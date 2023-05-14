Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Тухель: «У „Баварии“ нет форварда, который был бы на уровне Левандовского»

сегодня, 12:56

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель посетовал на отсутствие забивного нападающего.

Сейчас мы забиваем не там много мячей, хотя раньше у нас был Левандовски. Нам не хватает Роберта и его 40 голов за сезон. Если вы посмотрите на самые доминирующие команды [«Реал» и «Манчестер Сити»], которые играют в полуфинале Лиги чемпионов, они обе имеют топовых нападающих.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хави: «Бускетс — самый умный игрок, которого я когда-либо видел»
Вчера, 15:29
«Эти моменты останутся навсегда». Месси пожелал удачи Бускетсу
10 мая
Грилиш рассказал, что Холанд отговаривает его пить алкоголь
08 мая
Азар заявил, что хочет получать больше игрового времени в «Реале»
07 мая
Горецка: «Холанд постоянно пукал возле нас во время матча с „Ман Сити“»
05 мая Фото
Ди Канио: «Кварацхелия — это комбинация Роналду и Джорджа Беста»
05 мая
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 14:09
Я думаю, если Тухель говорит разумные вещи, то, в принципе, он может принести команде успех. Конечно, в "Челси" он поплыл к концу, но я не знаю, насколько он именно сам одобрял трансферы, которые совершала Грановская. Там была явная переоценка Тимо и Кая, которая несколько характерна, так как в Бундеслиге не так много ярких команд и много очень скромных, и забивать им кучу мячей не так сложно, а потом повторить это же в АПЛ с абсолютно другим средним классом - другое дело. Я бы тоже начал с хорошего центрфорварда типа Осимхена) Ну а дальше надо смотреть, и Сане в принципе можно использовать, если жестко его связать обязанностями, скорость у него хорошая. Я не так пристально слежу за "Баварией", чтобы сразу сказать, кто ей нужен точно, но то, что без ЦФ она хромая лошадь, это точно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:59
Какой главный тренер подошёл бы сейчас Баварии Мюнхен и какого плана игроков атаки следует им приобрести?
hys9fy63ywqd
hys9fy63ywqd
сегодня в 13:51
Роберт действительно игрок супер!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:49, ред.
Тухель прав по факту, "Баварии" нужен вертикальный футбол и хороший нападающий. При всём уважении к Чупо-Мотингу, которого многие футбольные блохеры даже в "прорыв года" записали, 13 голов в Бундеслиге в "Баварии" - это пшик, и мне в данном случае не интересно, сколько он был травмирован.

Хотя, конечно, по матчам с МС было понятно, почему именно он забил 13 голов - понторезы Сане, Коман и Мусиала, которые играли оба эти матча разве что ради своих финтов, но не ради команды, которые своими обыгрываниями каждого встречного позволяли МС каждый раз вернуться назад, даже и голевых передач ему наверняка не давали.

Тут системный кризис, я не думаю, что стоит продолжать провалившийся эксперимент Нагельсмана по превращению "Баварии" неизвестно во что (больше похожее на "Барселону" на минималках), и абсолютно право было руководство, что выгнало его взашей, вот только недоработало тем, что и им самим нужно было уйти в отставку вместе как ответственным за то, что "Бавария" превратилась в розовых пони.

Сане - точно не игрок "Баварии" в принципе, жадный, не смотрящий на партнёров, "Бавария" - это о единой команде - машине, а не о понторезах, пока команда не избавится от таких игроков, нечего думать о возвращении как топа ЛЧ, имхо.
salleeh
salleeh
сегодня в 13:31
НуЪ…, начнём с того, что лично у тебя Левандовского не было никогда, а далее, что вам мешает купить нормального нападающего? Продайте Сане и всех тех, кто считает его футболистом или верните Роберта, он там в Барсе тоже скучает по 40-ка голам…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 