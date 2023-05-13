«Спартак» собирается обратиться в ЭСК РФС по итогам игры с «Химками»

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вчера, 22:59

«Спартак» намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Об этом в субботу сообщил руководитель пресс-службы москвичей .

Планируем обратиться в ЭСК по итогам сегодняшнего матча.

На второй добавленной к первому тайму минуте защитник «красно-белых» был удалён, получив вторую жёлтую карточку. Главный арбитр встречи посчитал, что игрок попал ногой по полузащитнику подмосковной команды .