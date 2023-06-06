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«Манчестер Сити» — самый дорогой футбольный бренд в мире

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протон
протон
вчера в 23:57
Очень странная и непонятная новость. Что подразумевается здесь под "стоимостью бренда", какие пункты входят в сумму, какие нет, за какой это промежуток времени и тд.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:36
Ну вот я и говорю об этом. Первые клубы это бренды у них есть история а мс этот путь начал около 15 лет назад. Через 20-30 лет если сити продолжит так играть (что я им не желаю конечно) наши потомки будут говорить что мс команда с историей а условный сандерленд мешок
Elliada
Elliada ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
вчера в 23:27
Сравнил. Эти клубы 100 лет накачивали деньгами, а МС только 10 лет. Подожди и через 10-20 лет статус МС будет таким же, а может и выше.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
Не хочу. Сейчас конечно зарабатывают. Я говорю раньше. А такие клубы как реал мю барса бавария ит д зарабатывают именем брендем. Я не упрекаю мс но мне нравится когда клубы сами добиваются всего чем вот такие вложения. Но сейчас у мс намного грамотнее чем у мю трансферная политика да и саму управление лучше поэтому и доходный плюс они 3 года подряд чемпионы
Elliada
Elliada ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
вчера в 23:16
Хочешь сказать, что Сити ничего не зарабатывает сам, а деньги поступают исключительно от владельцев?? Сам хоть в это веришь? К твоему сведению, МС самый доходный клуб в мире. В 2022 году прибыль составила 731 млн евро. Не веришь - проверь сам.
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:03
    АРМЕЕЦ_06
    АРМЕЕЦ_06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Когда я трачу деньги на покупки дорогих безделушек которые я заработал сам немного лучше чем трачу деньги родителей. Может пример неудачный но типо того имеется ввиду. А так мс молодцы в отличии от псж они все таки построили топ клуб. Но единственное у сити преимущество в том что они из апл а не лиги 1
    Igo0rek
    Igo0rek ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 21:55
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 21:52
      Нефть марки которой добывают в ОАЭ, рухнет только в случае нахождения альтернативы нефти как сырья. А такой альтернативы нет даже в зачатке, и в ближайшие 50-100 лет едва ли предвидится. Нефть данной марки практически неуязвима для внешних факторов, и как показывает практика, даже просадка в несколько десятков долларов за баррель, не наносит значительного урона экономике ОАЭ, да и падение ниже средних значений происходит достаточно редко. А если еще учесть, что марка нефти ОАЭ более премиальная, чем та же Brent, и учесть, что она лежит на поверхности, ее легче добывать, плюс Россия в силу санкций сильно освободила рынок, для Эмиратов это сильный буст вверх.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 21:36
      МС всегда и везде в топе.
      Elliada
      Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 21:33
      Если работа, которую проделал МС, так проста, почему другие не могут повторить? Челси и МЮ за 10 лет потратили не меньше. И что? Про ПСЖ вообще молчу.

      Если всё зависит от цены на нефть, то в 2015 и 2019 цены падали, а с Сити ничего не произошло?

      Вообще не понимаю этого укора - "арабский", "мешок" и т. д. Какая разница откуда поступают деньги и кто владелец?
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 20:43
      Вы Зенит пропустили.))
      Однозначно в тройке!!!
      sova147
      sova147 ответ Брулин (раскрыть)
      вчера в 20:34
      Согласен и игра тоже впечатляет...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 20:15
      2028 год рейтинг самых дорогих футбольных клубов :

      1 Аль-Иттихад
      2 Аль-Наср
      3 Аль-Хиляль
      4 Аль-Шабаб
      5 Аль-Таавон
      7 Аль-Иттифак
      8 Дхамк
      9 Аль-Тае
      10 Аль-Раэд
      11 Аль-Фейха
      12 Абха
      13 Аль-Вахда
      14 Аль-Халедж
      15 Аль-Адалх
      16 Аль-Батен
      17 МС
      18 Реал Мадрид
      19 Барселона
      20 МЮ
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 20:14
      В общем-то арабы сделали то, что обычно делают - наняли на нефтедоллары лучших мировых специалистов, чтобы те сделали всё тип-топ.

      Но я не стал бы идеализировать МС, они кучу денег извели впустую в первые годы, да и сейчас их стоимость завышена, потому что как являлись основной статьёй дохода липовые спонсорские контракты с компаниями владельца, так и являются. То есть риски у МС намного выше, чем у "Барселоны" или даже МЮ - стоит нефти катастрофически упасть, и владельцам станет абсолютно пофиг на их детище.

      И ещё я бы отметил арабский же "Ньюкасл", который явно идёт по тому пути, чтобы не ждать 15 лет до того, чтобы бросить вызов в ЛЧ, перебирая всех топ-игроков и топ-тренеров при этом))
      BDA8181
      BDA8181
      вчера в 19:55
      Из грязи в князи)) главное чтобы не получилось наоборот)) хотя были ни кем , так и остались. В Англии всё равно считаются вечно вторыми в городе))
      Брулин
      Брулин
      вчера в 19:53
      Вполне заслуженно, менеджментом Сити проведена колоссальная работа
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