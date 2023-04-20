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Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

сегодня, 00:25

Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.

По итогам прошедшего раунда сложились следующие полуфинальные пары:

«Милан» — «Интер».

«Реал» — «Манчестер Сити».

Первые встречи пройдут 9/10 мая, ответные — 16/17 мая.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
сегодня в 11:08
Вы не забывайте о том, что Реал на одном только громадном опыте может заехать в финал спокойно. Сити ждёт самый неудобный соперник из всех что были. Это я точно говорю.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:01
Финал Ман Сити - Интер.
Победитель - Ман Сити.
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 10:52
Что за справедливо было бы? МС - Интер ещё лучше.
Справедливо, если лучшая команда на данный момент (МС) выиграет ЛЧ.
DraKoshka
DraKoshka ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 10:36
За какие такие заслуги в нулевых Вы Тоттенхэм с Марселем в предтоповые записали?:.
Где-то плачет незаслуженно обделённый Порту ((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:24
Вот пример "слепой жеребьевки" Фактически победитель полуфинала РЕАЛ - МС и будет победителем ЛЧ. Полуфинал стал финалом
Шуnя771
Шуnя771 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 09:32
Почему только это!?
Сто процентов в финале будет или Реал или МС!))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:28
За "Милан" поболеть, что ли 🤔
Франц Кафка
Франц Кафка ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:15
Вот по вчерашнему матчу Бавария не заслужила финала. Заслужила ровно столько, сколько прошла.
Сколько упущенных шансов и нереализованных моментов. Но с этим ладно. Вчера, когда надо было спешить и давить, они безхарактерно пасовали назад и сами же тянули время. В полуфиналах все те, кто заслужил.
xkillofwrathx
xkillofwrathx ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 09:14
Если сравнить с Реалом, то мешок - это Мадрид
adekvat
adekvat ответ xkillofwrathx (раскрыть)
сегодня в 08:05
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    сегодня в 07:48
    Как же круто что один из миланских клубов сыграет в финале. Итальянский футбол возвращается
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:46
    Одно ясно, один итальянский клуб будет в финале.
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 07:46
    Думается, что Лигу Чемпионов в этом году выиграет МС.
    Холанд неудержим.
    whq7qf3gu8xx
    whq7qf3gu8xx
    сегодня в 07:35
    Вторая пара является явным фаворитом
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 06:13
    Жаль, сетка не совсем справедливая, на одной ветке оказались Бавария, МС и Реал. По-хорошему, каждый из этой троицы достоин финала, а теперь один из финалистов будет кто-то из миланских автобусов.
    reb3kfphukcp
    reb3kfphukcp
    сегодня в 05:58
    Настоящий финал будет из двух матчей за пределами Италии, разумеется
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 05:53
    Успехов и победы Реалу! Надеюсь, что в финале сыграют Милан - Реал Мадрид!
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:48
    Везет Реалу на английские клубы в заключительных раундах ЛЧ
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 03:58
    Примерно равные по силам пары.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 03:41
    В любом случаи всегда есть место возможной сенсации.
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 03:09
    Шикарные полуфиналы будут!
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
    сегодня в 02:27
    Чуть не забыл Лидс Юнайтед)
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ simon_3d (раскрыть)
    сегодня в 02:25
    Интер тоже великий клуб,кроме Сити все получифиналисты считаются топ клубами с историей!Когда я начинал наблюдать за футболом с 2002 года топ клубами были :Юве,Милан,Интер,Реал,Барса,МЮ,Арсенал,Ливерпуль,Бавария,Аякс.и предтопотовые Лацио,Рома,Валенсия,Депортиво,Боруссия,Челси,Лион,Марсель,Тотенхем .
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    сегодня в 02:18
    Милан-Реал. 21 ЛЧ на двоих,вот это мощь будет!Не против если и Сити выйдет в финал,
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:09
    финал Реал-Милан было бы справедливо
    амурец
    амурец ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 02:07
    Ливерпуль кажется пару раз тоже пытался вернуть должок
    simon_3d
    simon_3d ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    Припоминаю такую историю, только вот не помню, на какой стадии еврокубков Барселона сейчас играет…
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov
    сегодня в 01:36
    Надеюсь голубые опять пролетят мимо .
    Some1 Some11
    Some1 Some11
    сегодня в 01:32
      salleeh
      salleeh
      сегодня в 01:30
      Шанс есть у всех четырёх команд, в полуфинале ЛЧ случайных команд не бывает. В финале думаю встретятся Реал : Милан..
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