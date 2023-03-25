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База сборной Аргентины переименована в честь Месси

25 марта 2023, 20:46

Тренировочный лагерь сборной Аргентины в городе Эсейса переименован в честь капитана национальной команды Лионеля Месси. Эту информацию подтвердил глава аргентинского футбола Клаудио Тапиа.

Месси в конце 2022 года привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира. Это первый успех аргентинцев на ЧМ с 1986 года. Лионель был признан лучшим игроком катарского мундиаля.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:24
Большая честь при жизни...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:38
Ну было бы странно если бы тренировочную базу в Аргентине назвали бы в честь Мбаппе....

Хотя и интересно осторожничали...до ЧМ не называли...выжидали...)))
Бубнин
Бубнин
вчера в 08:45
Хоть сборная Аргентины и не смогла выиграть чемпионат, но справедливо отдала должное победителю!
112910415
112910415
вчера в 07:07
поскольку Месси не является действующим политиком, придраться тут не к чему !
это любовь, это признание заслуг !
Баобаб
Баобаб
вчера в 06:07
Месси на базе Месси😁
протон
протон
вчера в 01:45
Заслуженное признание великого футболиста современности!
Василий 50
Василий 50
25 марта в 23:55
При жизни это плохо.
Elliada
Elliada
25 марта в 22:45
Заслужил и Аргентина вознаградила. Поздравляю!
wjeyxzzvnu9r
wjeyxzzvnu9r
25 марта в 21:16
Вот это история, Лео теперь войдёт в историю футбола
Брулин
Брулин
25 марта в 20:52
Вполне заслуженно. Лео внёс большой вклад в футбол своей страны, да и весь по сути
Ironigor
Ironigor
25 марта в 20:50
Ну даже незнаю как к этому относиться. Может с годами это было бы скорее всего лучше.
izrafel
izrafel
25 марта в 20:48
Ну что увековечил свое имя.... молодца, заслужил!
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