«Акрон» — сенсация, тяжелейший соперник «Урала», идеальный финал. Итоги 1/2 Кубка России

Действующий обладатель трофея еще в игре.
Московское турне «Акрона»
Тольяттинцы продолжают бороться за трофей даже в окружении клубов Премьер-Лиги. И начиная с первого этапа четвертьфиналов Пути регионов, делают это исключительно с московскими коллективами. Тогда «Акрон» выбил «Торпедо» — команду, которую лишь номинально можно отнести к РПЛ (по игре «автозаводцы» совсем не держат марку).
Дальше был «Локомотив». «Железнодорожникам» было важнее решать свои проблемы в чемпионате. В игре с «Акроном» не участвовал Артем Дзюба – и «красно-зеленые» вылетели из турнира.
А вот поединок с «Динамо» стал настоящей проверкой на прочность. «Бело-голубые» в предыдущей стадии сенсационно выбили «Зенит» — при том что в основное время был отменен один из голов москвичей. Топ-клубам команды Первой лиги могут противопоставить разве что характер. Так и получилось – тольяттинцы дотерпели до серии пенальти, где и добыли путевку в первый этап финала Пути регионов. Сам главный тренер «Акрона» Евгений Калешин признает, что «Динамо» смотрелось предпочтительнее:
Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд! Это главный итог. Сейчас нет смысла говорить о содержании игры, запоминают команду победителя. «Динамо» играло лучше нас. Но в играх на выбывание все решает характер. Мы не дрогнули, они дрогнули.
Дальше коллективу предстоит очередная московская проверка – на этот раз «Спартаком», который оказался слабее «Урала». И с такими «красно-белыми» вполне можно бороться за финал.
«Крыльям» достался «Краснодар»
Помимо «Спартака» в нижнюю сетку выбыли «Крылья Советов». Самарцы в полуфинале пути РПЛ играли с ЦСКА. И дома смогли добыть ничью. В ответной встрече снова проявилась хроническая проблема команды Игоря Осинькина – при качественно поставленной игре «Крыльям» катастрофически не везет с реализацией. В чемпионате это выливается в 12-е место, а в Кубке – в вылет из верхней сетки.
В Пути регионов самарский клуб сойдется с «Краснодаром», который вышел победителем из южного дерби с «Ростовом». «Быки» забили первыми, но упустили преимущество во втором тайме, после чего матч перешел в серию пенальти. Фатальным для ростовчан стал промах молодого защитника Данилы Прохина. После матча наставник «Краснодара» Владимир Ивич отметил, что «Ростов» поставил его подопечных в непривычное положение:
Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции… Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело. Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой.
Предстоящее противостояние будет довольно интересным. С одной стороны – «Крылья» с цельной игровой концепцией, которой они следуют, но с ужасной реализацией. С другой – «Краснодар», который все еще не смотрится убедительно, зато каким-то образом добивается результата.
«Уралу» предстоит «армейское» испытание
ЦСКА остается для «шмелей» одним из самых неприятных соперников. Провальный старт сезона для уральцев начался как раз с поражения от «армейцев». Затем команды сошлись в группе Кубка – и в первом круге победа снова была за «красно-синими». В ответной встрече екатеринбуржцы смогли-таки взять реванш – но в серии пенальти. И эта победа – единственная для «Урала» за последние 20 поединков с московским коллективом.
Конечно, первые два матча пришлись на период, когда «Урал» был не в лучшей форме. В третий раз «шмели» добились необходимого результата – и это произошло в тот момент, когда Виктор Ганчаренко смог решить проблемы своих подопечных с психологией – команда выдала серию из 9 игр без поражений.
К весне наставник сделал следующий шаг – екатеринбуржцы стали не просто добиваться результата, а делать это, следуя принципам специалиста. В итоге «Урал» выбил из Кубка 2 команды из топ-3 РПЛ. При этом трижды сыграв со «Спартаком», каждый раз доставлял «красно-белым» массу проблем.
В ответной встрече полуфинала Пути РПЛ уральцы додавили москвичей, забили дважды и при одном пропущенном мяче вышли в финал.
