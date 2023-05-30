Луис Энрике хочет возглавить клуб АПЛ, а не «Наполи»

Владелец «Наполи» дал комментарий касательно диалога с экс-тренером «Барселоны» , который может возглавить клуб.

Разумеется, Луис — тренер высшего уровня. Мы общались, но он думает об АПЛ .

Я сказал ему, что там он не найдет той же еды и атмосферы. Но, конечно, Премьер-Лига более привлекательна.