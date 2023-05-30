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Промесу предъявили обвинения в контрабанде наркотиков

вчера, 19:00

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу предъявили обвинения в связи с причастностью к контрабанде наркотиков.

Прокуратура считает, что футболист имеет отношение к ввозу двух партий кокаина (650 кг и чуть более 712 кг) в порт Антверпена в начале 2020 года.

Игрок также проходит по делу о нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Заседания по обоим делам пройдут в суде Амстердама в понедельник, 5 июня.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 10:03
(650 кг и чуть более 712 кг)

ну явно же подбросили
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:45
Наркотики и в африке Наркотики. Что значит в бельгию можно и куда то нельзя. Например бельгийца можно убить а россиянина нельзя что ли. Если человек совершил преступление связанное с наркотиками то он должен сидеть .

Если употреблял то это только ему зло но за распространия это в разы большее зло окружающих
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 09:32
Поддерживай но не надо принижать другую сторону. Я уверен что многие болельщики начнут говорить что его засудилт и все такое. Когда еременко дисквалифицировали я не обвинял других я обвинял своего хотя и Поддерживал его.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:24
Таджики же как то делают и этому при желании сделают
ballak144
ballak144 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 06:38
не согласен с вами, наркотики зло, куда бы они не ввозились, и не факт что и в нашу страну он не поможет перевезти, опыт судя по всему есть
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 04:39, ред.
650 кг и чуть более 712 кг
Это огромная партия кокаина. Я бы задумался на месте руководства Спартака о серьезности моральной составляющей клуба.
Не надо сюда привлекать темы, наркота для Европы, у нас он такого не делал. Наркотики- есть наркотики. Если вы сегодня защищаете распространителя наркотиков, только потому, что наркота шла в Европу. То завтра вы будете защищать маньяков и педофилов, только потому что они творили свои ужасные вещи не у нас?
Если бы речь шла о мелкой партии наркотиков, то возможна оговор, ошибки следствия. Но когда речь идет о двух больших партиях, значит следствие было серьезным.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
сегодня в 02:41
Наркоту возил , брата порезал. Хватит уже заговоры против Спартака устраивать.
albucid
albucid
сегодня в 02:39
Какая интересная жизнь у пацана!
SayRus Vens
SayRus Vens ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 02:12, ред.
Какой же моралист...у нас он ничего не нарушал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:33, ред.
Имхо.
Даже если и ввозил наркоту... То куда ? В Россию ? Нет, в Бельгию - недружественное нам государство. Тут у наших правоохранителей будет делом принципа всячески отказывать в содействии своим коллегам из Фландрии. На что бельгийцы и голландцы рассчитывают я хз, ведь Промес, ко всему прочему, один из уникумов РПЛ - голландец в футбол играть умеет, а значит он свой. Ну а мы своих, как известно, не б р о с а е м !
minai
minai ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 00:18
А вот я буду поддерживать подозреваемого, ибо его виновность должна быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:10, ред.
Всё будет нормально....
Стало известно имя Судьи на заседании 5 июня....
Сергей Сергеевич Лапочкин...

Квинси оправдают...с последующим присвоения звания "Почётный житель Антверпена"...
arsena1
arsena1
вчера в 23:20
Да уж... Титов с бромантаном - это просто детские шалости
Beriner
Beriner
вчера в 23:06
Как модно прятать матерого уголовника в недрах РПЛ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:57, ред.
Ну прям мафиози какой то,удивили!
chromage
chromage
вчера в 22:47
"Прокуратура считает, что футболист имеет отношение к ввозу двух партий кокаина (650 кг и чуть более 712 кг) в порт Антверпена в начале 2020 года."

почти 1,3 тонны кокаина? 50 евро грамм в Нидерландах. 1,3 млн грамм по 50 евро за грамм... "товара на 65 млн евро пытался ввезти". Неплохо футболисты зарабатывают в России, раз такие "вложения" могут себе позволить. =)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:42
Будет и будет. Но мы врядли кто то будет полностью поддерживать подозреваемого несмотря на то что он футболист твоей команды. Но и ликовать чужой беде не стоит
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:39
Наркотики разные. Вы все прекрасно понимаете и все равно хотите сказать что в Голландии специально строят козни против промеса и Спартака
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 22:37
Заговор против спартака потихоньку вышел из пределов России. Теперь и Европа специально убирает лучшего игрока в мире. Вдруг если скоро будем играть в лиге чемпионов спартак уничтожит всех. Главное чтобы там не оказался пари нн
XtraDigger
XtraDigger ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:33
Почитай "Нидерландская политика по наркотикам" и не ВВОДИ людей в заблуждение.
VORONIN 19831883
VORONIN 19831883
вчера в 22:28
Лол
ABir
ABir
вчера в 22:23
Как можно предъявлять обвинения в контробанде наркотиков в стране, где наркомания официально разрешена?
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:19
Если Промес к этим килограммам не имеет отношения то ничего не дадут...даже премию...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:18
Еще бы сказали, что он это в себе перевозил 😁😁😁 во дают травокуры! Забористые у них вещества, раз такое выдумывают.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:15
За 1362 кг кокаина и ничего не дадут? Даже премию?
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:12
"...Прокуратура считает, что футболист имеет отношение к ввозу двух партий кокаина (650 кг и чуть более 712 кг) в порт Антверпена в начале 2020 года..."
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Подбросили более тонны наркотиков? Вот это размах! Да, в Нидерландах по мелочам не размениваются.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:02
Да один уже был,мы его потом передали на исправление в "Спартак",но они его "пустили по кругу"...
Futurista
Futurista ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:01
Наши дети тоже должны знать, что накуренному амстердаму веры нет...а лучше им вообще про них ничего не знать)...
Сп62
Сп62
вчера в 21:58
Да, подбросили ему эту наркоту. Такая практика во всех странах, когда надо кого-нибудь приструнить. А Квинси громогласно хвалит Спартак.
протон
протон
вчера в 21:57
Здесь уж ни добавить, ни убавить.
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