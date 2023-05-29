«Бавария» рассчитывает подписать защитника «Боруссии» Дортмунд

Защитник Рафаэл Геррейру покинет «Боруссию» Дортмунд на правах свободного агента этим летом.
В подписании португальца заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб последние несколько недель вёл переговоры относительно перехода игрока.
Отмечается, что переговоры между представителями футболиста и боссами «Баварии» прошли положительно.
"Есть огромное желание всё сохранить в полном спокойствии и сосредоточиться только на работе, однако, так не всегда бывает...
В клубе нет больше людей высого ранга, с кем, я мог бы находить общий язык. Теперь, мы должны искать новые точки соприкосновения и держаться друг друга", сказал Т.Тухель.
"Есть огромное желание всё сохранить в полном спокойствии и сосредоточиться только на работе, однако, так не всегда бывает...
В клубе нет больше людей высого ранга, с кем, я мог бы находить общий язык. Теперь, мы должны искать новые точки соприкосновения и держаться друг друга", сказал Т.Тухель.