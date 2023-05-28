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Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»

вчера, 09:49

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может продлить соглашение с клубом.

По информации источника, грузинский игрок близок к подписанию нового контракта до 2028 года. Зарплата футболиста будет увеличена с 1,1 млн евро до 3 млн евро в год.

Грузинский футболист в этом сезоне стал вместе с командой чемпионом Италии.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 19:11
Главная сила Наполи- Осимхен, только он- движет игру!!!
А что касается грузина, то скоро и один справится, а возможно, и этого не понадобится...
Shafterhopf
Shafterhopf ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:21
"раскусили" - это начали встречать минимум вдвоем? Отлично "раскусили"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 13:25
Многое решает второй год. Шомуродов тоже с блеском начинал в Роме , забив 16 голов, а на следующий год сдулся и где он сейчас? Поглядим на второй сезон "марадоны" в серии А и сделаем выводы.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:01
Даже, если так- это мало что меняет. В сущности, в одной группе- собрали всех грандов, а в другой- команды, явно уступающие в классе...
Вот и весь расклад.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:58
Какой будет сетка решает жеребьёвка.
Capral
Capral
вчера в 12:43, ред.
Хочу, кое-кому объяснить ситуацию. Ну так вот- итальянский футбол, сейчас, находится на очень низком уровне развития. Конечно, сразу, знатоки поставят встречный вопрос: а какже две итальянские команды в финале ЛЧ и ЛЕ?!
Отвечаю по пунктам, и начну с ЛЕ. В финале второстепенного турнира ЛЕ, встречаются два середняка своих чемпионатов- Севилья, которая пасется в середине испанского чемпионата и отставшая от чемпиона Барсы больше чем на 30 с лишним очков, и её соперник Рома- отставшая от Наполи на 26 очков!!! Вдумайтесь в эти цифры!!! В финале, якобы престижного европейского турнира, играют такие команды... Как говорится- без комментариев, только цифры.

Теперь ЛЧ. Итак, в финале встречаются безаговорочный фаворит турнира- МС, и команда, попавшая в финал, во многом благодаря невероятной жеребьевке!!! Напомню, что сетка турнира, была составлена на удивление бездарно и безграмотно- собравшая с одной стороны, грандов- МС, Баварию, Реал, ПСЖ, а с другой- команды помельче и значительно уступавшие в классе- Наполи, Челси, Милан и Интер. Безликий, серый Милан, победивший чемпиона Италии в 1/4, доходит до 1/2 финала, но в полуфинале, практически без шансов и борьбы уступает Интеру, который и выходит в финал.
Я представил по возможности- все "ЗА и ПРОТИВ". Возможно, где-то ошибся. Но, в целом, буквально на пальцах и в цифрах- показал всё то, что предшествовало финалистам обоих турниров.
Nazi
Nazi
вчера в 12:16, ред.
Лучший ассистент Серии А, забивал тоже нехило. На пару с Осименом и командой выиграл долгожданное чемпионство. А злопыхатели пишут про какую то посредственность😁. Чел заслужил свои 3 ляма и даже больше. Он даже заслужил переход в более стабильный клуб, просто потому что на его позиции сецчас мало кто способен играть на его уровне. Удачи Квара.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:46
Неплохо неплохо, хорошая прибавочка к зарплате, можно и остаться.
Capral
Capral
вчера в 11:44
Абсолютная посредственность, без большого будущего. Как только его раскусили- он перестал выделяться и забивать. Ни Реалу, ни МС ,ни другим грандам- он не нужен. Если держат в Наполи- пусть считает для себя за счастье. Для большого яркого игрока, одного примитивного дриблинга мало, нужно больше...
У Шевы не было особого дриблинга, обводки, но у него было больше- была стабильность, физика, игра головой, отличный поставленный удар с обеих ног и невероятное голевое чутье, всего того, что нет у примитивного грузина. Шева играл практически без спадов, и в той Серии А, до которой нынешней- как до луны!!!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 11:21
Это хорошая новость как для клуба, так и для болельщиков Наполи!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:13
Кокорин и Дзюба (зарплаты в "Зените" соответственно были 3.5 и 4 миллиона евро, причём у нас зарплаты после уплаты налогов озвучиваются, а у них до): "WTF, парень, иди в "Зенит", хоть подзаработаешь!"
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:06
Думаю, после такого успешного сезона найдутся клубы, которые предложат ЗП значительно больше 3х миллионов в год.
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:05
Хвичу любят в Неаполе, основной игрок железно, зп в 3 раза увеличили, можно до конца карьеры в одном клубе сидеть. По моему, он вряд ли сможет получить такое же доверие в условном Реале или МС. Точнее можно будет сказать, на сколько он сильный игрок, через еще сезон, сможет ли Кварацхелия удержать хотя бы тот уровень, который у него сейчас.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:38
Конечно Наполи выиграли чемпионство благодаря всему коллективу. Но не уточнить роль Осимхена и Кварцхелию будет как то не правильно. Эти два игрока были лидерами на протяжении всего сезона. И благодаря их вкладу Наполи выиграл Скудетто с таким гандикапом. Так что целью номер один для руководства конечно же есть сохранить их у себя. Хотя если они не смогли сохранить главного тренера то далеко не факт что и лидеров они смогут уберечь. Время покажет интересно будет понаблюдать!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:20
С повышением! И так держать!
9n85u3wygw8j
9n85u3wygw8j
вчера в 09:58
А зарплата у него не самая большая
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:56
Клуб и игрок подошли друг другу
qhk6hymctwn7
qhk6hymctwn7
вчера в 09:51
Главное чтобы сложилось у него с новым тренером
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