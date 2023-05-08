Грилиш рассказал, что Холанд отговаривает его пить алкоголь

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал, что нападающий отговаривает его от употребления алкоголя.

Мы отлично дружим, но практически после каждой игры Холанд говорит мне, чтобы я не ходил на вечеринки. Я отвечаю ему, чтобы он заткнулся и пошёл сидеть в ледяной ванне. Но это наша фишка.

В этом сезоне Холанд забил больше голов, чем я за всю карьеру. Если бы Эрлинг отжигал так, как я, он бы чувствовал себя очень плохо по утрам.