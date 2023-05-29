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Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Манчестер Сити»

вчера, 22:22

Полузащитник Йозуа Киммих может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет пригласить немца в манчестерский клуб. Пеп имеет хорошие отношения с полузащитником.

Напомним, что Киммих выступал под руководством Гвардиолы в «Баварии».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:36
Не то чтобы Киммиху была острая нужда найти новый клуб, но если уходить, то вариантов не так уж и много. По сути, Сити - самый очевидный, уровень амбиций, партнеры, тренер, лига и все прочее здесь есть. Есть еще Псж, который тоже много чего хочет, но уровень партнеров ниже, лига не самая притязательная, а если еще и Месси уйдёт, а через год и Мбаппе, то как будто вообще и нет смысла идти туда, кроме денег. И остаётся Реал, деньгами не обделены, среди партнеров как раз есть вакуум между молодыми и уже возрастными, был бы отличный промежуточный вариант. Но не ясно кто будет тренером в ближайшем будущем, сколько еще Карло в клубе пробудет? А как справятся со сменой поколений?
Так что Сити, самый очевидный вариант, но надо ли оно немцу, вопрос открытый и очень интересный
Igo0rek
Igo0rek ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Чуть меньше, чем ничего
Capral
Capral
вчера в 23:08
Ну вот, только час назад я написал - первый предатель найден!
Ну, если МС нужен, техничный, думающий тугодум- скатертью дорога!
Надо было еще тогда, в 2015-м обоих выгнать...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:37
Что общего между Зенитом и МС?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:32
Если Киммих перейдёт в МС , то это будет хорошее усиление.
Гость
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