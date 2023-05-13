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«Саутгемптон» вылетел из АПЛ

вчера, 19:06

«Саутгемптон» проиграл «Фулхэму» в матче 36-го тура АПЛ (0:2) и потерял шансы на сохранение места в Английской Премьер-Лиге.

Команда занимает 20-е место в чемпионате Англии, имея 24 очка за два тура до конца сезона. На 17-й строчке располагается «Эвертон», у которого 32 балла.

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Саутгемптон
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 21:23
Саутгемптон запомнится ничьей с Арсеналом 3:3 в ключевой момент чемпионской гонки
DXTK
DXTK
вчера в 21:14
В принципе с прогнозом ТОП 5 Ожиданий в 23 году я угадал. под номером 5 Саутгемптон вылет из лиги. Все на лицо уход Хазенхюнтеля, непонятная замена на Джонса, увольнение валлийца, я сразу сказал это дорога в чемпионшип, и в итоге остались с временщиком Рубен Селес, тренер без какого либо опыта, я скажу руководство выбрало в итоге самый дешевый вариант, который и привел команду к такому итогу, плюс куча неоправданных трансферов.

PS Вот знаете, что в итоге дали две победы над Челси, ничья 3-3 с Арсеналом, когда проигрывали матч за матчем соседям по выживанию Форесту, Борнмуту и иже сними. Как и в 2005 вылетаем с последнего места. У меня вопрос что теперь будет с Праусом? у которого не получилось стать вторым Ле Тиссье, спасти клуб, когда это надо было, вот этой магии, чуда и не хватило. Печальный сезон.
BDA8181
BDA8181 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:08
Разберут как всегда лидеров. Или сами разбегутся.
BDA8181
BDA8181 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:07
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:37, ред.
    Обалдеть, а ведь команда по стоимости из середины таблицы, дороже Зенита в два с половиной раза
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:53
    Придется попотеть в следующем сезоне
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 19:35
    Очень надеюсь, что святые не увязнут в Шипе! Главное чтоб не растащили команду
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:10
    Нужно теперь летом не потерять основу и через год выходить в Шипа в АПЛ...
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