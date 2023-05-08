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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Грилиш рассказал, что Холанд отговаривает его пить алкоголь

вчера, 16:49

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что нападающий Эрлинг Холанд отговаривает его от употребления алкоголя.

Мы отлично дружим, но практически после каждой игры Холанд говорит мне, чтобы я не ходил на вечеринки. Я отвечаю ему, чтобы он заткнулся и пошёл сидеть в ледяной ванне. Но это наша фишка.

В этом сезоне Холанд забил больше голов, чем я за всю карьеру. Если бы Эрлинг отжигал так, как я, он бы чувствовал себя очень плохо по утрам.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:09
Главное , что бы друг Джек не научил друга Эрлинга плохому.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:30
Каждому своё....
Одним огромные деньги нужны чтоб лежать в ледяной ванне...
Другим чтоб отжигать на вечеринках...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:22
Чувак нашёл чем хвастаться...
Elliada
Elliada
вчера в 17:22
Похоже, что Грилиш идет по пути Балотелли. Тот вроде курил и не видел в этом ничего плохого. И где он теперь?
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:14
Лучше поотжигать, чем пускать пузыри в ледяной ванне.
wxcw6taq56nj
wxcw6taq56nj
вчера в 17:09
Бросай пить короче,ешь какой нибудь гороховый суп , как Холанд и жизнь наладится
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 17:02
Пейте молоко!
xuw3tkzzrxe9
xuw3tkzzrxe9
вчера в 16:54
Какой плохой Холанд, отговаривает от алкоголя, ужас просто.
Гость
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