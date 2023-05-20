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«Манчестер Сити» — чемпион Англии сезона 2022/23

вчера, 21:50

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по итогам сезона 2022/23.

«Арсенал» в своем матче уступил «Ноттингем Форест» (0:1) и лишился возможности догнать «горожан». У лондонцев после 37 матчей 81 балл, у МС 85 очков после 35 игр. «Манчестер Сити» выиграл национальное первенство в 9-й раз в истории.

Клубы из Манчестера становились чемпионами Англии чаще коллективов из других городов (29 раз).

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Все комментарии
альсато
альсато ответ 3xy4ebnncsyf (раскрыть)
сегодня в 12:22
а может все дело-в налогах (прямых) на доходы физических лиц в странах названных вами)))
3xy4ebnncsyf
3xy4ebnncsyf ответ Fghhhij (раскрыть)
сегодня в 12:07
Деньги есть у всех. Барса после трансфера Неймара тратила куда больше чем сити. Мю сколько тратит. Я уже не говорю о ПСЖ, но никто так не играет
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:01
Альварес вообще трофеев кстати собрал, не думал об этом))) Всё о чем могут мечтать футболисты за 1 год. Это жесть, не представляю что у него сейчас в голове
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:01
а я вот за Ноттингем Форест)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 11:02, ред.
Не соглашусь, Сити абсолютно живой клуб и в нём играют живые люди, которые всего добились сами а не с помощью денег или судей или Инфатино. Всего эта команда Пепа добилась сама.
Сити ни чем не отличается от Спартака Романцева.
Igo0rek
Igo0rek ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 10:52
Такой себе рофл. Я за Манчестер Сити с 2006 года болею.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:24
Вот и сказочке арсенальской конец, а кто верил – молодец!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:15
В Апл у Мс конкурентов и не было.
R. Carlos
R. Carlos ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 09:33, ред.
Все начнут болеть страсстно за Ньюкасл
Саня Утробин
Саня Утробин ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 09:26
переборщил 😂👏🤭
cska1948
cska1948 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 09:06
Скажите, а какие топовые клубы не искусственные и в которые НЕ вливают сотни миллионов? Все топовые клубы это сборные мира, а значит ИСКУССТВЕННЫЕ.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 08:44
Мне то же поначалу и в середине сезона не нравилась игра Грилиша, думал он -это деньги на ветер. Но в концовке чемпионата и ЛЧ заиграл хорошо.
ballak144
ballak144
сегодня в 04:16
Теперь победа в ЛЧ, и сезон сделан, удачи горожанам, красиво играют.
rain07
rain07
сегодня в 03:47
Поздравляю всех кто болеет за Сити! На данный момент ориентир для всех клубов. Умеют играть в любой футбол!
rain07
rain07
сегодня в 03:45
Арсенал напоследок подложил свинью Сити)
Fghhhij
Fghhhij ответ 2hp6thv4n87a (раскрыть)
сегодня в 01:33
Деньги все сметают на своем пути
Fghhhij
Fghhhij ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 01:32
    Fghhhij
    Fghhhij ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 01:31
    А гному плевать, честно или нет.
    da da da
    da da da
    сегодня в 00:59
    МС с победой,лучший клуб в истории АПЛ.
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 00:49
    Гюндоган скорей всего продлит контракт с Сити. Хорошие новости сегодня поступают и поступают)
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Zak11 (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    Я с этого начинал, так что не страшно)
    2hp6thv4n87a
    2hp6thv4n87a
    сегодня в 00:45
    Какой же Пеп гений. Лучший среди тренеров. Всех времен! Жалко что он никогда не возглавит реал. Сити просто сметает всех на своем пути. Такая команда должна выиграть требл. Даже Челси не пришлось обыгрывать.
    Zak11
    Zak11 ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Рано или поздно шейхи уйдут и будете так же барахтаться в середине таблицы) Челси сейчас то же самое испытывает)
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Zak11 (раскрыть)
    сегодня в 00:41
    Обожаю таких как ты))
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 00:38
    Сити это абсолютно искусственный клуб, который подняли за счёт огромного вливания денег. Я никогда не буду желать этому клубу побед. Лично мне он противен абсолютно. Жаль, что Арсенал не выдержал такой конкуренции.
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    сегодня в 00:30
    Арсенал ещё те кадры, проиграть чемпионат в матчах со святыми которые уже вылетели и лесниками, дурканули канониры,так дурканули.
    Migelito
    Migelito
    сегодня в 00:29
    Поздравляю Сити. Мощь, конечно. Заслуженно, молодцы)
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:12
    Долго МС плелся за Арсеналом, но в конце сезона сделав рывок, по праву заслужили чемпионство
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 23:44
    МС с чемпионством!
    Обязаны брать ЛЧ!
    КДБ желаю зафеерить финал ЛЧ и выиграть взять ЗМ!
    usk
    usk
    вчера в 23:11
    Новая мотивация для МС сможет ли МС выиграть четыре раза подряд АПЛ
    Только четыре клуба смогли выиграть АПЛ три раза подряд это
    «Хаддерсфилд Таун» в 1924—1926,
    «Арсенал» в 1933—1935,
    «Ливерпуль» в 1982—1984
    «Манчестер Юнайтед» в 1999—2001 и в 2007—2009 годах смогли выиграть чемпионат Англии на протяжении трёх сезонов подряд.
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