«Дженоа» спустя сезон вернулся в Серию А

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сегодня, 20:20

«Дженоа» за два тура до конца сезона обеспечил себе прямой выход в Серию А.

Команда в матче 36-го тура Серии B обыграла «Асколи» (2:1). Клуб набрал 70 очков. Его уже не обгонит идущий на 3-й позиции «Бари», у которого 62 балла.

«Грифоны» вернулись в высший дивизион итальянского футбола спустя год. Исполняющим обязанности главного тренера коллектива является экс-игрок сборной Италии , выступавший также в стране за «Дженоа», «Милан», «Пьяченцу», «Верону», «Парму», «Фиорентину», «Болонью», «Палермо», «Эмполи», «Пескару» и «Специю».