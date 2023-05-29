Хави подтвердил, что уговаривает Месси вернуться в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего ПСЖ .

Я сказал президенту «Барселоны», что возвращение Месси имеет смысл. Без сомнения, он идеально подходит для нашей системы игры. У меня есть тактический план с Лео.

Но переход будет зависеть от Месси. Я думаю, что он сам должен принять решение. Да, я разговариваю с Лео относительно его возвращения.