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«Бавария» рассчитывает подписать защитника «Боруссии» Дортмунд

вчера, 22:06

Защитник Рафаэл Геррейру покинет «Боруссию» Дортмунд на правах свободного агента этим летом.

В подписании португальца заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб последние несколько недель вёл переговоры относительно перехода игрока.

Отмечается, что переговоры между представителями футболиста и боссами «Баварии» прошли положительно.

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Все комментарии
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 05:00
Ничего нового. Обычный трансфер Баварии.
w4f7nntqwcre
w4f7nntqwcre
сегодня в 04:49
Тем самым заодно ослабить главного соперника
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:47
Сменить Боруссию на Баварию хороший вариант !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:45
Такого ещё не было!)
Capral
Capral
вчера в 23:31, ред.
Сегодня, Т.Тухель написал:
"Есть огромное желание всё сохранить в полном спокойствии и сосредоточиться только на работе, однако, так не всегда бывает...
В клубе нет больше людей высого ранга, с кем, я мог бы находить общий язык. Теперь, мы должны искать новые точки соприкосновения и держаться друг друга", сказал Т.Тухель.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:43
Ум-ум, защитник из "Боруссии" отказался подписывать контракт и предпочёл бесплатно перейти в "Баварию". Никогда такого не было, и вот снова)) Новое руководство расчехлило методички Румменигге?)
Capral
Capral
вчера в 22:21
Не знаю присутствует ли здесь мой добрый Приятель ПЕТЛЯ, но исключительно для него, из немецкой прессы о Клоппе: "Это очень трудно понять".
Capral
Capral
вчера в 22:17
Я.Зоммер не исключает продолжить играть за Баварию...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:10
Хорошие защитники и Баварии нужны.
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