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Гвардиола поговорил с Неймаром относительно его трансфера в «Ман Сити»

вчера, 20:05

Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил форварду, чтобы узнать о его готовности перейти в манчестерский клуб.

В трансфере Неймара заинтересована ещё одна команда из АПЛ.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:58, ред.
Грилиш игрок узкой специализации. Как он падает слева, сажая соперника на карточки, так и будет падать.
Неймар - игрок созидания. Он нужен в качестве ложной девятки (десятки - не суть) под раздачу мячей на Холанда. А когда надо, бразилец может и сам пройти и забить. И в этом смысле, намерения Пепа объективны.
112910415
112910415
сегодня в 05:36
скорее всего, не поговорил ! зачем ?
adekvat
adekvat
сегодня в 05:23
В Сити только Неймара и не хватало.
амурец
амурец
сегодня в 00:44
А почему нет, пусть попробует
FenixSL
FenixSL
вчера в 22:13
а зачем?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:22
В "МС" сложился отличный, слаженный, высококлассный коллектив, в котором каждый - личность. В чём я не сомневаюсь, так это в том, что Неймар - выдающийся футболист, но в то же время индивидуалист, который в каждой игре "тянет одеяло на себя". Такая манера игры - его конёк, поэтому он и в английском клубе не захочет быть рабочей лошадкой, как все. Партнёрам это может ну очень не понравиться, отсюда - разлад.Тренеру это надо ?
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:01
Да зачем он им нужен? куда его ставить? вместо кого? Ну пусть даже, заменит одного из игроков, но не в стартовом составе, а его опять это не устроит сидеть на скамейке. Берут для того, чтобы продажи футболок увеличить за счёт его имени.
Futurista
Futurista
вчера в 20:55
Гвардиола после разговора с Неймаром...

zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:54
А по моему,скромному мнению,дать ему хорошего пендаля,под зад и пусть летит ,до своей Бразилии!!! А других вариантов нету!!!
shlomo
shlomo
вчера в 20:51
Там Иньеста из Японии уезжает, у него тоже можно узнать как дела...:))))

Помнится, Неймар давно разок ляпнул, что хотел бы поработать с Гвардиолой (Месси, видать, расхвалил). В Верратти больше верится (в МС), Ней не бегает совсем уже, дорогой слишком для джокера на 15-20 матчей в году....Хотя, в отличие от Месси и Мбаппе, он единственный из трио отрабатывает в обороне. В МСН было также. В АПЛ по сравнению с Францией играют менее жестко в последние годы, но не тоже думаю, что Пеп будет вкладываться в 31 летнего бразильца. Будь он года на 3-4 моложе, зашёл бы, как родной, вместо Грилиша на левую бровку
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:51
Утятина! Гвардиола любит режимный подход, а Неймар - потусовать. Отсюда делаем вывод: ему такой не нужен.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:25
Я думаю это утка. Гвардиола не любит таких игроков с повышенным ЧСВ, и уж точно не будет сам звонить и узнавать о потенциальном переходе.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:17
Это плохо, когда нет ограничения по деньгам
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:15
МС денег некуда тратить
Elliada
Elliada
вчера в 20:14
Грилиш неплохо делает свою работу. Зачем нужен Неймар? Он игрок на полсезона
протон
протон
вчера в 20:13
Неймар молодец. Из игрока, за которого все боролись, превратился в игрока, которого ПСЖ не может сбагрить. И нужен ли он МС?
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