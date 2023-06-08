«Херенвен» не получил от ЦСКА 3 млн евро за трансфер Эджуке

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вчера, 12:08

ЦСКА не заплатил «Херенвену» часть суммы за переход нападающего .

Нигерийский форвард стал игроком «армейцев» в августе 2020 года. По информации источника, между сторонами была достигнута договорённость об оплате трансфера четырьмя траншами. Первые три прошли успешно, а последний, который должен был состояться в мае 2022 года, так и не был произведён. Речь идёт о 3 миллионах евро, что является существенной суммой для «Херенвена». В ЦСКА объясняют, что не могут перевести средства из-за санкций против российских банков, но в голландском клубе сомневаются в правдоподобности этого. Теперь делом занимается ФИФА .

25-летний футболист прошлым летом приостановил контракт с москвичами. В сезоне 2022/23 Эджуке выступал за «Герту».