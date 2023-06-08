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«Херенвен» не получил от ЦСКА 3 млн евро за трансфер Эджуке

вчера, 12:08

ЦСКА не заплатил «Херенвену» часть суммы за переход нападающего Чидеры Эджуке.

Нигерийский форвард стал игроком «армейцев» в августе 2020 года. По информации источника, между сторонами была достигнута договорённость об оплате трансфера четырьмя траншами. Первые три прошли успешно, а последний, который должен был состояться в мае 2022 года, так и не был произведён. Речь идёт о 3 миллионах евро, что является существенной суммой для «Херенвена». В ЦСКА объясняют, что не могут перевести средства из-за санкций против российских банков, но в голландском клубе сомневаются в правдоподобности этого. Теперь делом занимается ФИФА.

25-летний футболист прошлым летом приостановил контракт с москвичами. В сезоне 2022/23 Эджуке выступал за «Герту».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:33, ред.
Какие банки...какие санкции...
Налом отдали и всё....
Вон Промес говорят в Голландию что хочешь может перевезти....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 18:56
ЦСКА не получил от Эвертона около 20 млн за Влашича. Санкции для банков.
isamsn
isamsn
вчера в 16:58, ред.
Странные претензии. . Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и играет за Герту уже больше года. Почему армейцы должны платить за игрока играющего в другом клубе. Взять стоимость контракта и разделить на срок его заключения. И если игрок не отыграл в клубе сумму затраченную на его покупку, то пусть Херенвен платит неустойку. ФИФА придумал эту противозаконную ситуацию, пусть её сам и разруливает.
Сп62
Сп62
вчера в 14:37
Сейчас модно и выгодно прикрываться санкциями, как одеялом. Зато все армейцы за справедливость в отношении проступков Квинси.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:49
Пусть присылают своего человека, отгрузим наличкой.
6x6syx6p6dtp
6x6syx6p6dtp
вчера в 13:25
Что-то опять сивые нехорошее замутили
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:06
Это же обычный кидок
Дудинчанин
Дудинчанин
вчера в 13:02
Не хотели хлеб с маслом, с...те х.й с горчцей. Подайте в Гааугу
Zely
Zely
вчера в 12:47
И так-то все правильно, нужно было отрабатывать весь контракт. Пусть Герта и платит недостающую сумму
xzc3aj8amde9
xzc3aj8amde9
вчера в 12:18
ЦСКА показал Херенвену его первый слог
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