Хави: «Бускетс — самый умный игрок, которого я когда-либо видел»

Главный тренер «Барселоны» высоко отозвался об игровых качествах полузащитника , который покинет каталонский клуб после окончания этого сезона.

Серхио Бускетс — самый умный игрок, которого я когда-либо видел или с которым играл, — он гений.

Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории — он получил «10» за всё, что делал на поле и за его пределами.