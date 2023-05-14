Бендтнер пришёл на матч «Арсенала» с «Брайтоном» в ретро-футболке

Экс-футболист «Арсенала» Никлас Бендтнер посетил игру «канониров» против «Брайтона» (0:3).
Бывший игрок пришел на эту встречу в домашней футболке лондонцев образца 2000 года. Права на датчанина принадлежали лондонскому клубу с 2005 по 2014 год.
|Арсенал0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
|Матч завершен
Экс-футболист «Арсенала» Никлас Бендтнер посетил игру «канониров» против «Брайтона» (0:3).
Бывший игрок пришел на эту встречу в домашней футболке лондонцев образца 2000 года. Права на датчанина принадлежали лондонскому клубу с 2005 по 2014 год.