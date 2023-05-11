Болельщик «Наполи» «нарисовал» эмблему клуба на карте полётов

Болельщики «Наполи» творчески подходят к празднованию чемпионства любимой команды.
Один из поклонников клуба управлял самолётом, направляя воздушное судно таким образом, чтобы карта полёта сложилась в виде эмблемы «Наполи». Для совершения данного маневра потребовался 1 час и 38 минут.
Ждёмс в рядах болельщиков Реал М., вместе с самолетом!))
Ждёмс в рядах болельщиков Реал М., вместе с самолетом!))
Сразу видно , что человек очень любит свой любимый клуб
Сразу видно , что человек очень любит свой любимый клуб
Вроде должны быть коридоры и строгие маршруты. Похоже на фотошоп, не более того...
Вроде должны быть коридоры и строгие маршруты. Похоже на фотошоп, не более того...