Футболисты «Зенита» вывесили баннер против Fan ID

Игроки «Зенита» во время празднования чемпионства команды показали баннер, на котором были перечёркнуты слова «Fan ID».
Футболисты также свесили баннер с автобуса. В это время болельщики «сине-бело-голубых» скандировали «Fan ID — убийца футбола».
Карта болельщика требуется для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления чемпионата.
Начну с того что фан ид воткнул в дно за год росс футбол до ужаса. А может фанаты зенита по рофлили? Фан ИД первый шаг к социальному рейтингу и цифровой тюрьме. А почему тогда в театре фан ид не ввести?
Сначала бухать на трибунах запретили. Потом курить. Теперь запретили болельщиков.
А это не дискредитация кого нибудь? Не стоит ск возбудиться?
На 66 надо. Я и так ходил только 1-2 раза за сезон. Теперь вообще не пойду. И все мои знакомые со мной солидарны. Все нормальные люди против этого!!!! А почему ссылка телеги, что других нет ресурсов? Я например не пользуюсь телегой.
Начну с того что фан ид воткнул в дно за год росс футбол до ужаса. А может фанаты зенита по рофлили? Фан ИД первый шаг к социальному рейтингу и цифровой тюрьме. А почему тогда в театре фан ид не ввести?
Сначала бухать на трибунах запретили. Потом курить. Теперь запретили болельщиков.
А это не дискредитация кого нибудь? Не стоит ск возбудиться?
На 66 надо. Я и так ходил только 1-2 раза за сезон. Теперь вообще не пойду. И все мои знакомые со мной солидарны. Все нормальные люди против этого!!!! А почему ссылка телеги, что других нет ресурсов? Я например не пользуюсь телегой.