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«Локомотив» крупно обыграл «Сочи»

вчера, 18:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Локомотив» победил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ (3:0).

Наир Тикнизян открыл счет на 41-й минуте, Артём Карпукас на 45+3-й удвоил преимущество команды, а итоговый счет установил Вильсон Изидор на 76-й.

После игры москвичи идут на 9-м месте (35 очков), южане занимают 10-ю строчку (34 балла).

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:16
Локо с победой
протон
протон
вчера в 22:27
сильно прошли весну. Вот что значит навести порядок в руководстве
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:06
Остаётся порадоваться за ЛОКО - всё таки в 10-ке..
zooveterinar
zooveterinar ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:03
Привез же победный дух Зенита!!
kinderpingui
kinderpingui ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:02
Начинает??? После сборов у локо одно поражение после зение, 1 ничья с цска , остальные победы. Просто много было разбозарено до перерыва, что не реально создать конкуренцию по очкам лидерам
zooveterinar
zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:02
Букмекеры,не разрешали!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:00
Маршрут Ростов-Ареван!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 21:59
Ну!! Хорошая,равная!!3:0вынесли,ожидал примерно2:1!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:23
Хорошая победа,не удалось только Дзюбе забить.
tims
tims
вчера в 21:04
    dok66
    dok66
    вчера в 20:55
    Была практически равная игра , но Локо играл значительно качественнее , с победой !
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:54
    Локомотив ожил, спартач тянет паровоз
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 20:23
    Сочи после возобновления чемпионата мягко говоря не убедителен.
    yj8cdcrhsrqh
    yj8cdcrhsrqh
    вчера в 20:06
    Локомотив прет без тормозов...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:06
    Поздновато Локо проснулся !
    морозз
    морозз
    вчера в 19:47
    Главное что в этом матче не было человека с фамилией КУКУЯН, отлично судили, играли, болели! Был праздник футбола а не Газпромовская голубая мечта о чемпионстве и это главное! Молодцы водители Паровозов и узкоколеек!
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ alexgurzan (раскрыть)
    вчера в 19:47, ред.
    Так и раньше выходили все первые и несколько вторых.
    Что измениться?
    Суть то не изменилась, кто то выстрелил и накапливает, а кто то тратит всё.
    Вот кто всё потратил тот и не будет играть в последний день, так как особого смысла играть не будет.
    Если раньше тот кто всё истратил, но как то попал в финал, получает за это вип и приз, то теперь он если увидит, что кто то выстрелил, сам перейдёт на залётные ставки с большим коэффициентом или попросту бросит играть. Какой смысл ему напрягаться если он всё равно ничего не выиграет.
    Дело конечно ваше, конкурс по вашим правилам, но этим вы проблему не решите, а только усугубите, вот увидите.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Выходить теперь будут первые и вторые места из групп, что тоже даст пространство для манёвра. Посмотрим, что получится, в следующем месяце.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 19:28
    "Локо" порезвился знатно,а "Сочи",имея недюжинное количество возможностей,обмишулился.Надеюсь,что он все свои возможности создаст и реализует в следующем туре на своём поле.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ alexgurzan (раскрыть)
    вчера в 19:28
    Но этим вы точно не мотивируете.
    Вы хоть разбирались почему многие не играют или ставят мало?
    В группе Яшина одни попадают с большим очковым запасом, так как в начале месяца выстрелила крупная ставка и пользователь накапливает очки на финальный день. Вот они зачастую и выигрывают в группе Яшина.
    Другие же за попадания в группу борются до последних очков и зачастую попадают туда с нулём. и в финальный день у них не больше 1000 очков.
    400 вход и несколько комментариев, ну если повезёт то за лучший комментарий накинут.
    И вот скажите как этому пользователю играть против того у кого 20-30 тысяч очков?
    Единственная надежда на крупный выигрыш с бешенным коэффициентом, это одна или две ставки, а некоторые не веря просто забивают на это.
    Вот так вы не разобравшись изменили правила, которые не пойдут на пользу, как было так и останется, да ещё многих отпугнёт от конкурса.

    Моё предложение простое, если вы хотите мотивировать таких игроков, то на финальный день все заработанные очки в течение месяца обнуляются, а каждому пользователю даётся по 5 или 10 тысяч очков.

    Это во первых обострит игру в группах, а в финальный день все будут в равных условиях и это будет реально финал, а не схема "победит тот кто больше всех накопит очков".

    Надеюсь вы прислушаетесь, как мне кажется это дельное предложение.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:27
    Локо начинает просыпаться. Только поздновато как то.
    собакин6762
    собакин6762
    вчера в 19:21
    И что бы они без Дзюбы делали ?
    mlcfwok
    mlcfwok ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:14
    Они и выглядят как команда, дружные, весёлые
    При немцах вечно недовольные ходили
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:13
    Некоторых одно только присутствие Дзюбы делает непобедимыми....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:12
    Вот оно..когда проявилось...наследие Рангника....

    Серебрянный же призёл что то совсем посыпался....жаль...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:10
    Станцию Сочи без остановки)...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:09
    Дело не только в победе. Игра Локо радует глаз. Отличное движение, видение поля. культура паса. А где раньше все было?
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 19:08, ред.
    До матча прочитал прогноз одного из пользователей, где он сделал вывод, что чемпионат для обоих команд уже закончился и они будут играть легко.
    По ходу матча ничего подобного не было, команды бились на поле как будто многое решается в этом матче.
    Обе команды бились не жалея себя, отсюда много травм, но назвать игру грубой я не смогу, просто была жёсткая борьба.
    Локо выиграл на классе, у Сочи нет даже близко таких исполнителей как у железнодорожников.
    Локо наконец то вышел из крутого пике, куда их завела "залётная команда".
    Новички добавили драйва игре и старая гвардия ожила.
    Старая гвардия имеется ввиду те кто был в Локо, но почему то у них игры не было. А так Локо очень молодая команда, а возрастные игроки не портят игру, а помогают.
    Локо поздравления, всех болельщиков тоже, с надеждой ждём новый сезон.
    Ах если бы не "залётная команда"...
    particular
    particular
    вчера в 19:03
    Локо набрал ход и уверенно удаляется от полустанка с отставшими...
    Сочи скользит в обратном направлении, но ранее сделанный задел, скорее всего, позволит балансировать без грехопадения...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:01
    Локомотив набрал серьёзный ход - в пору экспрессом называть...)
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