«Спартак» интересуется полузащитником «Ростова»

«Спартак» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Данила Глебова.
По информации источника, «красно-белые» готовы предложить за игрока не более 6-7 млн евро. Ростовчане хотят получить за футболиста не менее 10 млн. Сообщается, что эту кандидатуру предлагает спортивный директор москвичей Пол Эшуорт, ее также поддержал член совета директоров Олег Малышев.
Первая за полгода новость про Спартак без слов "жалоба"..."ЭСК"..."КДК"...
Первая за полгода новость про Спартак без слов "жалоба"..."ЭСК"..."КДК"...