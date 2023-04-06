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Прошла жеребьёвка второго этапа Пути регионов Кубка России

06 апреля 2023, 23:30

Определились пары второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Акрон» — «Спартак»

«Краснодар» — «Крылья Советов»

Матчи пройдут с 18 по 20 апреля.

Во время жеребьёвки также стало известно, что хозяином поля в первой игре финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом», которая состоится в период с 18 по 20 апреля, станет московский клуб. Ответная встреча пройдёт 2-4 мая в Екатеринбурге.

Точные даты и время встреч определятся позднее.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:50
Может добавить для стимула таким командам, как Акрон, с других лиг, место в РПЛ? Или хотя бы дать шанс сыграть в стыках?
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:56
Согласен, но в группе.
Сп62
Сп62 ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 12:08
Не знал, что мы были не первые. Спасибо.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 11:09, ред.
Каждый, кто хоть чуточку знаком с киберспортивными турнирами, понимает, что схема проведения Кубка России полностью скопирована оттуда. Потому те, кто пишет что-то вроде "ну и намутили", "проиграли и могут выйти в финал?!" и тп, неловко выдают свой возраст :)

Когда 1.5 года назад наша команда по Dota 2 выигрывала аналог Чемпионата мира (событие довольно значимое, даже Путин поздравлял (ну его администрация, если точнее), она проиграла первую игру в так называемом "Пути чемпионов" и, выйдя в Суперфинал по "Пути регионов", взяла трофей.

Кому-то нравится - кому-то нет. Но раз эта схема работает там, почему бы не попробовать и у нас в футболе? Тем более сейчас самое время для экспериментов.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:38
Учитывая то, что Акрон обыграл ТРИ московские команды, то скорее Акрон будет экзаменовать очередного столичного соперника.
DXTK
DXTK
вчера в 10:37
Конечно это не кубок, а фарш какой то. путь регионов путь рпл, одни почему то вылетают другие продолжают играть.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:28
Спартак, с выходом в следующий раунд
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:27
Этот кубок нужен в первую очередь организаторам, во вторую клубам, особенно с небольшим бюджетом, в третью зрителям всей страны и в двадцатьчетвертую бразильской диаспоре с многомилионными потягиваниями денюжек из казны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:12
Акрон и Краснодар пройдут дальше!
lotsman
lotsman
вчера в 09:44
Игры, ради игр. Кубковый соревновательный принцип отсутствует напрочь.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 07:16
    37 Димон 37
    37 Димон 37
    вчера в 07:01
    Не реви чумазый
    suiw
    suiw
    вчера в 06:57
    Всё идёт к запланированному финалу Кони- Мясо. А этом году Кубок отдадут ЦСКА
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 06:53, ред.
    Первый раз вижу, чтобы вылетая с кубка, играли дальше.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 05:51
    Как я и хотел. Акрон выбивает четвёртую московскую команду, а уже в суперфинале надаёт по щам коням.
    И получится, что тольяттинцы похоронят все столичные команды и возьмёт кубок.
    Жаль, не сбудется. Было бы красиво.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 05:43
    Спартак: "Нам повезло!!!"
    Акрон: "Ну, ну..."
    112910415
    112910415
    вчера в 05:34
    в заколдованных джунглях опасность за каждым кустом ! )
    светлый-путь
    светлый-путь
    вчера в 05:25
    Ну если и сейчас Спартак вылетит ....
    Тогда надо выгонять всю команду.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 05:00
    Схема проведения кубка России - это что-то из серии: "сначала не понял, потом тоже не понял" или же "понятно, что ничего непонятно ".
    swed27
    swed27
    вчера в 04:46
    Акрон вполне может выбить Спартак
    qpyuh6qpvg3b
    qpyuh6qpvg3b
    вчера в 04:33
    Формула розыгрыша смешная, болеем теперь за Акрон
    Gahi
    Gahi
    вчера в 04:24
    В команде "Акрон" очень хотели сыграть со "Спартаком", теперь осталось посмотреть на результат. Удачи
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 03:44
    Нормальная жеребьевка...
    Но формула слишком сложная.
    Comentarios
    Comentarios ответ DaslerU (раскрыть)
    вчера в 03:44
    Разтягивают
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ viv (раскрыть)
    вчера в 01:45
    Извиняюсь...хотел лайкнуть...случайно нажал на жалобу...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ nik9373 (раскрыть)
    вчера в 01:31
    23.11.2022 18:00
    Россия. ФОНБЕТ Кубок России
    Крылья Советов-Спартак 2 : 1
    DaslerU
    DaslerU
    вчера в 01:11
    Те кто придумали формат КР явно на чём-то сидят. Трезво мыслящий человек такое придумать не способен.
    nik9373
    nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 01:07
    Откуда у "Спартака" три поражения? "Зениту" по пенальти в группе и "Уралу" в полуфинале.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 00:36
    Кручу,верчу,замарочить хочу,сложнейшие схемы подливают интерес,к мало кому интересному турниру со стороны команд!!!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06
    вчера в 00:14
    Реально глупый турнир. Групповая стадия мне еще понравилась но эти пути не понимаю. Как может команда которая проиграла выиграть кубок России.
    Гость
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