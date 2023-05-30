Промесу предъявили обвинения в контрабанде наркотиков

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу предъявили обвинения в связи с причастностью к контрабанде наркотиков.
Прокуратура считает, что футболист имеет отношение к ввозу двух партий кокаина (650 кг и чуть более 712 кг) в порт Антверпена в начале 2020 года.
Игрок также проходит по делу о нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Заседания по обоим делам пройдут в суде Амстердама в понедельник, 5 июня.
Виновен или нет, это, конечно, решать суду, но коли обвинение подобного уровня предъявлено, оно же не просто на пустом месте сделано. Спорт это не только зрелищ для взрослых, но и стимул для малышей заниматься. Это кумиры детей прежде всего и с подобными обвинениями футболистов естественно не место в клубе. Очень странно, что руководство Спартака Промеса до сих пор держало в клубе, уже имеющего подобное обвинение пару лет.
Виновен или нет, это, конечно, решать суду, но коли обвинение подобного уровня предъявлено, оно же не просто на пустом месте сделано. Спорт это не только зрелищ для взрослых, но и стимул для малышей заниматься. Это кумиры детей прежде всего и с подобными обвинениями футболистов естественно не место в клубе. Очень странно, что руководство Спартака Промеса до сих пор держало в клубе, уже имеющего подобное обвинение пару лет.