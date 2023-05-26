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«Локомотив» выплатит агентам более 550 тысяч евро по контракту Жоау Мариу

вчера, 22:56

«Локомотив» обязан выплатить более 550 тысяч евро футбольному агентству Olea Sports Capital LLC за нарушение условий соглашения с полузащитником Жоау Мариу. Таково решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Суд считает, что «красно-зеленые» задолжали агентству 300 тысяч евро, которые полагались за достижение москвичами определенных турнирных результатов, а также более 255 тысяч в качестве подписного бонуса. Помимо этого, «Локомотив» обязан выплатить проценты.

CAS также оставил в силе решение комитета по статусу футболистов Российского футбольного союза (РФС) по спору «Локомотива» с Olea Sports касательно выплат по договору бывшего защитника коллектива Мурило Серкейры. Агентство хотело получить выплаты от «Локомотива» из‑за возможных нарушений условий контракта, но CAS отклонил апелляцию, встав на сторону команды.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:19
Нехило они поднимают денег, причём не губя здоровья на футбольном поле. И работать можно до самой старости...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:14
Кто на что учился. Ощущение, что гонорары агентов дело рук самих агентов.
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