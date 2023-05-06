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«Динамо» отреагировало на слова Талалаева о пресс-конференции Йокановича

вчера, 22:55
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» отреагировало на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, сказанные им после матча 26-го тура РПЛ.

«Бело-голубые» одержали в гостях победу с минимальным счётом (1:0). После встречи наставник химчан выразил недовольство продолжительностью пресс-конференции главного тренера москвичей Славиши Йокановича.

В телеграм-канале «Динамо» выложили фотографию «Ждуна» — персонажа из известного мема Рунета, подписав снимок:

Ходят слухи, что один главный тренер, сменивший три клуба за один сезон, до сих пор ждёт своей очереди на пресс-конференцию...

«Динамо» отреагировало на слова Талалаева о пресс-конференции Йокановича

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:12
Адекватный ответ.
Вот есть такие люди, к которым есть брезгливое отвращение, Талалаев относится к этой категории людей.
Думаю объяснять почему не надо, все знают, что это за фрукт.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:48
Хозяева должны отличаться гостеприимством, даже тогда когда проигрывают у себя дома.
ABir
ABir
сегодня в 00:14
Виной всему испорченное от проигрыша настроение
Capral
Capral
вчера в 23:17
Вот, это так!!! Да еще бы по морде!!! Радует то, что несмотря на все проблемы с составом, игрой и микроклиматом в команде, руководство классно ответило этому жлобу и поДДержало нашего ГТ!!! Это- делает Честь ДИНАМО!!!
memphis
memphis
вчера в 23:03
Так его
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:57
Талалаев после каждого матча с Динамо не упускает возможность нахамить нашему клубу. Жалко выглядит.
Гость
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