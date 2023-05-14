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Бендтнер пришёл на матч «Арсенала» с «Брайтоном» в ретро-футболке

вчера, 22:26
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Экс-футболист «Арсенала» Никлас Бендтнер посетил игру «канониров» против «Брайтона» (0:3).

Бывший игрок пришел на эту встречу в домашней футболке лондонцев образца 2000 года. Права на датчанина принадлежали лондонскому клубу с 2005 по 2014 год.

Бендтнер пришёл на матч «Арсенала» с «Брайтоном» в ретро-футболке

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:08
Возможно что таким образом Бендтнер хотел поддержать команду "Арсенал" в этом матче. Но удивительный этот чемпионат АПЛ где трудно предсказать результаты матчей. До этой игры соперник хозяев "Брайтон энд Хоув Альбион" играл у себя с "Эвертоном" и крупно проиграл со счётом 1-5. И именно эти команды по стечению обстоятельств должны были проверить как "Арсенал" так и "Манчестер Сити" на состоятельность их амбиций на чемпионство АПЛ. Футболисты команды "Манчестер Сити" со своей задачей справились и одержали победу над Эвертоном в гостях со счётом 0-3. А вот "Арсенал" к большому сожалению своих болельщиков проиграл свой матч. И таким образом открыл ворота для "Манчестер Сити" к чемпионскому трофею не выдержав на финишной прямой этого противостояния. Остаётся надеяться Бендтнеру и многим болельщикам команды "Арсенала" на то что в новом сезоне они сыграют намного лучше и смогут выиграть трофей. Удачи
mphuZ
mphuZ
вчера в 23:22
Ну хоть не в лифчике
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:50
Это к сожалению не помогло его команде.
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