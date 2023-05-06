Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИталия. Серия B 2022/2023

«Дженоа» спустя сезон вернулся в Серию А

сегодня, 20:20

«Дженоа» за два тура до конца сезона обеспечил себе прямой выход в Серию А.

Команда в матче 36-го тура Серии B обыграла «Асколи» (2:1). Клуб набрал 70 очков. Его уже не обгонит идущий на 3-й позиции «Бари», у которого 62 балла.

«Грифоны» вернулись в высший дивизион итальянского футбола спустя год. Исполняющим обязанности главного тренера коллектива является экс-игрок сборной Италии Альберто Джилардино, выступавший также в стране за «Дженоа», «Милан», «Пьяченцу», «Верону», «Парму», «Фиорентину», «Болонью», «Палермо», «Эмполи», «Пескару» и «Специю».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Моуриньо выразил недовольство игроком «Интера», который лежал после фола
Сегодня, 22:42
Уорнок спас «Хаддерсфилд» от вылета из Чемпионшипа
Вчера, 10:12 Фото
ОфициальноХолдинг «Манчестер Сити» купил бразильский клуб
04 мая
СлухиВ ПСЖ решили усилить охрану домов Месси, Неймара и Верратти
04 мая
Инфантино посетил Казахстан и встретился с президентом страны
04 мая
«Тед Лассо» в реальной жизни. Голливудские актёры оживили валлийский клуб из пятой лиги
03 маяВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 21:33, ред.
Команды решили отдохнуть от дерби!) Дженоа и Самп меняются местами.
minai
minai ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 21:18
Вас понял, спасибо.
Удачи Доминико.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ minai (раскрыть)
сегодня в 21:13
Он всё ещё играет за Дженоа.
minai
minai
сегодня в 21:10
Доминик Кришито не в Генуе ?
ДСА
ДСА
сегодня в 20:56
Зато Сампдория из Дженоа вылетит в серию В. Такая вот радость.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:22
С возвращением в Серию А
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 