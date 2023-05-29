Гвардиола поговорил с Неймаром относительно его трансфера в «Ман Сити»

Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в Англии.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил форварду, чтобы узнать о его готовности перейти в манчестерский клуб.
В трансфере Неймара заинтересована ещё одна команда из АПЛ.
Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в Англии.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил форварду, чтобы узнать о его готовности перейти в манчестерский клуб.
В трансфере Неймара заинтересована ещё одна команда из АПЛ.
Помнится, Неймар давно разок ляпнул, что хотел бы поработать с Гвардиолой (Месси, видать, расхвалил). В Верратти больше верится (в МС), Ней не бегает совсем уже, дорогой слишком для джокера на 15-20 матчей в году....Хотя, в отличие от Месси и Мбаппе, он единственный из трио отрабатывает в обороне. В МСН было также. В АПЛ по сравнению с Францией играют менее жестко в последние годы, но не тоже думаю, что Пеп будет вкладываться в 31 летнего бразильца. Будь он года на 3-4 моложе, зашёл бы, как родной, вместо Грилиша на левую бровку
Помнится, Неймар давно разок ляпнул, что хотел бы поработать с Гвардиолой (Месси, видать, расхвалил). В Верратти больше верится (в МС), Ней не бегает совсем уже, дорогой слишком для джокера на 15-20 матчей в году....Хотя, в отличие от Месси и Мбаппе, он единственный из трио отрабатывает в обороне. В МСН было также. В АПЛ по сравнению с Францией играют менее жестко в последние годы, но не тоже думаю, что Пеп будет вкладываться в 31 летнего бразильца. Будь он года на 3-4 моложе, зашёл бы, как родной, вместо Грилиша на левую бровку