Эдегор хочет продлить контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор в ближайшие недели обсудит с руководством клуба новый контракт.
Обе стороны хотят одного — продолжить сотрудничество и заключить новую сделку в этом году. Норвежский игрок очень счастлив в Лондоне.
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор в ближайшие недели обсудит с руководством клуба новый контракт.
Обе стороны хотят одного — продолжить сотрудничество и заключить новую сделку в этом году. Норвежский игрок очень счастлив в Лондоне.
Эдегор же молодца, отлично прогрессирует в Арсенале, вполне оправданно получил капитанскую повязку и я рад что он будет с нами, хотя ПСЖ готовы выкупить его у нас за 90 млн, и думаю деньгами бы не обидели норвежца, но хорошо,что не все бегут за деньгами!
Эдегор же молодца, отлично прогрессирует в Арсенале, вполне оправданно получил капитанскую повязку и я рад что он будет с нами, хотя ПСЖ готовы выкупить его у нас за 90 млн, и думаю деньгами бы не обидели норвежца, но хорошо,что не все бегут за деньгами!