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Промес не присутствовал на заседании суда по делу о контрабанде наркотиков

вчера, 18:35

5 июня днём состоялось заседание суда по делу о контрабанде наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходит нападающий «Спартака» Квинси Промес. Футболист на нём не присутствовал.

Речь идёт о ввозе двух партий кокаина (650 кг и 712 кг) в порт Антверпена в январе 2020 года. Были изучены разговоры, которые, как сообщается, проходили между Промесом и другими участниками сделки. Адвокат игрока Роберт Малевич считает, что прослушивание было незаконным.

Также стало известно, что 19 июня суд вынесет решение по делу о нападении форварда на своего двоюродного брата. В марте прокуратура потребовала приговорить голландца к 2 годам тюрьмы.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 01:26
А я как посмотрю «Антон» весьма разносторонний человек: и футболист, и контрабандист и, если ЧО, и киллер по совместительству. Жаль такие КАДРЫ терять. Наш чемпионат осиротеет.
Александр V
Александр V
сегодня в 00:22, ред.
А в Амстердаме наркотики преступление ?
Или он налоги от реализации зажал ? )))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:27
Решил скрываться в России,хитер бобер!
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:23
Не было бы так смешно, если бы не было так грустно: мало того, что ножичком пыряет людей, так ещё и наркотики центнерами контробасит...А мы тут на безобидные шалости Соболева и Джикии ропщем...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:27
Какой суд?!

К Квинси из Англии прибыл из Челси господин Зиеш, который сфотографировался с футболкой «Спартака» со своей фамилией и номером!
После такой поддержки голландский судья сам должен прибыть в Москву с горшком цветущей Каннабис!
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:26
Агент фактически подтвердил, что Промес наркотиками торговал. Если он уже был в Спартаке, то и наши органы должны им заняться. Голландцы с удовольствием уликами поделятся, а на лесоповале пусть нам пользу принесёт.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:20
Вечный спор Жеглова и Шарапова)...
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:15
...
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:15
..
Naherger
Naherger
вчера в 22:15
Квинси скоро отдыхать только в Сочи ездить будет
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:14
.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:09
Оценил юмор +++.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:07
Промесу надо ехать в Сибирь и там гаситься!
True Story
True Story
вчера в 21:39
Спартачи могут не беспокоиться за уход Промеса, теперь в Тарасовке его схрон. В ответку нужно возбудить дело на деЗеува за пропаганду ЛГБТ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:59
А что они разве не знали, что ему бронзовую медаль надо сначала получить? Занят человек, а они со всякой ерундой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:58
А у КБ все так
lotsman
lotsman
вчера в 20:36
Интересная позиция у адвоката Промеса. Значит прослушка не законна, а провоз наркотиков законный.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:31
Я же говорил Антошке,что в "Райском саду" всё надо делать легально,и платить налоги.И тогда ввози тоннами,а не несчастными сотнями килограмм.И шестицветной лентой обматай багаж,в знак легальности и неприкасаемости.Это выше дипломатического груза.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:23
Из России выдачи нет. Не вкусно, и точка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:19
Зал голландского суда...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:12
У Квинси 5 июня тренировка была...)
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:11
После дегустации ко всем членам суда явился Промес весь в чёрном на белом коне...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:10, ред.
Голландия....
Окружной суд Амстердама...
5 июня...
Заседание суда по делу о контрабанде наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходит нападающий «Спартака» Квинси Промес.
Часть 1-я : "Дегустация"...
6pz3e63k3848
6pz3e63k3848
вчера в 18:38
Квинси залёг на дно,чтобы не нашли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
Прячется под кроватью в Тарасовке...
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