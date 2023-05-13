Месси освистали во время объявления составов команд перед матчем с «Аяччо»

Часть болельщиков ПСЖ освистала нападающего Лионеля Месси во время объявления составов команд перед матчем с «Аяччо».
Через несколько секунд после этого, когда назвали имя форварда Килиана Мбаппе, раздались громкие аплодисменты.
Встреча 35-го тура Лиги 1 стартовала в субботу, 13 мая, в 22:00 по московскому времени.
Напомним, ранее аргентинец вернулся к работе с командой. Перед этим он записал видео с извинениями за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.
С колонизатором который влюблен в лягушку.
Свистят на каждое касание мяча Месси. Чем люди руководствуются?
Они хотят большей лояльности? Их действия вызывают отвращение у игрока
Они хотят лучшей игры (стата и так лучшая в команде)? Свист демотивирует
Абсолютно отсутствует логика. А если их принц шейх Мбапе свалит в Реал и Месси уйдет с Неймаром ну что тогда.
Месси, вроде, в адрес клуба ничего кривого никогда не говорил, в неуважении к партнерам по команде или тренеру тоже не был замечен, в спортивном плане, вроде, тоже там один из лучших во Франции по гол плюс пас) И все это из-за того, что он съездил в СА? Так там вообще мутная история: отпустили о, запланирована тренировка не запланирована) Я бы поверил, что чокнутые фанаты свистят из-за полёта в СА, но его освистывают постоянно, вот это не догоняю) Может и заслужил, не смотрю чемп Франции, просто написал то, что на поверхности)
С колонизатором который влюблен в лягушку.
Свистят на каждое касание мяча Месси. Чем люди руководствуются?
Они хотят большей лояльности? Их действия вызывают отвращение у игрока
Они хотят лучшей игры (стата и так лучшая в команде)? Свист демотивирует
Абсолютно отсутствует логика. А если их принц шейх Мбапе свалит в Реал и Месси уйдет с Неймаром ну что тогда.
Месси, вроде, в адрес клуба ничего кривого никогда не говорил, в неуважении к партнерам по команде или тренеру тоже не был замечен, в спортивном плане, вроде, тоже там один из лучших во Франции по гол плюс пас) И все это из-за того, что он съездил в СА? Так там вообще мутная история: отпустили о, запланирована тренировка не запланирована) Я бы поверил, что чокнутые фанаты свистят из-за полёта в СА, но его освистывают постоянно, вот это не догоняю) Может и заслужил, не смотрю чемп Франции, просто написал то, что на поверхности)