«Армейцы» не испытывают таких проблем, с которыми весной столкнулся «Спартак» — а потому и предстоящее противостояние станет для «Урала» еще более серьезной проверкой. К тому же перед первым матчем командам предстоит сойтись в чемпионате.
Потенциальные реванши
Уже на этой стадии пространство для реванша есть у «Урала». Дальше возможность отомстить может появиться сразу у нескольких команд. Во-первых, «Спартак» может снова сойтись с «Уралом», если обыграет «Акрон» и в первом этапе финала Пути регионов добудет победу, а «шмели» окажутся слабее ЦСКА. Тогда при определенном стечении обстоятельств Кубок помимо реванша подарит нам очередное московское дерби в финале – это было бы лучшим завершением турнира.
Но может произойти и так, что на каком-то этапе «красно-белые» оступятся – тогда вся надежда на «Крылья» и «шмелей». В случае выхода первых во второй этап финала Пути регионов и победы вторых над «армейцами» у самарцев будет возможность поквитаться с «красно-синими» за недавнюю неудачу.
Эти же столкновения могут произойти в финале, что тоже добавит шарма новому формату турнира. Сюжет в Кубке России закручивается еще сильнее – теперь следить за ним так же интересно, как за РПЛ.
"Спартак" пройдёт "Акрон" и наверняка попадёт на...а хрен его знает,на кого,и попадёт ли,учитывая умение этой команды устраивать цирк на ровном месте.
ЦСКА должен пройти "Урал",но опять же много разных НО,постоянно демонстрируемых Федотовым..Получается так,что закономерной победой будет победа "СПартака" над "Акроном",а все остальные предполагаемые результаты-"возможны варианты".
Ну а большинство ждёт,конечно, финала ЦСКА-"Спартак".Да будет так!
"Спартак" пройдёт "Акрон" и наверняка попадёт на...а хрен его знает,на кого,и попадёт ли,учитывая умение этой команды устраивать цирк на ровном месте.
ЦСКА должен пройти "Урал",но опять же много разных НО,постоянно демонстрируемых Федотовым..Получается так,что закономерной победой будет победа "СПартака" над "Акроном",а все остальные предполагаемые результаты-"возможны варианты".
Ну а большинство ждёт,конечно, финала ЦСКА-"Спартак".Да будет так!
Вообще парни с Волги играют неплохо. Без робости, и довольно умело и эффективно. И видно что большая половина игроков вполне себе могла бы играть сейчас в РПЛ (Факел-Торпедо-Химки). Ну или в целом клуб думаю в РПЛ шел бы так-же на последних строчках в этом сезоне. НО для РПЛ нужен всё таки и состав помощнее, и бюджет побольше. Если владельцы смогут ещё лямов 500 в ежегодный бюджет вливать, то вполне можем увидеть их в РПЛ через пару лет. Калешин как тренер вырос неплохо, игру ставит норм....
Ну а так что, красиво выкинул на свалку уже три столичных клуба Торпедо, Локомотив и Динамо, за что отдельное спасибо ... и думаю, что многие в Росси будут топить за Акрон и в следующем матче!.... Удачи Тольяттинцам!
Вообще парни с Волги играют неплохо. Без робости, и довольно умело и эффективно. И видно что большая половина игроков вполне себе могла бы играть сейчас в РПЛ (Факел-Торпедо-Химки). Ну или в целом клуб думаю в РПЛ шел бы так-же на последних строчках в этом сезоне. НО для РПЛ нужен всё таки и состав помощнее, и бюджет побольше. Если владельцы смогут ещё лямов 500 в ежегодный бюджет вливать, то вполне можем увидеть их в РПЛ через пару лет. Калешин как тренер вырос неплохо, игру ставит норм....
Ну а так что, красиво выкинул на свалку уже три столичных клуба Торпедо, Локомотив и Динамо, за что отдельное спасибо ... и думаю, что многие в Росси будут топить за Акрон и в следующем матче!.... Удачи Тольяттинцам!