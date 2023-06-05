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Стало известно, останется ли Анчелотти в «Реале»

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:51
Почему в Париж? Учитывая, что для него до сих пор держат вакансию в сборной Бразилии, логично было бы, если бы он ушёл туда. В Париж нормальный тренер вообще не пойдёт, там с Мбаппе работать придётся.
galem72
galem72
вчера в 11:18
Даже не верится. До последнего думал, что отец Карло переедет этим летом из Мадрида в Париж. Видимо, Перес смог убедить Анчи остаться, предоставив какие-то гарантии на трансферы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 11:09
У меня вопрос, а что, есть сомнения, что Анчи сможет это сделать? Или прогресс Вини, Феде, Камавинги, Родриго при нём - случайность?

Другой вопрос, что всё зависит не от Карло, а от Переса. Если Перес никого не купит, с учётом ухода Бенза, Модрича, Асенсио, Азара (ахаха, ну, без шуток, его могли бы в крайнем случае выпустить), возможно, Начо, вообще еле на первый состав народу можно наскрести. А пока что ни одного трансфера нет и в любой момент того же Биллингема может перехватить любой клуб, а за пару топ-форвардов Кейна и Осимхена точно будут бороться ещё "Бавария", "Ньюкасл", "Челси" как минимум.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:33
Если честно, мне кажется, что папа Карло не тот тренер, который любит проводить перестройку. Если вспомнить всю его карьеру, то он тренировал команды, составы которых были уже хорошо укомплектованы и не нуждались в перестройке. В любом случае, будет интересно посмотреть, как он справится с этим делом.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 10:07
Головина пускай берут)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:54
Сейчас лучше для Реала и не найти!
pc96948zvyy9
pc96948zvyy9
вчера в 09:45
В любом случае лучше и авторитетней Карло трудно найти, разве что Пеп или Зидан
112910415
112910415
вчера в 09:16
кто бы что ни фантазировал, Анчалотти практически идеален для Реала
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:06, ред.
Ну и хорошо! В первую очередь это хорошая новость для всех болельщиков Мадридского Реала! Впереди клуб ожидает перестройка, и кто как не опытный Карло постарается безболезненно помочь в этом клубу!? Сейчас ему и Пересу нужно граматно провести летний закуп игроков и точно нужна надежная глубина состава! Асенсио и Бензема уже покинули клуб, Азар и Диас так же стали свободными агентами, на очереди Начо и возможно Модрич, так что тут не только основу усилять нужно,но и лавку!!! А если учесть еще то, что Кроос через год уйдет, то об этом стоит задуматься уже сейчас! Работы на лето в Мадриде много,поглядим как они справятся с этим
Гость
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