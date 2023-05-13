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Футболисты «Зенита» вывесили баннер против Fan ID

вчера, 23:12

Игроки «Зенита» во время празднования чемпионства команды показали баннер, на котором были перечёркнуты слова «Fan ID».

Футболисты также свесили баннер с автобуса. В это время болельщики «сине-бело-голубых» скандировали «Fan ID — убийца футбола».

Карта болельщика требуется для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления чемпионата.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:20
Молодцы!!! Чётко и кратко сформулировали:- Fan ID - убийца Футбола!!! Я солидарен!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:36
Да слушай, что говорить о депутатах? Ты видел статистику по всем голосованиям за последние годы? Там максимум "воздержался" любые депутаты ставят. Роднина, Валуев, Свищев и т.п. только говорящие головы, ответственным за внедрение этой системы был генерал ФСБ, что как бы говорит, откуда именно она была спущена, и неважно, какой из "говорящих голов" поручили озвучить решение.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:08
Лишить их статуса чемпиона и выписать штраф ГАЗПРОМУ за плохое воспитание и призыву к неповиновению закону!
протон
протон
вчера в 23:59
И спасибо таким горе депутатам как Ирина Роднина, Свищев, Милохин. Валуев, ну их очень много. 
Начну с того что фан ид воткнул в дно за год росс футбол до ужаса. А может фанаты зенита по рофлили?  Фан ИД первый шаг к социальному рейтингу и цифровой тюрьме.  А почему тогда в театре фан ид не ввести?
Сначала бухать на трибунах запретили. Потом курить. Теперь запретили болельщиков. 
А это не дискредитация кого нибудь? Не стоит ск возбудиться?
На 66 надо. Я и так ходил только 1-2 раза за сезон. Теперь вообще не пойду. И все мои знакомые со мной солидарны.  Все нормальные люди против этого!!!! А почему ссылка телеги, что других нет ресурсов? Я например не пользуюсь телегой. 
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:58
Ничего не добились ,но изжоги навели . Ну хоть эмоции свои выплеснули . А мы так и будем сидеть попёрдывать !
Futurista
Futurista ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
Чего французы добились своими разносами?)...просто поплачут еще разок в желтую жилетку)...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:34
Жаль ,что у нас менталитет не такой как у французов ,а то разнесли бы эту Думу к ни тебе ни матери ,со своими законами ! Отменяйте этот антинародный закон , св...чи !!!!!
Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:29
Да что-то очень поздновато, когда уже точно ничего не изменить . Это выглядит как картина , - "Опять двойка" !))
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 23:29
В РФС головоломка: и санкции применить надо, и в своих ведь "не выстрелишь" :)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:17
Вот это действительно самое значимое во всём празднование!
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