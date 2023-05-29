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Хави подтвердил, что уговаривает Месси вернуться в «Барселону»

вчера, 19:16

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Я сказал президенту «Барселоны», что возвращение Месси имеет смысл. Без сомнения, он идеально подходит для нашей системы игры. У меня есть тактический план с Лео.

Но переход будет зависеть от Месси. Я думаю, что он сам должен принять решение. Да, я разговариваю с Лео относительно его возвращения.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 13:01
Зачем им балласт пешеход ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Пиночет58 (раскрыть)
сегодня в 01:40
Плейстейшен-2
Пиночет58
Пиночет58 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:57
Эт в какой такой сборной вместе играли Хави и Месси?😳
амурец
амурец
сегодня в 00:45
Зачем Хави эта пробоема?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:06, ред.
Если, как он говорит, уговаривает, вывод один - Месси не соглашается, а потому не вернётся. Его понять можно: возвращаться в свой бывший клуб - шаг назад в карьере, да и денежная составляющая играет большую роль. Кто для него Хави ? Всего лишь бывший партнёр по клубу и сборной, который не назначит ему зарплату согласно его, Месси, запросам. И никакие дружеские отношения в таких вопросах роли не играют.
Год - два, и Месси уйдёт со сцены, а деньги для безбедного существования семьи и родственников нужны всегда, тем более когда ты являешься единственным кормильцем. Ничего порочного не увижу в действиях аргентинца, если он откажет "Барселоне" и лично Хави, а выберет другой вариант для окончания карьеры, более выгодный. В этом случае одобрю его выбор.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:06
Мало пол лярда, набивают цену...
Типа нас деньги не интересуют....
FenixSL
FenixSL
вчера в 22:15
вместо того чтобы дать играть молодым
кого то из них выкинут в угоду карлику?
потом он закончит через годик играть и опять игру перестраивать
все ради продаж футболок видать
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:54
Арабы платят , Месси танцует !!!)

Барса не стреляет 💰 💰 на 💰..
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:46
Папа у Месси - решает всё. И уговоры и посулы папа просто отметает Кроме финансовой стороны..
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:19
Доест гном Барселону
протон
протон
вчера в 20:02
Его ведение поле, голевые передачи, радиоуправляемые передачи, пасы вразрез, дриблинг и т.п. все у него ещё на высшем уровне. И точно этого и не хватает Барсе что бы забивать от его передач.
Короче поживём увидим.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:38
По любви, а Месси не раз заявлял, что ЛЮБИТ Барсу, женятся и выходят замуж не из-за денег. Достаточно предложения руки и сердца, что Барса Месси и предлагает.
drug01
drug01 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:31
С этим можно согласиться!!!
Elliada
Elliada
вчера в 19:27
Сколько можно об этом говорить. Сначала предложите ему контракт, чтобы он мог серьезно обдумать предложение. А то, что Хави, что Лапорта только говорят и всё. Так и будут свою шарманку до августа крутить.
cska1948
cska1948
вчера в 19:20
Как папа скажет, так Лео и поступит.
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