«Саутгемптон» вылетел из АПЛ

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вчера, 19:06

«Саутгемптон» проиграл «Фулхэму» в матче 36-го тура АПЛ (0:2) и потерял шансы на сохранение места в Английской Премьер-Лиге.

Команда занимает 20-е место в чемпионате Англии, имея 24 очка за два тура до конца сезона. На 17-й строчке располагается «Эвертон», у которого 32 балла.