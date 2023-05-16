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«Реал» намерен подписать сразу трёх топ-игроков этим летом

сегодня, 20:36

«Реал» рассчитывает серьезно укрепить состав этим летом.

По данным источника, мадридский клуб предпримет попытку подписать Килиана Мбаппе из ПСЖ, Альфонсо Дэвиса из «Баварии» и Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд.

Однако вряд ли «Реал» сможет провернуть сразу три трансфера. Наиболее вероятный из них — переход Беллингема.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:34
Так Мбапе же не хотели брать
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 22:12
Это будет новый "Галактикос". Хотя, Мбаппе вряд ли нужен при живом Винисиусе.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:23, ред.
Доброго времени суток вам !

Немного внесу свё видение этой ситуации. Перес, на мой субъективный взгляд, на данный момент времени является одним из самых лучших менеджеров в мировом футболе. И уж он точно знает счёт деньгам и успехам, которым яркое подтверждение в Лиге Чемпионов мы просматриваем.

Есть одна осечка в чемпионате Испании и это его очень сильно задело . Приобретение Беллингема, я думаю, это вопрос уже решён. А вот с Мбаппе, это всего лишь дело времени. Он прекрасно всё рассчитывает, контракт с ПСЖ у Мбаппе заканчивается в 2024 году, и он его заберёт бесплатно, учитывая что положение Мбаппе в ПСЖ его самого совершенно не устраивает, да и мечта детства должна всё-таки произойти. Деньги 💰 он свои вместе с семьёй уже забрал с ПСЖ, теперь осталось добиться результатов. А результаты и мечты связаны только с Реалом. Да и сам Перес уж очень хочет видеть у себя в команде Мбаппе, что очень не мало важно. А бесплатно, ещё вдвойне. В новом сезоне ещё вполне можно положиться на Бензема. Так что всё здесь товарищ Перес делает по уму.

А насчёт Альфонсо Дэвиса ,этот вопрос даже не знаю как комментировать, всё здесь двояко. Я думаю теперь только время расставит всё по местам.
Gahi
Gahi
сегодня в 21:17
В руководстве Мадридского "Реала" понимают что время для ротации состава подошла к своему решению. И то что в этом списке фигурируют такие футболисты как Дэвис, Мбаппе и Беллингем и это не случайно. Игроки молодые с хорошим потенциалом и перспективой раскрыть свой талант ещё ярче в составе "Реала". Тем более что летом многие футболисты "Реала" собираются покинут клуб по тем или иным причинам и данная замена напрашивается сама собой. Но весь вопрос в том, как отреагируют в клубах в котором играют эти футболисты( Бавария, ПСЖ, Боруссия Дортмунд) контракт с которыми заключён у всех троих до 30.06. 25 года, со своими клубами, да и цена у них приличная Дэвис-70 млн. евро, Мбаппе- 180 млн. евро, Беллингем- 120 мил. евро. Как говориться кто платит то и заказывает музыку, осталось урегулировать все вопросы с клубами и соблюсти фейр-плей по этому поводу. Удачи
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:53
Мне нравится, как легко лепить утки. В прошлом году "Реал" заработал в ЛЧ 140 миллионов евро, а трансферную компанию провёл в плюс, а в этом он якобы чуть ли не стадион заложит, чтобы игроков купить. Перес не таков.

Причём и цели ещё странные, кто уж сдал сильно, так это Бензема, и с учётом того, что в следующем сезоне команда будет без форварда уже практически, просится именно трансфер форварда в первую очередь, понятно, что Биллингем будет заменять Модрича. Разговоры про Мбаппе просто смешны, а из Дэвиса Бернарду Силва сделал Кутепова, у него теперь другая фамилия))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:51
Это было бы прекрасное усиление королевичей!
Мбаппе будет тяжело поиобрести, а вот с немцами легче.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:47
Барселоне осталось только удавиться.
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