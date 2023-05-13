«Саутгемптон» вылетел из АПЛ

«Саутгемптон» проиграл «Фулхэму» в матче 36-го тура АПЛ (0:2) и потерял шансы на сохранение места в Английской Премьер-Лиге.
Команда занимает 20-е место в чемпионате Англии, имея 24 очка за два тура до конца сезона. На 17-й строчке располагается «Эвертон», у которого 32 балла.
PS Вот знаете, что в итоге дали две победы над Челси, ничья 3-3 с Арсеналом, когда проигрывали матч за матчем соседям по выживанию Форесту, Борнмуту и иже сними. Как и в 2005 вылетаем с последнего места. У меня вопрос что теперь будет с Праусом? у которого не получилось стать вторым Ле Тиссье, спасти клуб, когда это надо было, вот этой магии, чуда и не хватило. Печальный сезон.
PS Вот знаете, что в итоге дали две победы над Челси, ничья 3-3 с Арсеналом, когда проигрывали матч за матчем соседям по выживанию Форесту, Борнмуту и иже сними. Как и в 2005 вылетаем с последнего места. У меня вопрос что теперь будет с Праусом? у которого не получилось стать вторым Ле Тиссье, спасти клуб, когда это надо было, вот этой магии, чуда и не хватило. Печальный сезон.