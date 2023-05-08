«Локомотив» крупно обыграл «Сочи»

«Локомотив» победил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ (3:0).
Наир Тикнизян открыл счет на 41-й минуте, Артём Карпукас на 45+3-й удвоил преимущество команды, а итоговый счет установил Вильсон Изидор на 76-й.
После игры москвичи идут на 9-м месте (35 очков), южане занимают 10-ю строчку (34 балла).
Что измениться?
Суть то не изменилась, кто то выстрелил и накапливает, а кто то тратит всё.
Вот кто всё потратил тот и не будет играть в последний день, так как особого смысла играть не будет.
Если раньше тот кто всё истратил, но как то попал в финал, получает за это вип и приз, то теперь он если увидит, что кто то выстрелил, сам перейдёт на залётные ставки с большим коэффициентом или попросту бросит играть. Какой смысл ему напрягаться если он всё равно ничего не выиграет.
Дело конечно ваше, конкурс по вашим правилам, но этим вы проблему не решите, а только усугубите, вот увидите.
Что измениться?
Суть то не изменилась, кто то выстрелил и накапливает, а кто то тратит всё.
Вот кто всё потратил тот и не будет играть в последний день, так как особого смысла играть не будет.
Если раньше тот кто всё истратил, но как то попал в финал, получает за это вип и приз, то теперь он если увидит, что кто то выстрелил, сам перейдёт на залётные ставки с большим коэффициентом или попросту бросит играть. Какой смысл ему напрягаться если он всё равно ничего не выиграет.
Дело конечно ваше, конкурс по вашим правилам, но этим вы проблему не решите, а только усугубите, вот увидите.
Вы хоть разбирались почему многие не играют или ставят мало?
В группе Яшина одни попадают с большим очковым запасом, так как в начале месяца выстрелила крупная ставка и пользователь накапливает очки на финальный день. Вот они зачастую и выигрывают в группе Яшина.
Другие же за попадания в группу борются до последних очков и зачастую попадают туда с нулём. и в финальный день у них не больше 1000 очков.
400 вход и несколько комментариев, ну если повезёт то за лучший комментарий накинут.
И вот скажите как этому пользователю играть против того у кого 20-30 тысяч очков?
Единственная надежда на крупный выигрыш с бешенным коэффициентом, это одна или две ставки, а некоторые не веря просто забивают на это.
Вот так вы не разобравшись изменили правила, которые не пойдут на пользу, как было так и останется, да ещё многих отпугнёт от конкурса.
Моё предложение простое, если вы хотите мотивировать таких игроков, то на финальный день все заработанные очки в течение месяца обнуляются, а каждому пользователю даётся по 5 или 10 тысяч очков.
Это во первых обострит игру в группах, а в финальный день все будут в равных условиях и это будет реально финал, а не схема "победит тот кто больше всех накопит очков".
Надеюсь вы прислушаетесь, как мне кажется это дельное предложение.
Вы хоть разбирались почему многие не играют или ставят мало?
В группе Яшина одни попадают с большим очковым запасом, так как в начале месяца выстрелила крупная ставка и пользователь накапливает очки на финальный день. Вот они зачастую и выигрывают в группе Яшина.
Другие же за попадания в группу борются до последних очков и зачастую попадают туда с нулём. и в финальный день у них не больше 1000 очков.
400 вход и несколько комментариев, ну если повезёт то за лучший комментарий накинут.
И вот скажите как этому пользователю играть против того у кого 20-30 тысяч очков?
Единственная надежда на крупный выигрыш с бешенным коэффициентом, это одна или две ставки, а некоторые не веря просто забивают на это.
Вот так вы не разобравшись изменили правила, которые не пойдут на пользу, как было так и останется, да ещё многих отпугнёт от конкурса.
Моё предложение простое, если вы хотите мотивировать таких игроков, то на финальный день все заработанные очки в течение месяца обнуляются, а каждому пользователю даётся по 5 или 10 тысяч очков.
Это во первых обострит игру в группах, а в финальный день все будут в равных условиях и это будет реально финал, а не схема "победит тот кто больше всех накопит очков".
Надеюсь вы прислушаетесь, как мне кажется это дельное предложение.
При немцах вечно недовольные ходили
При немцах вечно недовольные ходили
Серебрянный же призёл что то совсем посыпался....жаль...
Серебрянный же призёл что то совсем посыпался....жаль...
По ходу матча ничего подобного не было, команды бились на поле как будто многое решается в этом матче.
Обе команды бились не жалея себя, отсюда много травм, но назвать игру грубой я не смогу, просто была жёсткая борьба.
Локо выиграл на классе, у Сочи нет даже близко таких исполнителей как у железнодорожников.
Локо наконец то вышел из крутого пике, куда их завела "залётная команда".
Новички добавили драйва игре и старая гвардия ожила.
Старая гвардия имеется ввиду те кто был в Локо, но почему то у них игры не было. А так Локо очень молодая команда, а возрастные игроки не портят игру, а помогают.
Локо поздравления, всех болельщиков тоже, с надеждой ждём новый сезон.
Ах если бы не "залётная команда"...
По ходу матча ничего подобного не было, команды бились на поле как будто многое решается в этом матче.
Обе команды бились не жалея себя, отсюда много травм, но назвать игру грубой я не смогу, просто была жёсткая борьба.
Локо выиграл на классе, у Сочи нет даже близко таких исполнителей как у железнодорожников.
Локо наконец то вышел из крутого пике, куда их завела "залётная команда".
Новички добавили драйва игре и старая гвардия ожила.
Старая гвардия имеется ввиду те кто был в Локо, но почему то у них игры не было. А так Локо очень молодая команда, а возрастные игроки не портят игру, а помогают.
Локо поздравления, всех болельщиков тоже, с надеждой ждём новый сезон.
Ах если бы не "залётная команда"...
Сочи скользит в обратном направлении, но ранее сделанный задел, скорее всего, позволит балансировать без грехопадения...
Сочи скользит в обратном направлении, но ранее сделанный задел, скорее всего, позволит балансировать без грехопадения...