Лаксальт прокомментировал ситуацию, возникшую после матча с «Химками»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о ситуации, возникшей после матча 26-го тура РПЛ с «Химками».
У футболиста произошёл активный спор с вратарём москвичей Антоном Шуниным, в связи с чем капитану «бело-голубых» Даниилу Фомину и Сабе Сазонову пришлось вмешаться и успокоить партнёров.
Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация. Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но всё нормально — это футбол. Никаких конфликтов между нами нет.
Шунин и Скопинцев
Шунин и Лаксальт
Шунин и Фомин
Шунин и Сазонов
Шунин и Скопинцев
Шунин и Лаксальт
Шунин и Фомин
Шунин и Сазонов
Да Шунин самый опытный в команде, ветеран, он верен команде, но он иногда перегибает палку.
Один из факторов, что он всё таки не дорос до сборной, эпизодические появления и то для проформы не в счёт, это излишняя нервозность и неуверенность в себе.
Да Шунин самый опытный в команде, ветеран, он верен команде, но он иногда перегибает палку.
Один из факторов, что он всё таки не дорос до сборной, эпизодические появления и то для проформы не в счёт, это излишняя нервозность и неуверенность в себе.