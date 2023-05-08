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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

«Футбол по тебе не соскучится». Бен Арфа — президенту «Лиона»

вчера, 18:14

Экс-игрок «Лиона» Атем Бен Арфа остро отреагировал на новость об уходе президента клуба Жана-Мишеля Ола со своего поста.

Футбол по тебе не соскучится. До свидания.

Бен Арфа два года находился в академии «Лиона», он дебютировал на профессиональном уровне при Ола. В 2008 году игрок перешел в «Марсель». Спор двух клубов пришлось решить в рамках личной встречи Ола и Пап Диуфа в штаб-квартире лиги. Диуф тогда был президентом провансальцев.

В 2019 году футболист, будучи свободным агентом, отверг возможность вернуться в «Лион»: «Я не мог работать с Ола, это невозможно».

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Все комментарии
k8cx4t9kd8uk
k8cx4t9kd8uk
вчера в 21:09
Так он ещё щёку подставил, мол целуй, ненормальный какой-то
85hts3qnaxx3
85hts3qnaxx3
вчера в 21:08
Арфа чудак тот ещё)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:08
Ему нужно совместное заявление с Балотелли и Кварежмой сделать, ещё можно Кассано прибавить, который сам признавался, что прозябал свою карьеру из-за лени в своё время, а сейчас забыл и поливает успешных игроков))

Чтобы всех клоунов, которые свои карьеры прозябали, собрать, и совместно критиковать человека, который практически лично собрал клуб и сделал его семикратным чемпионом.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 18:58
Время показало что работать тяжело именно с Бен Арфой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
Кто-то огорчится уходу, кто-то обрадуется...
Гость
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