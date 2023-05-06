Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2022/2023

Лаксальт прокомментировал ситуацию, возникшую после матча с «Химками»

сегодня, 17:59
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о ситуации, возникшей после матча 26-го тура РПЛ с «Химками».

У футболиста произошёл активный спор с вратарём москвичей Антоном Шуниным, в связи с чем капитану «бело-голубых» Даниилу Фомину и Сабе Сазонову пришлось вмешаться и успокоить партнёров.

Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация. Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но всё нормально — это футбол. Никаких конфликтов между нами нет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Динамо» отреагировало на слова Талалаева о пресс-конференции Йокановича
Сегодня, 22:55 Фото
Талалаев остался недоволен продолжительностью пресс-конференции Йокановича
Сегодня, 17:46
Экс-игрок «Дерби»: «При встрече где-нибудь я бы подрался с Лэмпардом»
Сегодня, 09:56
СлухиМесси больше не хочет играть за ПСЖ
Вчера, 08:13
Неймар лайкнул видео с критикой в адрес Мбаппе
04 мая
СлухиВ отношении Моуриньо начато расследование после высказываний в адрес судьи
04 мая
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:42
всё чаще подобное с Шуниным
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:14
Теперь после каждого тура...по традиции...будут печатать "Дружеское фото"..??
Шунин и Скопинцев
Шунин и Лаксальт
Шунин и Фомин
Шунин и Сазонов
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:20
Это ещё раз подтверждает, что не всё так хорошо в Динамо.
Да Шунин самый опытный в команде, ветеран, он верен команде, но он иногда перегибает палку.
Один из факторов, что он всё таки не дорос до сборной, эпизодические появления и то для проформы не в счёт, это излишняя нервозность и неуверенность в себе.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:03
Шунин под конец карьеры начал проявлять неуставные взаимоотношения между партнёрами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 