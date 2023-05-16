«Реал» намерен подписать сразу трёх топ-игроков этим летом

«Реал» рассчитывает серьезно укрепить состав этим летом.
По данным источника, мадридский клуб предпримет попытку подписать Килиана Мбаппе из ПСЖ, Альфонсо Дэвиса из «Баварии» и Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд.
Однако вряд ли «Реал» сможет провернуть сразу три трансфера. Наиболее вероятный из них — переход Беллингема.
Причём и цели ещё странные, кто уж сдал сильно, так это Бензема, и с учётом того, что в следующем сезоне команда будет без форварда уже практически, просится именно трансфер форварда в первую очередь, понятно, что Биллингем будет заменять Модрича. Разговоры про Мбаппе просто смешны, а из Дэвиса Бернарду Силва сделал Кутепова, у него теперь другая фамилия))
Причём и цели ещё странные, кто уж сдал сильно, так это Бензема, и с учётом того, что в следующем сезоне команда будет без форварда уже практически, просится именно трансфер форварда в первую очередь, понятно, что Биллингем будет заменять Модрича. Разговоры про Мбаппе просто смешны, а из Дэвиса Бернарду Силва сделал Кутепова, у него теперь другая фамилия))
Немного внесу свё видение этой ситуации. Перес, на мой субъективный взгляд, на данный момент времени является одним из самых лучших менеджеров в мировом футболе. И уж он точно знает счёт деньгам и успехам, которым яркое подтверждение в Лиге Чемпионов мы просматриваем.
Есть одна осечка в чемпионате Испании и это его очень сильно задело . Приобретение Беллингема, я думаю, это вопрос уже решён. А вот с Мбаппе, это всего лишь дело времени. Он прекрасно всё рассчитывает, контракт с ПСЖ у Мбаппе заканчивается в 2024 году, и он его заберёт бесплатно, учитывая что положение Мбаппе в ПСЖ его самого совершенно не устраивает, да и мечта детства должна всё-таки произойти. Деньги 💰 он свои вместе с семьёй уже забрал с ПСЖ, теперь осталось добиться результатов. А результаты и мечты связаны только с Реалом. Да и сам Перес уж очень хочет видеть у себя в команде Мбаппе, что очень не мало важно. А бесплатно, ещё вдвойне. В новом сезоне ещё вполне можно положиться на Бензема. Так что всё здесь товарищ Перес делает по уму.
А насчёт Альфонсо Дэвиса ,этот вопрос даже не знаю как комментировать, всё здесь двояко. Я думаю теперь только время расставит всё по местам.
Немного внесу свё видение этой ситуации. Перес, на мой субъективный взгляд, на данный момент времени является одним из самых лучших менеджеров в мировом футболе. И уж он точно знает счёт деньгам и успехам, которым яркое подтверждение в Лиге Чемпионов мы просматриваем.
Есть одна осечка в чемпионате Испании и это его очень сильно задело . Приобретение Беллингема, я думаю, это вопрос уже решён. А вот с Мбаппе, это всего лишь дело времени. Он прекрасно всё рассчитывает, контракт с ПСЖ у Мбаппе заканчивается в 2024 году, и он его заберёт бесплатно, учитывая что положение Мбаппе в ПСЖ его самого совершенно не устраивает, да и мечта детства должна всё-таки произойти. Деньги 💰 он свои вместе с семьёй уже забрал с ПСЖ, теперь осталось добиться результатов. А результаты и мечты связаны только с Реалом. Да и сам Перес уж очень хочет видеть у себя в команде Мбаппе, что очень не мало важно. А бесплатно, ещё вдвойне. В новом сезоне ещё вполне можно положиться на Бензема. Так что всё здесь товарищ Перес делает по уму.
А насчёт Альфонсо Дэвиса ,этот вопрос даже не знаю как комментировать, всё здесь двояко. Я думаю теперь только время расставит всё по местам.