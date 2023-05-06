«Динамо» отреагировало на слова Талалаева о пресс-конференции Йокановича

«Динамо» отреагировало на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, сказанные им после матча 26-го тура РПЛ.
«Бело-голубые» одержали в гостях победу с минимальным счётом (1:0). После встречи наставник химчан выразил недовольство продолжительностью пресс-конференции главного тренера москвичей Славиши Йокановича.
В телеграм-канале «Динамо» выложили фотографию «Ждуна» — персонажа из известного мема Рунета, подписав снимок:
Ходят слухи, что один главный тренер, сменивший три клуба за один сезон, до сих пор ждёт своей очереди на пресс-конференцию...
Вот есть такие люди, к которым есть брезгливое отвращение, Талалаев относится к этой категории людей.
Думаю объяснять почему не надо, все знают, что это за фрукт.
Вот есть такие люди, к которым есть брезгливое отвращение, Талалаев относится к этой категории людей.
Думаю объяснять почему не надо, все знают, что это за фрукт.