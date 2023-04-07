«Акрон» — сенсация, тяжелейший соперник «Урала», идеальный финал. Итоги 1/2 Кубка России

1680869697

вчера, 15:14

Действующий обладатель трофея еще в игре.

Московское турне «Акрона»

Тольяттинцы продолжают бороться за трофей даже в окружении клубов Премьер-Лиги. И начиная с первого этапа четвертьфиналов Пути регионов, делают это исключительно с московскими коллективами. Тогда «Акрон» выбил «Торпедо» — команду, которую лишь номинально можно отнести к РПЛ (по игре «автозаводцы» совсем не держат марку).

Дальше был «Локомотив». «Железнодорожникам» было важнее решать свои проблемы в чемпионате. В игре с «Акроном» не участвовал Артем Дзюба – и «красно-зеленые» вылетели из турнира.

А вот поединок с «Динамо» стал настоящей проверкой на прочность. «Бело-голубые» в предыдущей стадии сенсационно выбили «Зенит» — при том что в основное время был отменен один из голов москвичей. Топ-клубам команды Первой лиги могут противопоставить разве что характер. Так и получилось – тольяттинцы дотерпели до серии пенальти, где и добыли путевку в первый этап финала Пути регионов. Сам главный тренер «Акрона» Евгений Калешин признает, что «Динамо» смотрелось предпочтительнее:

Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд! Это главный итог. Сейчас нет смысла говорить о содержании игры, запоминают команду победителя. «Динамо» играло лучше нас. Но в играх на выбывание все решает характер. Мы не дрогнули, они дрогнули.

Дальше коллективу предстоит очередная московская проверка – на этот раз «Спартаком», который оказался слабее «Урала». И с такими «красно-белыми» вполне можно бороться за финал.

«Крыльям» достался «Краснодар»

Помимо «Спартака» в нижнюю сетку выбыли «Крылья Советов». Самарцы в полуфинале пути РПЛ играли с ЦСКА . И дома смогли добыть ничью. В ответной встрече снова проявилась хроническая проблема команды Игоря Осинькина – при качественно поставленной игре «Крыльям» катастрофически не везет с реализацией. В чемпионате это выливается в 12-е место, а в Кубке – в вылет из верхней сетки.

В Пути регионов самарский клуб сойдется с «Краснодаром», который вышел победителем из южного дерби с «Ростовом». «Быки» забили первыми, но упустили преимущество во втором тайме, после чего матч перешел в серию пенальти. Фатальным для ростовчан стал промах молодого защитника Данилы Прохина. После матча наставник «Краснодара» Владимир Ивич отметил, что «Ростов» поставил его подопечных в непривычное положение:

Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции… Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело. Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой.

Предстоящее противостояние будет довольно интересным. С одной стороны – «Крылья» с цельной игровой концепцией, которой они следуют, но с ужасной реализацией. С другой – «Краснодар», который все еще не смотрится убедительно, зато каким-то образом добивается результата.

«Уралу» предстоит «армейское» испытание

ЦСКА остается для «шмелей» одним из самых неприятных соперников. Провальный старт сезона для уральцев начался как раз с поражения от «армейцев». Затем команды сошлись в группе Кубка – и в первом круге победа снова была за «красно-синими». В ответной встрече екатеринбуржцы смогли-таки взять реванш – но в серии пенальти. И эта победа – единственная для «Урала» за последние 20 поединков с московским коллективом.

Конечно, первые два матча пришлись на период, когда «Урал» был не в лучшей форме. В третий раз «шмели» добились необходимого результата – и это произошло в тот момент, когда Виктор Ганчаренко смог решить проблемы своих подопечных с психологией – команда выдала серию из 9 игр без поражений.

К весне наставник сделал следующий шаг – екатеринбуржцы стали не просто добиваться результата, а делать это, следуя принципам специалиста. В итоге «Урал» выбил из Кубка 2 команды из топ-3 РПЛ . При этом трижды сыграв со «Спартаком», каждый раз доставлял «красно-белым» массу проблем.

В ответной встрече полуфинала Пути РПЛ уральцы додавили москвичей, забили дважды и при одном пропущенном мяче вышли в финал.

«Армейцы» не испытывают таких проблем, с которыми весной столкнулся «Спартак» — а потому и предстоящее противостояние станет для «Урала» еще более серьезной проверкой. К тому же перед первым матчем командам предстоит сойтись в чемпионате.

Потенциальные реванши

Уже на этой стадии пространство для реванша есть у «Урала». Дальше возможность отомстить может появиться сразу у нескольких команд. Во-первых, «Спартак» может снова сойтись с «Уралом», если обыграет «Акрон» и в первом этапе финала Пути регионов добудет победу, а «шмели» окажутся слабее ЦСКА . Тогда при определенном стечении обстоятельств Кубок помимо реванша подарит нам очередное московское дерби в финале – это было бы лучшим завершением турнира.

Но может произойти и так, что на каком-то этапе «красно-белые» оступятся – тогда вся надежда на «Крылья» и «шмелей». В случае выхода первых во второй этап финала Пути регионов и победы вторых над «армейцами» у самарцев будет возможность поквитаться с «красно-синими» за недавнюю неудачу.