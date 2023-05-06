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Талалаев остался недоволен продолжительностью пресс-конференции Йокановича

сегодня, 17:46
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оказался недоволен продолжительностью пресс-конференции наставника «Динамо» Славиши Йокановича после матча 26-го тура РПЛ.

Ждём уже минут 15. Хотелось бы уже домой поехать, зализывать раны. Наверное, надо ещё полчасика подождать, пока Йоканович расскажет, как феерично играло «Динамо». Надо же автографы дать, рассказать, как они играли. Мне очень понравилась их игра. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 22:50
Главный тренер осерчал, что руководимая им команда проиграла; надеялся, что с его приходом "Химки", руководимые таким опытным специалистом, что называется, "попрут", а команда почему-то "не слушается" его ценных указаний, не выполняет его "заветов", проигрывает. Вот и сорвался, чудак - человек.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:41
Юрчик- ты красавец, по делу ответил, этому...!!!
Ну вот, можешь- когда хочешь!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:31
Хочу напомнить "господину" Талалаеву, что временем на пресс-конференции распоряжается не тренер - в данном случае Йоканович, а присутствующий на ней спикер. Так что все претензии тренера "Химок" должны адресоваться ему, а не "бедному" Йокановичу.
Capral
Capral ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 19:15
Супер!!! Аплодирую стоя!!!
Capral
Capral
сегодня в 19:14
Талалаев как был жлобом, так им и остался- даже проиграть достойно не умеет...
Gahi
Gahi
сегодня в 18:30
Куда домой? Химки у себя дома, а вот Динамо у вас в гостях! Так что Талалаеву хочется напомнить крылатые слова Черномырдина - "Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:23
Потеряно очко. Зачем терять больше?).
pomor45
pomor45
сегодня в 18:03
Побеждённый может и подождать, пока победитель нарадуется. Раны зализать можно как раз во время ожидания, чтобы встретить победителя с бравым видом, а не злобным оскалом.
76egm7naew8v
76egm7naew8v
сегодня в 17:51
Химки видать под стать себе выбирает тренеров.
Гость
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