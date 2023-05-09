Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халеджа» после матча

«Аль-Наср» на своём поле сыграл вничью с клубом «Аль-Халедж» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:1).
Один из членов персонала гостей после игры пытался сделать селфи с нападающим хозяев Криштиану Роналду, взяв того за плечо, но игрок оттолкнул его. При этом отмечается, что футболисты и сотрудники «Аль-Халеджа» просили у португальца футболку, в итоге форвард отдал её одному из игроков команды-соперника.
Эйфория от его прихода прошла, перестали получаться голы, пошли проигрыши и ничьи с аутсайдерами. На трибунах скандируют имя Месси. Вдобавок приходят новости, что Месси предложили 500-600 лямов, а сам он недавно хвастался, что он самый дорогой с суммой около 200 лямов.
Недаром стали появляться слухи, что он хочет сбежать из Саудовской Аравии.
Тень Месси преследует его всю его карьеру, и он проигрывает даже тени великого футболиста.
Даже не представляю, что будет с Роналду когда сделку объявят официально, не удивлюсь что Роналду уже снял для себя самую дорогую клинику с кучей психологов и психиатров.
Эйфория от его прихода прошла, перестали получаться голы, пошли проигрыши и ничьи с аутсайдерами. На трибунах скандируют имя Месси. Вдобавок приходят новости, что Месси предложили 500-600 лямов, а сам он недавно хвастался, что он самый дорогой с суммой около 200 лямов.
Недаром стали появляться слухи, что он хочет сбежать из Саудовской Аравии.
Тень Месси преследует его всю его карьеру, и он проигрывает даже тени великого футболиста.
Даже не представляю, что будет с Роналду когда сделку объявят официально, не удивлюсь что Роналду уже снял для себя самую дорогую клинику с кучей психологов и психиатров.