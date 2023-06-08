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В «Родине» сообщили о премиальных в случае выхода в РПЛ

вчера, 10:58

Генеральный директор «Родины» Константин Архипов рассказал о премиальных для игроков в случае выхода в РПЛ.

Футболисты «Родины» замотивированы нормально, и без премиальных мотивации хватает, это не решающий момент. Футбол — вещь непредсказуемая, забили бы свои моменты в первом тайме, другая игра была бы, но сложилось так. Само собой, обещаны премиальные за выход в РПЛ, они не фиксированные, это мы решаем уже по факту. У них и так в контрактах прописаны определённые мотивационные истории в случае повышения, а все остальные премии на наше усмотрение.

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Родина
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 14:44
В первом тайме премиальные выглядели реальными. Моё мнение, что Парфёнов с заменами явно не угадал.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:37
Какая " Родина" ? О чём вы ?
112910415
112910415
вчера в 12:47
всё пропало ... клиент уезжает ...
ОПС
ОПС
вчера в 11:38
Вряд ли, что то получится, во всяком случае не в этом году. Пусть обещеные премиальные душу погреют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:28
Получить эту премию поможет только чудо!
sdt39qjdhfww
sdt39qjdhfww
вчера в 11:20
После 0:3 дома разговор о премиальных выглядит неуместным
swed27
swed27
вчера в 11:17
Остается только пожелать удачи в Нижнеим Новгороде
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:00
А вот соперник играет не за премиальные, а за прописку в РПЛ!
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