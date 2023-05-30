Луис Энрике хочет возглавить клуб АПЛ, а не «Наполи»

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис дал комментарий касательно диалога с экс-тренером «Барселоны» Луисом Энрике, который может возглавить клуб.
Разумеется, Луис — тренер высшего уровня. Мы общались, но он думает об АПЛ.
Я сказал ему, что там он не найдет той же еды и атмосферы. Но, конечно, Премьер-Лига более привлекательна.
АПЛ? Конечно, там борьба за чемпионство до последнего тура, а в Италии уже после первого круга назначили чемпиона. Вероятно, Наполи развалится, с весьма туманной перспективой. Лет 20 назад, да, работа в Серии А была бы престижной, сейчас же- на любителя...
АПЛ? Конечно, там борьба за чемпионство до последнего тура, а в Италии уже после первого круга назначили чемпиона. Вероятно, Наполи развалится, с весьма туманной перспективой. Лет 20 назад, да, работа в Серии А была бы престижной, сейчас же- на любителя...
Руководство Наполи считают, что к ним очередь?
Руководство Наполи считают, что к ним очередь?