Талалаев остался недоволен продолжительностью пресс-конференции Йокановича

Главный тренер «Химок» оказался недоволен продолжительностью пресс-конференции наставника «Динамо» после матча 26-го тура РПЛ .

Ждём уже минут 15. Хотелось бы уже домой поехать, зализывать раны. Наверное, надо ещё полчасика подождать, пока Йоканович расскажет, как феерично играло «Динамо». Надо же автографы дать, рассказать, как они играли. Мне очень понравилась их игра. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве.