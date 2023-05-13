Футболисты «Зенита» вывесили баннер против Fan ID

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вчера, 23:12

Игроки «Зенита» во время празднования чемпионства команды показали баннер, на котором были перечёркнуты слова «Fan ID».

Футболисты также свесили баннер с автобуса. В это время болельщики «сине-бело-голубых» скандировали «Fan ID — убийца футбола».

Карта болельщика требуется для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги после возобновления чемпионата.