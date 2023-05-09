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«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

вчера, 23:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1).

Винисиус Жуниор открыл счет на 36-й минуте, Кевин Де Брюйне на 67-й забил ответный гол.

Ответный поединок состоится 17 мая.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:02
Опять бесхребетный МС непонятно чем занимался пол-матча с такой игрой Реал не одолеть, Сити очень повезло что счет всего 1-1
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:57, ред.
Больше всего мне понравилось в матче, как команды выходили из мощнейшего прессинга. Как любят говорить эстеты, - на носовом платке. Вроде бы игроки соперника в паре сантиметров от тебя, но это не мешало заниматься точнейшей перепасовкой на пятачке и переходить в контратаки.
Если в общем: матч отличный, со всеми атрибутами современного техничного футбола, когда решения принимаются за доли секунды. Если бы он закончился даже с нулевым счётом, он бы совершенно не испортил моё впечатление от красивой игры соперников.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:36
Вчера весь мир видел как выигрывает ваш кумир....
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 08:30
Если бы процент владения мячом давал большое преимущество то команды гвардиолы каждый год выигрывала бы лигу чемпионов. Я тебе напомню что последний раз гвардиола выиграл лигу чемпионов 12 лет назад и то с месси хави иньеста и тд
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 08:27
Там до кисти еще одна рука была. У сити тоже были грубые нарушения например грилиш на первых секундах нарушил на родриго бернарду силва два раза грубых нарушения, родри гюндоган сам грубо нарушал.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 08:24
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 08:03
    Ничего себе симуляция. Как будто сбили машиной. Желтую, может, не получил бы Рюдигер, но фол точно был, а арбитр не свистнул
    Elliada
    Elliada ответ Dima salev (раскрыть)
    сегодня в 08:01
    Холанн зависимый игрок. Он может только замыкать. А Винисиус может на дриблинге и скорости сам создать момент. Если бы не его характер, мог бы вырасти в суперзвезду. А так не думаю, что станет. Может, стать как Неймар
    Elliada
    Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 07:59
    32 трофея за 13 лет. Такое каждому под силу
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 07:43
    Ничья, пока что непонятно, что будет дальше. Ведь и тот и другой клуб в следующей встрече могут решить все в свою пользу. Тем интереснее будет посмотреть, как и по чьему плану все пройдет. Думаю, что тоже в основное время будет ничья.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 07:39
    Футбол превратился в игрушку, где по решению определенных людей судьбу матча решают до игры.
    Судья встречи и винт в этом механизме, но достоин тоже проклятья. Х"вардиола никчёмный тренеришка.
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 06:57
    Это матч доказал что Холланд не топ футболист. Холланд не может тащить команду в трудные минуты. Вот Жуниор свой гол забыл
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ L.Hamilton (раскрыть)
    сегодня в 06:51
    Халанду метра два не хватило добраться до мяча, при чем тут толчок.
    Гюндоган симулировал, это очевидно, плотно встретили, как в РПЛ, но не более, игры логтем не было, просто нашёл его из-за разницы в росте.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 06:33
    Ничья в пользу Манчестера...
    5v44yfsyewgw
    5v44yfsyewgw
    сегодня в 04:47
    Реал в Англии дожмёт 30на и компанию
    m43mh4kss7gj
    m43mh4kss7gj
    сегодня в 03:42
    Ждём игру в Англии, там будет жарко.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ L.Hamilton (раскрыть)
    сегодня в 03:17
    Рюдигер вообще ничего не сделал Гюндогану. Илкай прокинул мяч и сразу же сжал ноги и набросился на Тони.
    А про пенальти на Эрлинге. Если за такой контакт ставить пенальти, то в каждом матче будет по несколько пенальти.
    Если ты сам играешь или хотя бы играл в футбол, то ты поймёшь о чём я.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ L.Hamilton (раскрыть)
    сегодня в 03:13
    А сколько игроков МС должны были получить карточки?
    Я не утверждаю на 100%, что мяч ушёл. Но очень подозрительно было. Даже повтор не показали.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ L.Hamilton (раскрыть)
    сегодня в 03:09, ред.
    Эта тактика называется "игра вторым номером", когда одна команда специально отдаёт мяч сопернику.
    Да даже если б не так, то всем понятно, что команды Гвардиолы играют в контроль мяча.
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 02:19
    Надеюсь на Этихад будет совсем другая игра, и Сити покажет свой лучший футбол.
    Rupertt
    Rupertt
    сегодня в 02:18
    Эх, Реал М чуть не дожал, так бы 2й матч был куда более интересен.
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 01:29
    Начнем с того, что у Реала, несколько дней назад был непростой матч в финале кубка короля. Судейство конечно не было адекватным, но Реал реально смотрится солидно и если к ответному матчу они подойдут без травм и отдохнувшими, то МС может опять оказаться на обочине. В любом случае ждём продолжения борьбы и пусть выиграет достойнейший…
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ 1580556558 (раскрыть)
    сегодня в 01:27
      L.Hamilton
      L.Hamilton ответ Viduka (раскрыть)
      сегодня в 01:22
      За попадание в спину даже дают пенальти, если играет Реал. Поэтому фанаты сливочных думают, что и за попадание в торс должны дать 100% пенальти, иначе считается, что судья просто засуживает Мадрид.
      L.Hamilton
      L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:20
      А вот статистика в 28% времени в первом тайме просто смеётся в лицо Мадриду.
      Да, полностью превосходил в игре 😂
      1580556558
      1580556558 ответ juchok (раскрыть)
      сегодня в 01:19
      Я откуда знаю, чего у меня спрашиваешь?)))
      L.Hamilton
      L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:18
      На Холанде 100% пенальти судья не поставил, был толчок явный от Карвахаля. Судья тупо решил глаза закрыть.
      А сливочные пишут про кисть и прерванную передачу, там только микроскоп может разглядеть. Судья по-честному пару раз простил Реал. Рюдигер чуть не сломал Гюндогана, а он даже жёлтую не получил. Ужас!
      Судья слишком слабый оказался для такого матча.
      Capral
      Capral ответ juchok (раскрыть)
      сегодня в 01:16
      Короче, мне спать пора- старый я, устаю быстро. Будь здоров.
      Capral
      Capral ответ juchok (раскрыть)
      сегодня в 01:14
      За "ересь".
      И вообще, при чем здесь Кураньи? Какой-то винегрет получился...
      juchok
      juchok ответ 1580556558 (раскрыть)
      сегодня в 01:12
      а за что меня должны удалить?
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