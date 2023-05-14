Тухель: «У „Баварии“ нет форварда, который был бы на уровне Левандовского»

Главный тренер «Баварии» посетовал на отсутствие забивного нападающего.

Сейчас мы забиваем не там много мячей, хотя раньше у нас был Левандовски. Нам не хватает Роберта и его 40 голов за сезон. Если вы посмотрите на самые доминирующие команды [«Реал» и «Манчестер Сити»], которые играют в полуфинале Лиги чемпионов, они обе имеют топовых нападающих.