«Манчестер Сити» — чемпион Англии сезона 2022/23

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по итогам сезона 2022/23.
«Арсенал» в своем матче уступил «Ноттингем Форест» (0:1) и лишился возможности догнать «горожан». У лондонцев после 37 матчей 81 балл, у МС 85 очков после 35 игр. «Манчестер Сити» выиграл национальное первенство в 9-й раз в истории.
Клубы из Манчестера становились чемпионами Англии чаще коллективов из других городов (29 раз).
Даже когда Пеп ещё чудил вовсю с МС в ЛЧ, КДБ был один, который боролся всегда до конца. У вас КДБ и Родри прямо мега мне нравятся,
Холанда я признаю вклад, но недолюбливаю потому, что он лошадь, сейчас берёт всё на том, что он для своего сложения в праймовом возрасте, так носиться, как лосю, ему долго не удастся.
Даже когда Пеп ещё чудил вовсю с МС в ЛЧ, КДБ был один, который боролся всегда до конца. У вас КДБ и Родри прямо мега мне нравятся,
Холанда я признаю вклад, но недолюбливаю потому, что он лошадь, сейчас берёт всё на том, что он для своего сложения в праймовом возрасте, так носиться, как лосю, ему долго не удастся.