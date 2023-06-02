Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

«Реал» планирует подписать Мбаппе в 2024 году

вчера, 18:34

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему входит в сферу интересов «Реала».

Футболист извинился перед президентом «сливочных» Флорентино Пересом за то, что прошлым летом в последний момент отказался от перехода в мадридский клуб, вместо этого продлив соглашение с парижанами.

Перес принял извинения игрока в тот день, когда он сообщил ему, что остается в ПСЖ. В «Реале» с оптимизмом смотрят на будущее и верят, что у них получится пригласить Мбаппе в 2024 году в качестве свободного агента.

Контракт нападающего с парижанами рассчитан до 2024-го, но имеет опцию продления до 2025-го. «Сливочные» полагают, что Мбаппе не станет продлевать договор.

Подписание нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в «Реале» считают практически невозможным. Мбаппе — приоритетная цель испанского коллектива.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМесси ждёт конкретных сигналов от «Барселоны» на следующей неделе
Сегодня, 17:58
СлухиРоналду получил право управлять трансферами «Аль-Насра»
Сегодня, 17:14
Слухи«Милан» поборется с «Барселоной» за Гюндогана
Сегодня, 16:41
Слухи«Атлетико» намерен предложить «Ювентусу» обмен Мораты на Влаховича
Сегодня, 15:27
Слухи«Ньюкасл» намерен подписать игрока сборной Венгрии
Сегодня, 13:48
Слухи«Аль-Хиляль» 6 июня собирается объявить о трансфере Месси
Сегодня, 13:33
Сортировать
Все комментарии
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
сегодня в 10:02
Чтоб вернуть звание галактикос , нужны оба и Мбапе и Холанд
3ton
3ton
сегодня в 07:13
Будет доить Реал своей бесполезностью
Азар номер два 😂
протон
протон ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 01:21
Снова Реал запел про Мбаппе а шейхи возмут в 24 ещё сто лямов кинут и снова Реал в пролёте.
ABir
ABir
вчера в 22:19
Масло Мбапе точно не испортит кашу Реала
6mp74a335mrc
6mp74a335mrc
вчера в 20:35
Этот переход будет муссироватся ещё не один год
drug01
drug01 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:25
Согласен до 24 года всё может быть!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:16
На этой позиции Винисиус играет, а противоположный фланг всё же не родной французу, там он менее эффективен. Да и покупка Мбаппе не снимает того, что нужен центральный нападающий.
Пересу куда более важные позиции укрепить нужно - весь центр поля. Лучше бы про это думал, а не прикидывал сколько миллиардов нужно достать чтобы удовлетворить финансовые запросы жадного до денег Килиана.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:15
Его после подписания с ПСЖ вели, а как ЧМ выиграл, хотели взять бесплатно прошлым летом, но тот выбрал продлить с ПСЖ конракт и ДЕНЬГИ, тогда Перес зарёкся , что его ноги не будет в Реале, но что-то пошло не поплану, да и стадион Реала к 2024 году будет готов, им нужна звезда, 25 летний парень выигравший ЧМ и серебряный призёр следующего Мундиаля, кто если не он попадает под новый Галактикос
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:05
А он возьмёт и снова кинет Реал, останется в псж!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:44
Если верить прессе - Реал уже года два пытается подписать Мбаппе, сам же он комфортно чувствует себя в ПСЖ.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:38
Планировать это одно, а вот получится ли осуществить план....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 