«Реал» планирует подписать Мбаппе в 2024 году

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вчера, 18:34

Нападающий ПСЖ по-прежнему входит в сферу интересов «Реала».

Футболист извинился перед президентом «сливочных» за то, что прошлым летом в последний момент отказался от перехода в мадридский клуб, вместо этого продлив соглашение с парижанами.

Перес принял извинения игрока в тот день, когда он сообщил ему, что остается в ПСЖ . В «Реале» с оптимизмом смотрят на будущее и верят, что у них получится пригласить Мбаппе в 2024 году в качестве свободного агента.

Контракт нападающего с парижанами рассчитан до 2024-го, но имеет опцию продления до 2025-го. «Сливочные» полагают, что Мбаппе не станет продлевать договор.

Подписание нападающего «Манчестер Сити» в «Реале» считают практически невозможным. Мбаппе — приоритетная цель испанского коллектива.