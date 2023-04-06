Прошла жеребьёвка второго этапа Пути регионов Кубка России

Определились пары второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
«Акрон» — «Спартак»
«Краснодар» — «Крылья Советов»
Матчи пройдут с 18 по 20 апреля.
Во время жеребьёвки также стало известно, что хозяином поля в первой игре финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом», которая состоится в период с 18 по 20 апреля, станет московский клуб. Ответная встреча пройдёт 2-4 мая в Екатеринбурге.
Точные даты и время встреч определятся позднее.
Кубок - это прежде всего игра на выбывание...
А тут ...Спартак имея 3 поражения и ничью...всё в каком то Кубке участвует...)))
У Крыльев 3 поражения и две ничьи....та же история...
Кубковый принцип утрачен...впрочем как и отчасти интерес к самому турниру...с какими то придуманными путями....
Тот кто этот квест придумал сам наверно уже запутался...
Как бы там ни было Зениту наверное всё равно с кем на Суперкубок играть...но если взглянуть со стороны...раньше в финал Кубка проходили непроигрывающие команды....а теперь в финале может оказаться команда с 5-ю невыигранными матчами в турнире...............ну и смысл такого Кубка...где 2 матча играю...три сливаю...???
Кубок - это прежде всего игра на выбывание...
А тут ...Спартак имея 3 поражения и ничью...всё в каком то Кубке участвует...)))
У Крыльев 3 поражения и две ничьи....та же история...
Кубковый принцип утрачен...впрочем как и отчасти интерес к самому турниру...с какими то придуманными путями....
Тот кто этот квест придумал сам наверно уже запутался...
Как бы там ни было Зениту наверное всё равно с кем на Суперкубок играть...но если взглянуть со стороны...раньше в финал Кубка проходили непроигрывающие команды....а теперь в финале может оказаться команда с 5-ю невыигранными матчами в турнире...............ну и смысл такого Кубка...где 2 матча играю...три сливаю...???
Когда 1.5 года назад наша команда по Dota 2 выигрывала аналог Чемпионата мира (событие довольно значимое, даже Путин поздравлял (ну его администрация, если точнее), она проиграла первую игру в так называемом "Пути чемпионов" и, выйдя в Суперфинал по "Пути регионов", взяла трофей.
Кому-то нравится - кому-то нет. Но раз эта схема работает там, почему бы не попробовать и у нас в футболе? Тем более сейчас самое время для экспериментов.
Когда 1.5 года назад наша команда по Dota 2 выигрывала аналог Чемпионата мира (событие довольно значимое, даже Путин поздравлял (ну его администрация, если точнее), она проиграла первую игру в так называемом "Пути чемпионов" и, выйдя в Суперфинал по "Пути регионов", взяла трофей.
Кому-то нравится - кому-то нет. Но раз эта схема работает там, почему бы не попробовать и у нас в футболе? Тем более сейчас самое время для экспериментов.