«Реал» планирует подписать Мбаппе в 2024 году

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему входит в сферу интересов «Реала».
Футболист извинился перед президентом «сливочных» Флорентино Пересом за то, что прошлым летом в последний момент отказался от перехода в мадридский клуб, вместо этого продлив соглашение с парижанами.
Перес принял извинения игрока в тот день, когда он сообщил ему, что остается в ПСЖ. В «Реале» с оптимизмом смотрят на будущее и верят, что у них получится пригласить Мбаппе в 2024 году в качестве свободного агента.
Контракт нападающего с парижанами рассчитан до 2024-го, но имеет опцию продления до 2025-го. «Сливочные» полагают, что Мбаппе не станет продлевать договор.
Подписание нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в «Реале» считают практически невозможным. Мбаппе — приоритетная цель испанского коллектива.
Пересу куда более важные позиции укрепить нужно - весь центр поля. Лучше бы про это думал, а не прикидывал сколько миллиардов нужно достать чтобы удовлетворить финансовые запросы жадного до денег Килиана.
Пересу куда более важные позиции укрепить нужно - весь центр поля. Лучше бы про это думал, а не прикидывал сколько миллиардов нужно достать чтобы удовлетворить финансовые запросы жадного до денег Килиана.