, а он хочет уже вернутся.
Вряд ли его Барса будет выкупать обратно, вот только если он достанется бесплатно и Барса его опять толкнёт, то будет неплохой бизнес, а так не нужен он Барсе.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:07
Лучший этап, так бы сказать карьеры был у Боруссии Дортмунд. Затем куда бы он не переходил он и половины не демонстрировал то что в Боррусии. Барселоне вряд-ли он на данный момент та и в будущем вряд-ли будут на него рассчитывать. Сейчас у них Левандовски а через пару сезонов навернека купят себе достойную замену Поляку. Так что где где а в Каталонии у тебя Пьер карьерный этап уже пройден!
4k7u6bxbg883
4k7u6bxbg883
вчера в 10:02
В советское время таких как ты называли летун
sova147
sova147
вчера в 09:59
Если желание есть то пусть сбудется
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:53
Не один он хочет вернутся в Барсу...)
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