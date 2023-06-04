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Футболисты «Спартака» не получат премий за третье место в Премьер-Лиге

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альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:14
от того и такие УБЫТКИ)))))
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:36
Если бы всё ушло на судейский корпус, мы были бы с серебром. А вот, кто успешно поработал с этим корпусом видно невооружённым взглядом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:14
Некоторые пользователи критикуют спартаковцев за плохую игру, Что, мол, поэтому и не заслужили премиальных. При этом забывают или не знают, что все условия их выплат разрабатываются и доводятся до сведения игроков ещё ДО начала чемпионата. Поэтому все разговоры на тему "заслужили - не заслужили" не имеют оснований.
Второе и одновременно последнее. Я не являюсь поклонником этой команды, но со всей ответственностью могу заявить, что ни в одной игре ребята не валяли на поле дурака и полностью ей отдавались. Ни в одной ! Другое дело, что футболисты других команд тоже "научились" бегать, и чтобы выигрывать по желанию, спартаковцам надо было быть хоть на йоту, но выше классом основных конкурентов. А вот этого "выше" и не наблюдалось. Поэтому конечный результат команды в чемпионате считаю.закономерным и не вызывающим вопросов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
И не говори... Реальные дураки у спартачей в правлении.
Им бы на квоты своих представителей в Судейском корпусе, как ФК "Газпром", тратиться, а они ... Эээээх !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:41
Там предусмотрена специальная премия, озвучивать название которой запрещает закон о СМИ.
протон
протон
вчера в 20:25
Как? Они же теперь станут очень бедными и очень несчастными.
Zak11
Zak11
вчера в 18:52
Весна провалена полностью. Какие премии то? Отвратительно играли весной.
ABir
ABir
вчера в 17:56
Справедливо, не заслужили они премии, от Спартака ждали более высоко места и более качественной игры.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:30
Ага, им типа только золото нужно...
морозз
морозз
вчера в 17:28
Как ещё заняли 3 место?… не имея нормального нападения, стучать по штангам и в молоко это не нападение а пипец недостойный оплаты!
cska1948
cska1948
вчера в 17:18
Для Соболева могли сделать исключение...
True Story
True Story
вчера в 17:15
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:15
    Всё на "Встречи с Судейским корпусом" ушло....
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:10
    Тут впору ещё и штраф выписать игрокам.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:00
    Жадный Лукойл стал...:)))..... бронза тоже медаль и игроки старались в отличии от многих других клубов.
    sova147
    sova147
    вчера в 17:00
    Очень жаль! Надо было играть на 2 место!
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