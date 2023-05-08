«Футбол по тебе не соскучится». Бен Арфа — президенту «Лиона»

Экс-игрок «Лиона» Атем Бен Арфа остро отреагировал на новость об уходе президента клуба Жана-Мишеля Ола со своего поста.
Футбол по тебе не соскучится. До свидания.
Бен Арфа два года находился в академии «Лиона», он дебютировал на профессиональном уровне при Ола. В 2008 году игрок перешел в «Марсель». Спор двух клубов пришлось решить в рамках личной встречи Ола и Пап Диуфа в штаб-квартире лиги. Диуф тогда был президентом провансальцев.
В 2019 году футболист, будучи свободным агентом, отверг возможность вернуться в «Лион»: «Я не мог работать с Ола, это невозможно».
Чтобы всех клоунов, которые свои карьеры прозябали, собрать, и совместно критиковать человека, который практически лично собрал клуб и сделал его семикратным чемпионом.
Чтобы всех клоунов, которые свои карьеры прозябали, собрать, и совместно критиковать человека, который практически лично собрал клуб и сделал его семикратным чемпионом.