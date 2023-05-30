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Николич не станет новым тренером «Динамо»

вчера, 17:21

Сербский специалист Марко Николич возглавил «Шабаб Аль Ахли» из ОАЭ.

По информации источника, контракт подписан на один год.

Ранее СМИ сообщали, что экс-наставник «Локомотива» может занять пост главного тренера московского «Динамо».

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:22
Хорошая новость, не нужен Николич в Динамо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:39
СВО, как причина отказа Николича приехать в Россию, имеет право на существование. Мне ещё кажется, что он отказал "Динамо" потому, что вообще испытывает неприязнь к нашей стране с того недавнего времени, когда его турнули из "Локомотива" в связи с неудовлетворительными результатами.
баск
баск ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 23:17
Спасибо)
Хорошо понимаю вас, участие в еврокубках было едва ли не самой интересной частью сезона, без них тоска конечно..

Удачи
За адекватность
За адекватность ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:01
Попытаюсь проще. Абсолютно не испытываю к Вам негатива. Более того, Ваши разборы матчей "ДМ" в РПЛ лично мне читать интересно. Да и пусть не станет Николич ГТ "ДМ", про это ведь новость. Пусть с "Аль Ахли" выиграет чемпионат ОАЭ. Могу сказать в догонку, что и в Польше круче, и в Израиле, да и Азербайджан забывать не стоит. Жил ЕК, ждал каждую осень, мне было без разницы кто, при симпатиях к "Краснодару", и вот оно, 6 клубов. Дальше ... Не знаю как наш чемпионат выглядит по сравнению с ОАЭ, не уверен что чемпионат Польши круче, не говоря уж про другие, Вам здоровья, хочется надеяться, что Вы поняли о чем я, да в принципе если и не поняли, то я и так гость редкий, чего-то сегодня понесло.
баск
баск ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:44
Да просто чемп Грузии, в отличие от ОАЭ я знаю неплохо и с тем, что он сильнее РПЛ, никак не могу согласиться, отсюда и сарказм..)

Но он не злой, сарказм этот, так что вы уж не серчайте, у всех своё понимание
и оценки, футбол во многом вкусовщина..)
За адекватность
За адекватность ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:37
Без вопросов. Больше скажу. Уже писал, ежели бы не санкции стартанули бы с 19 места таблицы, где рейтинги определяют. Турки были следом, 20-е. Но им это видимо не понравилось, завершили 12-ми ежели не ошибаюсь. Сарказм про Грузию не уловили, Ваше право. Наши бы в пятерку ворвались. Да и понимать не стоит, бред несу в основном.
баск
баск ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:25
Что-то я не понял тогда про ОАЭ.
Хотя оставим это, мне вполне достаточно, что чемпионат Грузии, по вашему мнению, сильнее РПЛ.
Больше ничего перечислять не нужно, спасибо))
sir_Alex
sir_Alex ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:21
Что там у Мостового с лицензией Pro?
За адекватность
За адекватность ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:20
Не смотрю матчи ОАЭ. Вопрос понятен, примерно кто сильнее, слон или кит. Более того, силу чемпионата определяет рейтинг участия клубов в определенных турнирах футбольной ассоциации. По мне так и чемпионат Грузии сильнее был, Вам еще сколько перечислить? Про ОАЭ с огромным удовольствием отвечу, ежели силы воли у кого-то хватит хоть где-то играть..
баск
баск ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:45
Я правильно понимаю, что по-вашему сейчас чемпионат ОАЭ сильнее РПЛ?

