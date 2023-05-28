Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

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вчера, 09:49

Нападающий «Наполи» может продлить соглашение с клубом.

По информации источника, грузинский игрок близок к подписанию нового контракта до 2028 года. Зарплата футболиста будет увеличена с 1,1 млн евро до 3 млн евро в год.

Грузинский футболист в этом сезоне стал вместе с командой чемпионом Италии.