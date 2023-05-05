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Месси публично извинился перед ПСЖ за поездку в Саудовскую Аравию

сегодня, 18:51

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в своих соцсетях извинился перед парижским клубом за поездку в Саудовскую Аравию.

Я думал, что нам дадут выходной после матча [против «Лорьяна»], как это всегда и было. Поездка уже была организована, поэтому я не мог ее отменить. Потому что ранее мне уже приходилось отменять ее. Я извиняюсь перед моими партнерами по команде и жду решения клуба.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:01
наверное дело в том, что он не обязан отчитываться перед клубом, куда и зачем ездит в свой выходной день. Просто клуб не дал этого обычного выходного, наверное не хотели, чтобы Месси ехал.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:52
Объяснения, мягко говоря, не убедительные .
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 19:45
Не зря он съездил в Саудовскою Аравию.Наверное что то услышим в ближайшие дни.
cska1948
cska1948 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 19:35
Вернётся, чтобы навестить семью.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:35
За такие деньги 💰 💰 💰 которые отхомячил у ПСЖ, можно один раз и извиниться !)))
cska1948
cska1948
сегодня в 19:34
"...Поездка уже была организована, поэтому я не мог ее отменить..."
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На эти слова напрашиваются два вывода: либо Месси включил дурака, либо он на самом деле дурак, если у него не хватает мозгов ЗАРАНЕЕ согласовать свой отъезд из клуба с руководством. Не говоря уже о том, что у него есть не один юрист.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:33
Вернётся в Барселону!
sova147
sova147 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:25
Неужели простят? Ждём результат...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Евгений Незнанов (раскрыть)
сегодня в 19:24
В медовую ловушку.
Gahi
Gahi
сегодня в 19:18
Вот молодец Лионель Месси у себя дома умудрились проиграть команде "Лорьяну" со счётом 1-3 которая находиться в середине турнирной таблицы и после этого захотели выходной как обычно, за что? Всегда тяжело доказывать что ты не ВЕРБЛЮД 🐫, тем более для такой фигуры как Месси.
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 19:16
Куда он попался )))
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 18:55
Попался,сверчок!
cska1948
cska1948
сегодня в 18:54
Ай-яй-яй наивный, несмышлёный малыш. Он не знал, а спросить не у кого было, ведь папа улетел в Штаты выкручивать руки МЛС.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:54
Теперь ждём реакцию на это руководства ПСЖ.
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