Просто спрашиваю, т.к. матчи эмиратской вышки не видел, кажется, ни разу,
в отличие от чемпионатов СА и Катара, и ориентируюсь в части ОАЭ лишь по рейтингу ФИФА, не более.
Так что если настаиваете, то спорить не стану..)
За адекватность
За адекватность ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:34
С уважением, но уж проще чем наш турнир в данный момент поискать нужно, ежели денег сыпанут. Там Лазетич "Бачку" на второе место тянет. А уж по поводу не испортить, то там уж скоры на расправу.
баск
баск ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:00
Доброго.
Результат потребуют конечно, но там всё же и турнир попроще, и состояние команды наверняка здоровее..
Просто не испортить ничего из того, что уже есть..
За адекватность
За адекватность ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:55
Доброго времени суток. В "Аль Ахли" тоже результат потребуют. Объективности ради или в "Аль Ахли", сумму озвучивать боюсь, или в "ДМ", тоже немало бы насыпали, но....
баск
баск ответ muslim1000 (раскрыть)
вчера в 19:37
Если вы хотели сказать, что чемпионат Союза до 65 года, т.е. до еврокубков, был смешным, то у вас получилось смешно..))
muslim1000
muslim1000
вчера в 19:13
Словосочетание "Серьезная работа" в чемпионате откуда никуда не выходишь звучит как минимум смешно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:58
Может наконец обратят внимание на россиян...
lotsman
lotsman
вчера в 18:48
Ну и ничего трагичного. И вообще, чтобы вывести Динамо из пике. нужен классный пилот.
6sqtxmu8zpf8
6sqtxmu8zpf8
вчера в 18:48
Его очередной приход не состоялся, арабы больше платят
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:41
Ваня, Приветище!!!
Ваня не будем строго судить человека. Ну не знал он зачем спортсмены едут на Бл.Восток. Теперь знает.

Личка? Я не против. Посмотрим, даже интересно...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:32
сколько тренеров сидит на Матче ТВ занимаются ерундой неужели нельзя найти
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:23, ред.
Какое СВО? Деньги и только деньги, вот основная причина соглашения в пользу Саудитов.! Что ж, круг озвученных претендентов на вакантную расстрельную должность в Футбольном клубе Динамо сужается. Делайте ваши ставки господа!)))

Не бранитесь сильно на меня за мои крамольные суждения, но не удивлюсь, если в последнем туре получим по традиции пять пробоин на этот раз в Оренбурге от местной команды и на эмоциях банкиры начнут активно приглашать Личку в Динамо, а там и Бувач по-земляцки подключится к этому процессу. Болейте за своих, а не против чужих!
Beriner
Beriner
вчера в 18:11
Правильное решение, клуб без будущего.
Capral
Capral
вчера в 17:48
Не знаю чего испугался Николич, СВО или чегото другого, зато хорошо знаю чего испугался могильщик Герты в прошлом сезоне, когда смылся из ДИНАМО...

шварцевский футбол? Так недавно с Локомотивом увидели- во всей красе.

А, Николич, да, поехал зарабатывать. Ну так давно ведь известно зачем спортсмены едут на Бл.Восток...
112910415
112910415
вчера в 17:43
Спалетти ещё есть
баск
баск
вчера в 17:40
Если он сделал выбор в пользу годичного контракта с АльАхли, то это означает, что серьёзно работать он не настроен, тогда как в Динамо от него потребовалось бы именно это.

Шварцевский футбол расползся, на его месте ничего внятного пока нет, т.е. пришлось бы строить с нуля.
А у Николича, стало быть, альтернатива- спокойно посидеть годик в Дубае в местном клубе-лидере, да на багаже Жардима..
Ну и гонорар наверняка побольше динамовского, так что..

Кстати, есть мнение, что перерешил он буквально на коленке в последний момент, испугавшись эскалации СВО.
Пока это только слух, сам Николич в таком, понятное дело, не признавался, может разговорится когда-нибудь потом.
Впрочем, это уже неважно, остаётся ждать других кандидатов..
Capral
Capral
вчера в 17:37
Никогда не был фанатом Николича. Неинтересный, нудный футбол.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:31
Не самое главное событие
2htjfkfhsexm
2htjfkfhsexm
вчера в 17:29
Деньги победили футбол
adekvat
adekvat
вчера в 17:28
Да какие деньги у арабов, и какие у динамо, рванул за длинным доларом.
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