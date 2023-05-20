«Манчестер Сити» — чемпион Англии сезона 2022/23

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вчера, 21:50

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по итогам сезона 2022/23.

«Арсенал» в своем матче уступил «Ноттингем Форест» (0:1) и лишился возможности догнать «горожан». У лондонцев после 37 матчей 81 балл, у МС 85 очков после 35 игр. «Манчестер Сити» выиграл национальное первенство в 9-й раз в истории.

Клубы из Манчестера становились чемпионами Англии чаще коллективов из других городов (29 раз).