«Реал» намерен подписать сразу трёх топ-игроков этим летом

1684258576

сегодня, 20:36

«Реал» рассчитывает серьезно укрепить состав этим летом.

По данным источника, мадридский клуб предпримет попытку подписать из ПСЖ , из «Баварии» и из «Боруссии» Дортмунд.

Однако вряд ли «Реал» сможет провернуть сразу три трансфера. Наиболее вероятный из них — переход Беллингема.