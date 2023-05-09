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Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халеджа» после матча

вчера, 15:57
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)1 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-ХаледжМатч завершен

«Аль-Наср» на своём поле сыграл вничью с клубом «Аль-Халедж» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:1).

Один из членов персонала гостей после игры пытался сделать селфи с нападающим хозяев Криштиану Роналду, взяв того за плечо, но игрок оттолкнул его. При этом отмечается, что футболисты и сотрудники «Аль-Халеджа» просили у португальца футболку, в итоге форвард отдал её одному из игроков команды-соперника.

Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халеджа» после матча Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халеджа» после матча Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халеджа» после матча

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Владимир Анохин (раскрыть)
сегодня в 09:52
Привет Володя!
И тебя с Днём Победы!
112910415
112910415
вчера в 21:40
всё заканчивается грустно
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:31
Похоже, что уже знает. Поэтому и психует! Олег, привет! С Днём Победы!!!
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:05
Да, согласен. Если бы Перес потакал всем капризам Роналду, то клуб мог бы потихоньку пойти ко дну. Тем более есть хороший прецедент с Барселоной и Месси, где жадность и эгоизм одного игрока стала причиной практически банкротства целого клуба.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:09
Нервишки шалят у португальца
John 5mith
John 5mith
вчера в 17:47
Мда, измельчали и новости и события...
Почему-то вспомнился легендарный прыжок другой семерки из МЮ
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:45
Судя по его фэйсу - и деньги ему уже не в радость... Сам виноват... Битву со своим эгоизмом он проиграл уже давно... Да и Месси победить ему не удалось... Расплата пришла быстро...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:42
Не за плечо он его взял.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:34
Но в итоге сделал селфи, получается? Может он сначала не понял, что этот мужик хочет от него?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:32
Я-Роналду,а ты кто,холоп???
minai
minai
вчера в 17:27
Если лапать девушку у всех на виду, она конечно начнёт отталкивать нахала.
adekvat
adekvat
вчера в 17:18
Не той ли рукой, что пасхальные принадлежности недавно чухал?
ABir
ABir
вчера в 17:05
Значит серьезно достали
Elliada
Elliada
вчера в 16:52
Все знают, что к нему лучше не подходить, если его команда проиграла. Сколько ему нужно разбить телефонов и ударить людей, чтобы до всех дошло?
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:51
Скажи спасибо Пересу, что выпер его, а то и Реал развалил бы.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:48
А мог бы спокойно доиграть в Реале, и с почестями в статусе легенды уйти на заслуженный отдых. Но эгоцентризм и жадность сделали свое дело, теперь нėкогда великий и легендарный игрок превратился в посмешище.
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:40
Заметно нервничает, проявляет слабость
3uheemuve763
3uheemuve763
вчера в 16:38, ред.
Что Рони нервишки шалят? То ли ещё будет когда я приеду!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:23
Это Роналду ещё не знает сколько Лео стрижёт с бедуинов))
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:15
У Роналду сейчас плохие времена, его ещё и хейтят за прошлые поступки, а их никто не забывает, интернет помнит всё. Думал, что лучше чем у него контракт никому не предложат, единственный высокооплачиваемый, а не тут то было, вот и обидно. Месси на каких шикарных условиях заходит, его сейчас все любят и хотят поскорее к ним в чемпионат, а Криша постепенно начинают забывать, на данный момент не он главная звезда, тем более он хочет уйти, здесь у него не вышло, еще и фанов отталкивает, последних своих людей, которые пока ещё за него.
ngs4ew4rxhg9
ngs4ew4rxhg9
вчера в 16:10, ред.
Роналду нервничает, что-то у него пошло явно не по плану.

Эйфория от его прихода прошла, перестали получаться голы, пошли проигрыши и ничьи с аутсайдерами. На трибунах скандируют имя Месси. Вдобавок приходят новости, что Месси предложили 500-600 лямов, а сам он недавно хвастался, что он самый дорогой с суммой около 200 лямов.

Недаром стали появляться слухи, что он хочет сбежать из Саудовской Аравии.

Тень Месси преследует его всю его карьеру, и он проигрывает даже тени великого футболиста.

Даже не представляю, что будет с Роналду когда сделку объявят официально, не удивлюсь что Роналду уже снял для себя самую дорогую клинику с кучей психологов и психиатров.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:00
Совсем Рон распоясался.... косяк на косяке, так и выгонят к чертям собачим
Гость
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