«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1).
Винисиус Жуниор открыл счет на 36-й минуте, Кевин Де Брюйне на 67-й забил ответный гол.
Ответный поединок состоится 17 мая.
|Реал1 : 1Манчестер Сити
|Матч завершен
«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1).
Винисиус Жуниор открыл счет на 36-й минуте, Кевин Де Брюйне на 67-й забил ответный гол.
Ответный поединок состоится 17 мая.
Учитывая, что обе команды не домашние (у "Реала" лучше статистика на выезде в последние полтора года в ЛЧ), нас ждёт ещё одна феерия.
P.S. Кем же стал Камавинга за год, и какое же гениальное решение было использовать его вместо Менди, я просто с восхищением смотрел за каждым его действием. А вот, перейдя в центр, он сделал два обреза, так что поаккуратнее ему на родной позиции надо играть. Мой новый любимчик!!!)
Учитывая, что обе команды не домашние (у "Реала" лучше статистика на выезде в последние полтора года в ЛЧ), нас ждёт ещё одна феерия.
P.S. Кем же стал Камавинга за год, и какое же гениальное решение было использовать его вместо Менди, я просто с восхищением смотрел за каждым его действием. А вот, перейдя в центр, он сделал два обреза, так что поаккуратнее ему на родной позиции надо играть. Мой новый любимчик!!!)