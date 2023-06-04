Футболисты «Спартака» не получат премий за третье место в Премьер-Лиге

Футболисты «Спартака» не получат дополнительных призовых за третье место по итогам сезона РПЛ 2022/23.
В московском клубе не предусмотрена премия за данную позицию в турнирной таблице.
Футболисты «Спартака» не получат дополнительных призовых за третье место по итогам сезона РПЛ 2022/23.
В московском клубе не предусмотрена премия за данную позицию в турнирной таблице.
Второе и одновременно последнее. Я не являюсь поклонником этой команды, но со всей ответственностью могу заявить, что ни в одной игре ребята не валяли на поле дурака и полностью ей отдавались. Ни в одной ! Другое дело, что футболисты других команд тоже "научились" бегать, и чтобы выигрывать по желанию, спартаковцам надо было быть хоть на йоту, но выше классом основных конкурентов. А вот этого "выше" и не наблюдалось. Поэтому конечный результат команды в чемпионате считаю.закономерным и не вызывающим вопросов.
Второе и одновременно последнее. Я не являюсь поклонником этой команды, но со всей ответственностью могу заявить, что ни в одной игре ребята не валяли на поле дурака и полностью ей отдавались. Ни в одной ! Другое дело, что футболисты других команд тоже "научились" бегать, и чтобы выигрывать по желанию, спартаковцам надо было быть хоть на йоту, но выше классом основных конкурентов. А вот этого "выше" и не наблюдалось. Поэтому конечный результат команды в чемпионате считаю.закономерным и не вызывающим вопросов.
Им бы на квоты своих представителей в Судейском корпусе, как ФК "Газпром", тратиться, а они ... Эээээх !!!
Им бы на квоты своих представителей в Судейском корпусе, как ФК "Газпром", тратиться, а они ... Эээээх !!!