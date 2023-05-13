«Спартак» собирается обратиться в ЭСК РФС по итогам игры с «Химками»

«Спартак» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Об этом в субботу сообщил руководитель пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.
Планируем обратиться в ЭСК по итогам сегодняшнего матча.
На второй добавленной к первому тайму минуте защитник «красно-белых» Даниил Денисов был удалён, получив вторую жёлтую карточку. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк посчитал, что игрок попал ногой по полузащитнику подмосковной команды Жаниу Бикелу.
Конечно скучно для кого-то).
Конечно скучно для кого-то).