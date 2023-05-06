Лаксальт прокомментировал ситуацию, возникшую после матча с «Химками»

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сегодня, 17:59

Защитник «Динамо» высказался о ситуации, возникшей после матча 26-го тура РПЛ с «Химками».

У футболиста произошёл активный спор с вратарём москвичей , в связи с чем капитану «бело-голубых» Даниилу Фомину и Сабе Сазонову пришлось вмешаться и успокоить партнёров.