Хави подтвердил, что уговаривает Месси вернуться в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Я сказал президенту «Барселоны», что возвращение Месси имеет смысл. Без сомнения, он идеально подходит для нашей системы игры. У меня есть тактический план с Лео.
Но переход будет зависеть от Месси. Я думаю, что он сам должен принять решение. Да, я разговариваю с Лео относительно его возвращения.
Год - два, и Месси уйдёт со сцены, а деньги для безбедного существования семьи и родственников нужны всегда, тем более когда ты являешься единственным кормильцем. Ничего порочного не увижу в действиях аргентинца, если он откажет "Барселоне" и лично Хави, а выберет другой вариант для окончания карьеры, более выгодный. В этом случае одобрю его выбор.
Год - два, и Месси уйдёт со сцены, а деньги для безбедного существования семьи и родственников нужны всегда, тем более когда ты являешься единственным кормильцем. Ничего порочного не увижу в действиях аргентинца, если он откажет "Барселоне" и лично Хави, а выберет другой вариант для окончания карьеры, более выгодный. В этом случае одобрю его выбор.
Типа нас деньги не интересуют....
Типа нас деньги не интересуют....
кого то из них выкинут в угоду карлику?
потом он закончит через годик играть и опять игру перестраивать
все ради продаж футболок видать
кого то из них выкинут в угоду карлику?
потом он закончит через годик играть и опять игру перестраивать
все ради продаж футболок видать
Барса не стреляет 💰 💰 на 💰..
Барса не стреляет 💰 💰 на 💰..
Короче поживём увидим.
Короче поживём увидим.