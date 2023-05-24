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Бывший директор академии «Чертаново» Ларин вышел из СИЗО

вчера, 22:34

Экс-директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин покинул СИЗО «Бутырская тюрьма».

В сентябре прошлого года функционер был признан виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере и приговорён к трём годам заключения в колонии общего режима.

В среду Мосгорсуд на заседании изменил приговор на условный срок, который составляет 2,5 года. Прокурор ранее запрашивал ужесточение наказания до 4 лет и 4 месяцев, защита же обвиняемого просила о досрочном освобождении.

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протон
протон
вчера в 22:41
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:38
    Легко отделался, или поделился с кем нужно...
    Гость
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