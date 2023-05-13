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Хави: «Бускетс — самый умный игрок, которого я когда-либо видел»

вчера, 15:29

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался об игровых качествах полузащитника Серхио Бускетса, который покинет каталонский клуб после окончания этого сезона.

Серхио Бускетс — самый умный игрок, которого я когда-либо видел или с которым играл, — он гений.

Мы теряем лучшего центрального полузащитника в нашей истории — он получил «10» за всё, что делал на поле и за его пределами.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:12
Так то Лео и обидеться может....
Разве кому то из его знакомых можно в предложении со словом "самый" употреблять чью то фамилию кроме Месси???
emdn5k8aweyp
emdn5k8aweyp
вчера в 17:55
Сделал порядочную мину при прощание
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:37
Если хотят возвратить Месси, нужно чем-то жертвовать.
Гость
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