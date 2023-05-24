Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» интересуется полузащитником «Ростова»

вчера, 20:48

«Спартак» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

По информации источника, «красно-белые» готовы предложить за игрока не более 6-7 млн евро. Ростовчане хотят получить за футболиста не менее 10 млн. Сообщается, что эту кандидатуру предлагает спортивный директор москвичей Пол Эшуорт, ее также поддержал член совета директоров Олег Малышев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Рома» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела
Сегодня, 11:33
СлухиМалком может перейти в «Ньюкасл»
Сегодня, 09:17
Агент Малкома ответил на слухи о том, что игрока предложили другим клубам
Вчера, 20:58
Слухи«Арсенал», «Манчестер Сити» и ПСЖ претендуют на Малкома
Вчера, 16:18
Абаскаль спорит со спортивным директором «Спартака» о трансферах. В списке появились новые кандидаты
Вчера, 15:54Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
Агент Изидора высказался о возможном уходе игрока из «Локомотива»
Вчера, 14:56
Сортировать
Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 08:39
Как по мне,так он вообще не нужен.Вот защитника бы хорошего центрального да игрока в атаку, можно двух, всё равно Николсона и Мозеса,скорее всего продадут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:59
Наконец то....
Первая за полгода новость про Спартак без слов "жалоба"..."ЭСК"..."КДК"...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:33
Щас, Валерий Георгиевич Глебова на блюдечке...., с Красно-Белой каемочкой!)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:10
Учитывая, что Ростов не частный клуб, а губер и мэр aka градоночальник aka ситимененджер, любят пилить бабло, приходится продавать игроков , а не как ранее за даром забирали, "платите или мозги не любите" у Ростова нынче так, нашлись оюди которые начали говорить НЕТ!
протон
протон
вчера в 21:10
Странный трансфер, что бы он был актуальным, это должно 3-4 игрока центра уйти из Спартака... А так, покупать за эту цену для просидки на скамейке запасных, такое себе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:08
А сам то Глебов интересуется Спартаком. Вроде как переходить в команду с душком не очень комфортно.
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:00
А игрок то сам захочет идти туда где что не матч то клоунада.))) Ну а вообще без шуток парень вроде не плохой.
Сп62
Сп62
вчера в 20:58
Интересуются уже не первый раз. Конечно, 5-6 мало, а 10 много. Нужен компромисс.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 