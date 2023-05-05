Месси публично извинился перед ПСЖ за поездку в Саудовскую Аравию

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в своих соцсетях извинился перед парижским клубом за поездку в Саудовскую Аравию.
Я думал, что нам дадут выходной после матча [против «Лорьяна»], как это всегда и было. Поездка уже была организована, поэтому я не мог ее отменить. Потому что ранее мне уже приходилось отменять ее. Я извиняюсь перед моими партнерами по команде и жду решения клуба.
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На эти слова напрашиваются два вывода: либо Месси включил дурака, либо он на самом деле дурак, если у него не хватает мозгов ЗАРАНЕЕ согласовать свой отъезд из клуба с руководством. Не говоря уже о том, что у него есть не один юрист.
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На эти слова напрашиваются два вывода: либо Месси включил дурака, либо он на самом деле дурак, если у него не хватает мозгов ЗАРАНЕЕ согласовать свой отъезд из клуба с руководством. Не говоря уже о том, что у него есть не один юрист.