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Эдегор хочет продлить контракт с «Арсеналом»

сегодня, 02:59

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор в ближайшие недели обсудит с руководством клуба новый контракт.

Обе стороны хотят одного — продолжить сотрудничество и заключить новую сделку в этом году. Норвежский игрок очень счастлив в Лондоне.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:28
В Арсенале сейчас замечательная атмосфера,а это тоже отлично сказывается на игроках. Все молодые лидеры получаю улучшенные долгосрочные контракты, это так же говорит о том, что костяк команды доволен происходящим и готовы продолжать сотрудничество. Я думаю, если бы не агентские игры, то и Салиба уже давно бы продлил контракт, но увы, там агент позарился на деньги Шейхов из ПСЖ...
Эдегор же молодца, отлично прогрессирует в Арсенале, вполне оправданно получил капитанскую повязку и я рад что он будет с нами, хотя ПСЖ готовы выкупить его у нас за 90 млн, и думаю деньгами бы не обидели норвежца, но хорошо,что не все бегут за деньгами!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:27
Играл бы в Норвегии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:25
Зря он в Реал уходил
Гость
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