Эдегор хочет продлить контракт с «Арсеналом»

1685750346

сегодня, 02:59

Полузащитник «Арсенала» в ближайшие недели обсудит с руководством клуба новый контракт.

Обе стороны хотят одного — продолжить сотрудничество и заключить новую сделку в этом году. Норвежский игрок очень счастлив в Лондоне.