Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халеджа» после матча

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вчера, 15:57

«Аль-Наср» на своём поле сыграл вничью с клубом «Аль-Халедж» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:1).

Один из членов персонала гостей после игры пытался сделать селфи с нападающим хозяев , взяв того за плечо, но игрок оттолкнул его. При этом отмечается, что футболисты и сотрудники «Аль-Халеджа» просили у португальца футболку, в итоге форвард отдал её одному из игроков команды-соперника.