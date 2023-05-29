Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Манчестер Сити»

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вчера, 22:22

Полузащитник может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет пригласить немца в манчестерский клуб. Пеп имеет хорошие отношения с полузащитником.

Напомним, что Киммих выступал под руководством Гвардиолы в «Баварии».