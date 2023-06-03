«Интер Майами» хочет, чтобы Месси начал играть уже в июле

«Интер Майами» уже сделал предложение контракта нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Американский клуб хочет видеть 35-летнего аргентинца в составе уже с июля.
Ранее главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье объявил, что Месси покинет парижский клуб на правах свободного агента.
Навряд ли....
Бэкхем получит совместное фото...футболку...процент от сделки..."Спасибо" от Хави...и вопросы от майами-соккеристов "А где Месси то которого мы купили??"...)))
Навряд ли....
Бэкхем получит совместное фото...футболку...процент от сделки..."Спасибо" от Хави...и вопросы от майами-соккеристов "А где Месси то которого мы купили??"...)))