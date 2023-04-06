Прошла жеребьёвка второго этапа Пути регионов Кубка России

1680813048

06 апреля 2023, 23:30

Определились пары второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Акрон» — «Спартак»

«Краснодар» — «Крылья Советов»

Матчи пройдут с 18 по 20 апреля.

Во время жеребьёвки также стало известно, что хозяином поля в первой игре финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом», которая состоится в период с 18 по 20 апреля, станет московский клуб. Ответная встреча пройдёт 2-4 мая в Екатеринбурге.

Точные даты и время встреч определятся позднее.