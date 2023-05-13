Месси освистали во время объявления составов команд перед матчем с «Аяччо»

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вчера, 23:47

Часть болельщиков ПСЖ освистала нападающего во время объявления составов команд перед матчем с «Аяччо».

Через несколько секунд после этого, когда назвали имя форварда Килиана Мбаппе, раздались громкие аплодисменты.

Встреча 35-го тура Лиги 1 стартовала в субботу, 13 мая, в 22:00 по московскому времени.

Напомним, ранее аргентинец вернулся к работе с командой. Перед этим он записал видео с извинениями за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.