База сборной Аргентины переименована в честь Месси

Тренировочный лагерь сборной Аргентины в городе Эсейса переименован в честь капитана национальной команды Лионеля Месси. Эту информацию подтвердил глава аргентинского футбола Клаудио Тапиа.
Месси в конце 2022 года привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира. Это первый успех аргентинцев на ЧМ с 1986 года. Лионель был признан лучшим игроком катарского мундиаля.
Хотя и интересно осторожничали...до ЧМ не называли...выжидали...)))
Хотя и интересно осторожничали...до ЧМ не называли...выжидали...)))
это любовь, это признание заслуг !
это любовь, это признание заслуг !