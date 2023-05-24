«Спартак» интересуется полузащитником «Ростова»

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вчера, 20:48

«Спартак» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» .

По информации источника, «красно-белые» готовы предложить за игрока не более 6-7 млн евро. Ростовчане хотят получить за футболиста не менее 10 млн. Сообщается, что эту кандидатуру предлагает спортивный директор москвичей Пол Эшуорт, ее также поддержал член совета директоров Олег Малышев.