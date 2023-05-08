«Футбол по тебе не соскучится». Бен Арфа — президенту «Лиона»

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вчера, 18:14

Экс-игрок «Лиона» остро отреагировал на новость об уходе президента клуба со своего поста.

Футбол по тебе не соскучится. До свидания.

Бен Арфа два года находился в академии «Лиона», он дебютировал на профессиональном уровне при Ола. В 2008 году игрок перешел в «Марсель». Спор двух клубов пришлось решить в рамках личной встречи Ола и Пап Диуфа в штаб-квартире лиги. Диуф тогда был президентом провансальцев.

В 2019 году футболист, будучи свободным агентом, отверг возможность вернуться в «Лион»: «Я не мог работать с Ола, это невозможно».