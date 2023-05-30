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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

Луис Энрике хочет возглавить клуб АПЛ, а не «Наполи»

вчера, 16:55

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал комментарий касательно диалога с экс-тренером «Барселоны» Луисом Энрике, который может возглавить клуб.

Разумеется, Луис — тренер высшего уровня. Мы общались, но он думает об АПЛ.

Я сказал ему, что там он не найдет той же еды и атмосферы. Но, конечно, Премьер-Лига более привлекательна.

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Все комментарии
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
сегодня в 07:58
Обьективно АПЛ сегодня лучшая лига мира, где собраны лучшие игроки и тренеры. Энрике правильно ставит себе цель: Хочешь быть лучшим - победи лучшего!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:25
Наполи он развалит как Барселону. Да и лидеры покинут клуб скорее всего, Наполи будет бороться за Лигу Европы сам Энрике это понимает, да и скучная эта Серии А. Апл? Да кто тебя пригласит в Апл? Разве что тренировать ауйтсайдера.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:56
Ну и правильно, Серия А грустный чемпионат, вся энергетика в АПЛ.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:48
АПЛ только звучит круто и пахнет успехом. На деле в любой момент обречён на провал, кем бы ты ни был, куда бы ты не пошел. Только двое держатся относительно долго - и то, одного уже готовы были уволить, у другого клубные махинации и пока ЛЧ не взял, постоянно критикуется
sova147
sova147
вчера в 17:13
Конечно АПЛ. Он будет работать с удовольствием!
Capral
Capral
вчера в 17:08
Пробовал я их еду итальянскую- не понравилось.
АПЛ? Конечно, там борьба за чемпионство до последнего тура, а в Италии уже после первого круга назначили чемпиона. Вероятно, Наполи развалится, с весьма туманной перспективой. Лет 20 назад, да, работа в Серии А была бы престижной, сейчас же- на любителя...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:02
Ах-ха-ха!
Руководство Наполи считают, что к ним очередь?
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