Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может продлить соглашение с клубом.
По информации источника, грузинский игрок близок к подписанию нового контракта до 2028 года. Зарплата футболиста будет увеличена с 1,1 млн евро до 3 млн евро в год.
Грузинский футболист в этом сезоне стал вместе с командой чемпионом Италии.
У Шевы не было особого дриблинга, обводки, но у него было больше- была стабильность, физика, игра головой, отличный поставленный удар с обеих ног и невероятное голевое чутье, всего того, что нет у примитивного грузина. Шева играл практически без спадов, и в той Серии А, до которой нынешней- как до луны!!!
У Шевы не было особого дриблинга, обводки, но у него было больше- была стабильность, физика, игра головой, отличный поставленный удар с обеих ног и невероятное голевое чутье, всего того, что нет у примитивного грузина. Шева играл практически без спадов, и в той Серии А, до которой нынешней- как до луны!!!