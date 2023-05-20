Разрушение чемпионской команды. Спаллетти хочет покинуть «Наполи», летом уйдут лидеры

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вчера, 15:34

Европейцы готовы забрать Осимхена и Кима.

Футбольный век ужасно быстротечен – и особенно разрушительным такой эффект является для небольших команд, которые только успели проявить себя. «Наполи» — главное открытие этого сезона. Лучано Спаллетти выстраивал коллектив, который стал новым чемпионом Италии, на протяжении двух сезонов – а теперь появляются инсайды о предстоящем уходе специалиста. И это не единственная потеря, которую могут понести неаполитанцы.

Отношения с президентом клуба толкают к уходу

Итальянский специалист возглавил «Наполи» в мае 2021 года – до этого 2 года отдыхал после работы с «Ромой» и «Интером». В первый же год при Спаллетти неаполитанцы совершили два важных приобретения – из «Фулхэма» на правах аренды пришел выносливый хавбек Ангисса, из «Интера» переманили Маттео Политано. В следующее межсезонье в систему Лучано хорошо вписались Хвича Кварацхелия, Ким Мин-Джэ, Джакомо Распадори, Матиас Оливера. По сути, КПД трансферной кампании – почти 100%.

Главным строителем этой команды является именно Спаллетти – а потому ключевым фактором в дальнейшем развитии неаполитанцев является вопрос с новым контрактом для 64-летнего менеджера. Действующее соглашение истекает в 2024 году, в середине мая сообщили о переговорах по продлению контракта до 2025 года.

И если ранее события развивались в рабочем ритме, то последние инсайды вызывают серьезные опасения. У Лучано накалились взаимоотношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Попытки исправить ситуацию не приносят плодов, тренер уже хочет покинуть итальянский коллектив и не собирается подписывать новый договор. Переговоры прошли неудачно – Лучано предложили повышение зарплаты с 2,8 до 3,5 млн евро за сезон, но тот отказался.

Также отмечается, что сценарий, при котором Спаллетти останется отработать свое действующее соглашение, является не слишком хорошим для боссов неаполитанцев – в такой ситуации они на протяжении года останутся в подвешенном состоянии без четкого понимания о будущем тренера.

Подтверждают опасения слухи о кандидатах на смену Спаллетти – уже сообщается, что его место готов занять Рафаэль Бенитес (с ним контактирует Де Лаурентис). Также в списке кандидатов – Гальтье, Конте, Гасперини и Итальяно.

Европейские гранды охотятся на Осимхена

Потерей наставника неаполитанцы рискуют не ограничиться – европейские гранды давно следят за Виктором Осимхеном, лучшим бомбардиром «Наполи» и Серии А в этом сезоне. Нигериец вышел на новый уровень результативности и забил уже 23 мяча в 29 матчах чемпионата.

Аурелио Де Лаурентис в начале мая заявил, что не собирается отдавать нигерийского нападающего этим летом, но история с переходом Антони из «Аякса» в МЮ показала – это вопрос предложения. Плюс стоит учитывать, кто на данный момент претендует на футболиста.

Ранее в борьбе за Виктора находились «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». У мюнхенцев нет профильного нападающего, а помимо нигерийца в шорт-листе был Харри Кейн – при этом в пользу Виктора говорит его молодость. И несмотря на это, стоимость Осимхена немцев отпугнула – «Наполи» хочет выручить от сделки 120-150 миллионов евро.

С агентом футболиста встречался представитель ПСЖ Луиш Кампуш – и стороны даже почти договорились о контракте. В то же время 24-летний форвард не считает вариант с переходом в Лигу 1 приоритетным – куда больше Виктор рассчитывает заиграть в АПЛ или Бундеслиге.

В погоне оставались «Челси» и МЮ . Скауты «аристократов» при этом зачем-то решили посмотреть на игру нападающего на следующий же тур после оформления чемпионства – нигериец их не впечатлил. Над трансфером они продолжают работать, но вперед вырывается «Юнайтед».

«Красные дьяволы» уже не раз показывали, что готовы платить космические суммы за игроков – так было с Санчо и Антони. И, вероятно, будет с Осимхеном. Очевидно, что для «Наполи» этот трансфер станет большой потерей – даже при том, что они получат внушительную компенсацию.

Подчеркивается это еще и вероятной потерей центрального защитника Кима Мин-Джэ, который также стрельнул в этом сезоне. И что интересно – одним из претендентов на него также является МЮ .

«Наполи» останется командой-вспышкой

Если оба игрока уйдут, неаполитанцы хотя бы знатно обогатятся. Только вот вырученные средства еще нужно правильно потратить – как показывает практика, это куда большая проблема, чем кажется. Новобранцам потребуется время на адаптацию – и это точно будут не топ-исполнители, так как в борьбе за сложившихся звезд «Наполи» точно не будет фаворитом.

Даже в случае сохранения центральной оси и Хвичи этого вряд ли будет достаточно, чтобы конкурировать с «Миланом», «Ювентусом» и «Интером» в следующем сезоне.