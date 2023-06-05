Промес не присутствовал на заседании суда по делу о контрабанде наркотиков

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вчера, 18:35

5 июня днём состоялось заседание суда по делу о контрабанде наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходит нападающий «Спартака» . Футболист на нём не присутствовал.

Речь идёт о ввозе двух партий кокаина (650 кг и 712 кг) в порт Антверпена в январе 2020 года. Были изучены разговоры, которые, как сообщается, проходили между Промесом и другими участниками сделки. Адвокат игрока Роберт Малевич считает, что прослушивание было незаконным.

Также стало известно, что 19 июня суд вынесет решение по делу о нападении форварда на своего двоюродного брата. В марте прокуратура потребовала приговорить голландца к 2 годам тюрьмы.