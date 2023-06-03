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«Интер Майами» хочет, чтобы Месси начал играть уже в июле

вчера, 03:54

«Интер Майами» уже сделал предложение контракта нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Американский клуб хочет видеть 35-летнего аргентинца в составе уже с июля.

Ранее главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье объявил, что Месси покинет парижский клуб на правах свободного агента.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:47
Перевалочный пункт «Интер Майами» хочет чтоб он и в Америке бегал ???
Навряд ли....
Бэкхем получит совместное фото...футболку...процент от сделки..."Спасибо" от Хави...и вопросы от майами-соккеристов "А где Месси то которого мы купили??"...)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 05:05
Им пиар компания, а Барселоне игрок, по ихнему хитрозадуманому плану.
протон
протон
вчера в 04:19
Это что за ошибки уточните админы?
протон
протон
вчера в 03:56
Не стоит Месси переходить в этот клуб. Исторически забудут имя великого как и всех прошлых.
Гость
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