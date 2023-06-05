Стало известно, останется ли Анчелотти в «Реале»

1685943223

вчера, 08:33

Главный тренер «Реала» дал комментарий касательно своего будущего в клубе из Мадрида.

Я остаюсь в «Реале» на следующий сезон, это 100%.

Ранее специалист обозначил, какие позиции в коллективе необходимо укрепить.