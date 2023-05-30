Николич не станет новым тренером «Динамо»

Сербский специалист Марко Николич возглавил «Шабаб Аль Ахли» из ОАЭ.
По информации источника, контракт подписан на один год.
Ранее СМИ сообщали, что экс-наставник «Локомотива» может занять пост главного тренера московского «Динамо».
Сербский специалист Марко Николич возглавил «Шабаб Аль Ахли» из ОАЭ.
По информации источника, контракт подписан на один год.
Ранее СМИ сообщали, что экс-наставник «Локомотива» может занять пост главного тренера московского «Динамо».
Шварцевский футбол расползся, на его месте ничего внятного пока нет, т.е. пришлось бы строить с нуля.
А у Николича, стало быть, альтернатива- спокойно посидеть годик в Дубае в местном клубе-лидере, да на багаже Жардима..
Ну и гонорар наверняка побольше динамовского, так что..
Кстати, есть мнение, что перерешил он буквально на коленке в последний момент, испугавшись эскалации СВО.
Пока это только слух, сам Николич в таком, понятное дело, не признавался, может разговорится когда-нибудь потом.
Впрочем, это уже неважно, остаётся ждать других кандидатов..
Шварцевский футбол расползся, на его месте ничего внятного пока нет, т.е. пришлось бы строить с нуля.
А у Николича, стало быть, альтернатива- спокойно посидеть годик в Дубае в местном клубе-лидере, да на багаже Жардима..
Ну и гонорар наверняка побольше динамовского, так что..
Кстати, есть мнение, что перерешил он буквально на коленке в последний момент, испугавшись эскалации СВО.
Пока это только слух, сам Николич в таком, понятное дело, не признавался, может разговорится когда-нибудь потом.
Впрочем, это уже неважно, остаётся ждать других кандидатов..
Не бранитесь сильно на меня за мои крамольные суждения, но не удивлюсь, если в последнем туре получим по традиции пять пробоин на этот раз в Оренбурге от местной команды и на эмоциях банкиры начнут активно приглашать Личку в Динамо, а там и Бувач по-земляцки подключится к этому процессу. Болейте за своих, а не против чужих!
Не бранитесь сильно на меня за мои крамольные суждения, но не удивлюсь, если в последнем туре получим по традиции пять пробоин на этот раз в Оренбурге от местной команды и на эмоциях банкиры начнут активно приглашать Личку в Динамо, а там и Бувач по-земляцки подключится к этому процессу. Болейте за своих, а не против чужих!