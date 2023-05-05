Месси публично извинился перед ПСЖ за поездку в Саудовскую Аравию

Нападающий ПСЖ в своих соцсетях извинился перед парижским клубом за поездку в Саудовскую Аравию.

Я думал, что нам дадут выходной после матча [против «Лорьяна»], как это всегда и было. Поездка уже была организована, поэтому я не мог ее отменить. Потому что ранее мне уже приходилось отменять ее. Я извиняюсь перед моими партнерами по команде и жду решения клуба.