«Динамо» отреагировало на слова Талалаева о пресс-конференции Йокановича

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вчера, 22:55

«Динамо» отреагировало на слова главного тренера «Химок» , сказанные им после матча 26-го тура РПЛ .

«Бело-голубые» одержали в гостях победу с минимальным счётом (1:0). После встречи наставник химчан выразил недовольство продолжительностью пресс-конференции главного тренера москвичей .

В телеграм-канале «Динамо» выложили фотографию «Ждуна» — персонажа из известного мема Рунета, подписав снимок: