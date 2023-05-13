Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался об игровых качествах полузащитника Серхио Бускетса, который покинет каталонский клуб после окончания этого сезона.
Серхио Бускетс — самый умный игрок, которого я когда-либо видел или с которым играл, — он гений.
Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории — он получил «10» за всё, что делал на поле и за его пределами.
Разве кому то из его знакомых можно в предложении со словом "самый" употреблять чью то фамилию кроме Месси???
Разве кому то из его знакомых можно в предложении со словом "самый" употреблять чью то фамилию кроме Месси???