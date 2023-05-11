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Болельщик «Наполи» «нарисовал» эмблему клуба на карте полётов

вчера, 11:53

Болельщики «Наполи» творчески подходят к празднованию чемпионства любимой команды.

Один из поклонников клуба управлял самолётом, направляя воздушное судно таким образом, чтобы карта полёта сложилась в виде эмблемы «Наполи». Для совершения данного маневра потребовался 1 час и 38 минут.

Болельщик «Наполи» «нарисовал» эмблему клуба на карте полётов

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Наполи
Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:58
Можно, в Европе точно можно
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:42
Саму эмблему "рисовал" над водной поверхностью, видно на всякий случай.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:20
Приземлился и ладно!
Ждёмс в рядах болельщиков Реал М., вместе с самолетом!))
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 12:54
Вот это реально креативно и свежо
Сразу видно , что человек очень любит свой любимый клуб
adekvat
adekvat
вчера в 12:35
Мы писали, мы писали наши крылышки устали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:31
На личном самолётике можно какие угодно узоры вышивать?
Вроде должны быть коридоры и строгие маршруты. Похоже на фотошоп, не более того...
b8494y2skck8
b8494y2skck8
вчера в 12:17
Главное что не навернулся в итоге
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