Промесу предъявили обвинения в контрабанде наркотиков

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вчера, 19:00

Нападающему «Спартака» предъявили обвинения в связи с причастностью к контрабанде наркотиков.

Прокуратура считает, что футболист имеет отношение к ввозу двух партий кокаина (650 кг и чуть более 712 кг) в порт Антверпена в начале 2020 года.

Игрок также проходит по делу о нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Заседания по обоим делам пройдут в суде Амстердама в понедельник, 5 июня.