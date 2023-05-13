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«Спартак» собирается обратиться в ЭСК РФС по итогам игры с «Химками»

вчера, 22:59
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Об этом в субботу сообщил руководитель пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.

Планируем обратиться в ЭСК по итогам сегодняшнего матча.

На второй добавленной к первому тайму минуте защитник «красно-белых» Даниил Денисов был удалён, получив вторую жёлтую карточку. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк посчитал, что игрок попал ногой по полузащитнику подмосковной команды Жаниу Бикелу.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:08
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:37
    Опять заговор против Спартака?
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 00:33
    После каждого не выигранного матча ходят плакаться
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 00:23
    Руководству Спартака надо пойти, как в свое время ЕЛГ, который предлагал Егорову, Главе судебного департамента "маслины". Он быковал на Иванова, на Будогосского с теми же должностями. Психоз, истерика функционера. Все, это было. Зато, какой эффект. Спокойно, уверенно смотрит, наблюдает за игрой. Предлагает новые реформы в росфутбол. Спартак идёт правовыми методами, чтобы добиться справедливости.
    Конечно скучно для кого-то).
    makkie
    makkie
    вчера в 23:58
    Кукуляка пожизненно отстранять от судейства!
    С его уровнем давно всё понятно. Видимо, обслуживает интересы определённых клубов, вот его и держат в РПЛ.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 23:35
    Кукуляку на гиляку !!!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 23:32, ред.
    Это привычная акция. У них и на оставшиеся три матча уже заявления готовы. Скучно,девочки...
    ABir
    ABir
    вчера в 23:07
    Кукуляку нельзя доверять судить даже во дворе
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:01
    Ну накажут судью и что?результат от этого не изменится!
    Гость
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