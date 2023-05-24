Бывший директор академии «Чертаново» Ларин вышел из СИЗО

Экс-директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин покинул СИЗО «Бутырская тюрьма».
В сентябре прошлого года функционер был признан виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере и приговорён к трём годам заключения в колонии общего режима.
В среду Мосгорсуд на заседании изменил приговор на условный срок, который составляет 2,5 года. Прокурор ранее запрашивал ужесточение наказания до 4 лет и 4 месяцев, защита же обвиняемого просила о досрочном освобождении.
Отличная новость!!!
Ну у нас футболом рулят люди, нацеленые на его ликвиацию. И больше всего их бесит человек, воспитывающий молодых игроков высокого уровня. Потому что это конкуренция - Зина НИКОГДА не готовила своих игроков - за 30 лет после СССР - 4 игрока среднего уровня, все, больше нет. Из Чертаново Ларина вышло больше гораздо, это Кабинету как серпом по Фаберже - если кто-то начнет реально сильных игроков готовить. то на чебурашках из Бразилии давже с купленными судьями не вылезешь, вот и посадили.
ПиСи: кто хочет поспорить, то ПЕРВОЕ распоряжение ПЕРВОГО гендиректора Зины во главе РФС - ликвидация рабочей системы подготовки молодежи. То есть чемпионата дублей. С той поры - ни одного игрока уровня Торбинского даже. Сделано за тем же самым - у Зины нет школы, надо чтоб ни у кого не было
Отличная новость!!!
Ну у нас футболом рулят люди, нацеленые на его ликвиацию. И больше всего их бесит человек, воспитывающий молодых игроков высокого уровня. Потому что это конкуренция - Зина НИКОГДА не готовила своих игроков - за 30 лет после СССР - 4 игрока среднего уровня, все, больше нет. Из Чертаново Ларина вышло больше гораздо, это Кабинету как серпом по Фаберже - если кто-то начнет реально сильных игроков готовить. то на чебурашках из Бразилии давже с купленными судьями не вылезешь, вот и посадили.
ПиСи: кто хочет поспорить, то ПЕРВОЕ распоряжение ПЕРВОГО гендиректора Зины во главе РФС - ликвидация рабочей системы подготовки молодежи. То есть чемпионата дублей. С той поры - ни одного игрока уровня Торбинского даже. Сделано за тем же самым - у Зины нет школы, надо чтоб ни у кого не было