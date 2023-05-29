Гвардиола хочет пригласить Киммиха в «Манчестер Сити»

Полузащитник Йозуа Киммих может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет пригласить немца в манчестерский клуб. Пеп имеет хорошие отношения с полузащитником.
Напомним, что Киммих выступал под руководством Гвардиолы в «Баварии».
Так что Сити, самый очевидный вариант, но надо ли оно немцу, вопрос открытый и очень интересный
Так что Сити, самый очевидный вариант, но надо ли оно немцу, вопрос открытый и очень интересный
Ну, если МС нужен, техничный, думающий тугодум- скатертью дорога!
Надо было еще тогда, в 2015-м обоих выгнать...
Ну, если МС нужен, техничный, думающий тугодум- скатертью дорога!
Надо было еще тогда, в 2015-м обоих выгнать...