Бывший директор академии «Чертаново» Ларин вышел из СИЗО

1684956884

вчера, 22:34

Экс-директор футбольной академии «Чертаново» покинул СИЗО «Бутырская тюрьма».

В сентябре прошлого года функционер был признан виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере и приговорён к трём годам заключения в колонии общего режима.

В среду Мосгорсуд на заседании изменил приговор на условный срок, который составляет 2,5 года. Прокурор ранее запрашивал ужесточение наказания до 4 лет и 4 месяцев, защита же обвиняемого просила о досрочном освобождении.