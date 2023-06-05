Стало известно, останется ли Анчелотти в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий касательно своего будущего в клубе из Мадрида.
Я остаюсь в «Реале» на следующий сезон, это 100%.
Ранее специалист обозначил, какие позиции в коллективе необходимо укрепить.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий касательно своего будущего в клубе из Мадрида.
Я остаюсь в «Реале» на следующий сезон, это 100%.
Ранее специалист обозначил, какие позиции в коллективе необходимо укрепить.
Другой вопрос, что всё зависит не от Карло, а от Переса. Если Перес никого не купит, с учётом ухода Бенза, Модрича, Асенсио, Азара (ахаха, ну, без шуток, его могли бы в крайнем случае выпустить), возможно, Начо, вообще еле на первый состав народу можно наскрести. А пока что ни одного трансфера нет и в любой момент того же Биллингема может перехватить любой клуб, а за пару топ-форвардов Кейна и Осимхена точно будут бороться ещё "Бавария", "Ньюкасл", "Челси" как минимум.
Другой вопрос, что всё зависит не от Карло, а от Переса. Если Перес никого не купит, с учётом ухода Бенза, Модрича, Асенсио, Азара (ахаха, ну, без шуток, его могли бы в крайнем случае выпустить), возможно, Начо, вообще еле на первый состав народу можно наскрести. А пока что ни одного трансфера нет и в любой момент того же Биллингема может перехватить любой клуб, а за пару топ-форвардов Кейна и Осимхена точно будут бороться ещё "Бавария", "Ньюкасл", "Челси" как минимум.