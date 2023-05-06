«Дженоа» спустя сезон вернулся в Серию А

«Дженоа» за два тура до конца сезона обеспечил себе прямой выход в Серию А.
Команда в матче 36-го тура Серии B обыграла «Асколи» (2:1). Клуб набрал 70 очков. Его уже не обгонит идущий на 3-й позиции «Бари», у которого 62 балла.
«Грифоны» вернулись в высший дивизион итальянского футбола спустя год. Исполняющим обязанности главного тренера коллектива является экс-игрок сборной Италии Альберто Джилардино, выступавший также в стране за «Дженоа», «Милан», «Пьяченцу», «Верону», «Парму», «Фиорентину», «Болонью», «Палермо», «Эмполи», «Пескару» и «Специю».
Удачи Доминико.
Удачи Доминико.