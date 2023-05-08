«Локомотив» крупно обыграл «Сочи»

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вчера, 18:59

«Локомотив» победил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ (3:0).

Наир Тикнизян открыл счет на 41-й минуте, Артём Карпукас на 45+3-й удвоил преимущество команды, а итоговый счет установил Вильсон Изидор на 76-й.

После игры москвичи идут на 9-м месте (35 очков), южане занимают 10-ю строчку (34 балла).