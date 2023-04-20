Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.
По итогам прошедшего раунда сложились следующие полуфинальные пары:
«Милан» — «Интер».
«Реал» — «Манчестер Сити».
Первые встречи пройдут 9/10 мая, ответные — 16/17 мая.
Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.
По итогам прошедшего раунда сложились следующие полуфинальные пары:
«Милан» — «Интер».
«Реал» — «Манчестер Сити».
Первые встречи пройдут 9/10 мая, ответные — 16/17 мая.
Победитель - Ман Сити.
Победитель - Ман Сити.
Справедливо, если лучшая команда на данный момент (МС) выиграет ЛЧ.
Справедливо, если лучшая команда на данный момент (МС) выиграет ЛЧ.
Где-то плачет незаслуженно обделённый Порту ((
Где-то плачет незаслуженно обделённый Порту ((
Сто процентов в финале будет или Реал или МС!))
Сто процентов в финале будет или Реал или МС!))
Сколько упущенных шансов и нереализованных моментов. Но с этим ладно. Вчера, когда надо было спешить и давить, они безхарактерно пасовали назад и сами же тянули время. В полуфиналах все те, кто заслужил.
Сколько упущенных шансов и нереализованных моментов. Но с этим ладно. Вчера, когда надо было спешить и давить, они безхарактерно пасовали назад и сами же тянули время. В полуфиналах все те, кто заслужил.
Холанд неудержим.
Холанд неудержим.