«Манчестер Сити» — самый дорогой футбольный бренд в мире

Междунaродное рейтингoвое агентство Brand Finance опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
Первое место занял «Манчестер Сити» (1,562 млн долларов). Вторым стал «Реал» (1,513 млн), а замкнула тройку «Барселона» (1,425 млн).
Междунaродное рейтингoвое агентство Brand Finance опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
Первое место занял «Манчестер Сити» (1,562 млн долларов). Вторым стал «Реал» (1,513 млн), а замкнула тройку «Барселона» (1,425 млн).
Но я не стал бы идеализировать МС, они кучу денег извели впустую в первые годы, да и сейчас их стоимость завышена, потому что как являлись основной статьёй дохода липовые спонсорские контракты с компаниями владельца, так и являются. То есть риски у МС намного выше, чем у "Барселоны" или даже МЮ - стоит нефти катастрофически упасть, и владельцам станет абсолютно пофиг на их детище.
И ещё я бы отметил арабский же "Ньюкасл", который явно идёт по тому пути, чтобы не ждать 15 лет до того, чтобы бросить вызов в ЛЧ, перебирая всех топ-игроков и топ-тренеров при этом))
Но я не стал бы идеализировать МС, они кучу денег извели впустую в первые годы, да и сейчас их стоимость завышена, потому что как являлись основной статьёй дохода липовые спонсорские контракты с компаниями владельца, так и являются. То есть риски у МС намного выше, чем у "Барселоны" или даже МЮ - стоит нефти катастрофически упасть, и владельцам станет абсолютно пофиг на их детище.
И ещё я бы отметил арабский же "Ньюкасл", который явно идёт по тому пути, чтобы не ждать 15 лет до того, чтобы бросить вызов в ЛЧ, перебирая всех топ-игроков и топ-тренеров при этом))
1 Аль-Иттихад
2 Аль-Наср
3 Аль-Хиляль
4 Аль-Шабаб
5 Аль-Таавон
7 Аль-Иттифак
8 Дхамк
9 Аль-Тае
10 Аль-Раэд
11 Аль-Фейха
12 Абха
13 Аль-Вахда
14 Аль-Халедж
15 Аль-Адалх
16 Аль-Батен
17 МС
18 Реал Мадрид
19 Барселона
20 МЮ
1 Аль-Иттихад
2 Аль-Наср
3 Аль-Хиляль
4 Аль-Шабаб
5 Аль-Таавон
7 Аль-Иттифак
8 Дхамк
9 Аль-Тае
10 Аль-Раэд
11 Аль-Фейха
12 Абха
13 Аль-Вахда
14 Аль-Халедж
15 Аль-Адалх
16 Аль-Батен
17 МС
18 Реал Мадрид
19 Барселона
20 МЮ
Если всё зависит от цены на нефть, то в 2015 и 2019 цены падали, а с Сити ничего не произошло?
Вообще не понимаю этого укора - "арабский", "мешок" и т. д. Какая разница откуда поступают деньги и кто владелец?
Если всё зависит от цены на нефть, то в 2015 и 2019 цены падали, а с Сити ничего не произошло?
Вообще не понимаю этого укора - "арабский", "мешок" и т. д. Какая разница откуда поступают деньги и кто владелец?