Тухель: «У „Баварии“ нет форварда, который был бы на уровне Левандовского»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель посетовал на отсутствие забивного нападающего.
Сейчас мы забиваем не там много мячей, хотя раньше у нас был Левандовски. Нам не хватает Роберта и его 40 голов за сезон. Если вы посмотрите на самые доминирующие команды [«Реал» и «Манчестер Сити»], которые играют в полуфинале Лиги чемпионов, они обе имеют топовых нападающих.
Хотя, конечно, по матчам с МС было понятно, почему именно он забил 13 голов - понторезы Сане, Коман и Мусиала, которые играли оба эти матча разве что ради своих финтов, но не ради команды, которые своими обыгрываниями каждого встречного позволяли МС каждый раз вернуться назад, даже и голевых передач ему наверняка не давали.
Тут системный кризис, я не думаю, что стоит продолжать провалившийся эксперимент Нагельсмана по превращению "Баварии" неизвестно во что (больше похожее на "Барселону" на минималках), и абсолютно право было руководство, что выгнало его взашей, вот только недоработало тем, что и им самим нужно было уйти в отставку вместе как ответственным за то, что "Бавария" превратилась в розовых пони.
Сане - точно не игрок "Баварии" в принципе, жадный, не смотрящий на партнёров, "Бавария" - это о единой команде - машине, а не о понторезах, пока команда не избавится от таких игроков, нечего думать о возвращении как топа ЛЧ, имхо.
Хотя, конечно, по матчам с МС было понятно, почему именно он забил 13 голов - понторезы Сане, Коман и Мусиала, которые играли оба эти матча разве что ради своих финтов, но не ради команды, которые своими обыгрываниями каждого встречного позволяли МС каждый раз вернуться назад, даже и голевых передач ему наверняка не давали.
Тут системный кризис, я не думаю, что стоит продолжать провалившийся эксперимент Нагельсмана по превращению "Баварии" неизвестно во что (больше похожее на "Барселону" на минималках), и абсолютно право было руководство, что выгнало его взашей, вот только недоработало тем, что и им самим нужно было уйти в отставку вместе как ответственным за то, что "Бавария" превратилась в розовых пони.
Сане - точно не игрок "Баварии" в принципе, жадный, не смотрящий на партнёров, "Бавария" - это о единой команде - машине, а не о понторезах, пока команда не избавится от таких игроков, нечего думать о возвращении как топа ЛЧ, имхо.