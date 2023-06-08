В «Родине» сообщили о премиальных в случае выхода в РПЛ

Генеральный директор «Родины» Константин Архипов рассказал о премиальных для игроков в случае выхода в РПЛ .

Футболисты «Родины» замотивированы нормально, и без премиальных мотивации хватает, это не решающий момент. Футбол — вещь непредсказуемая, забили бы свои моменты в первом тайме, другая игра была бы, но сложилось так. Само собой, обещаны премиальные за выход в РПЛ , они не фиксированные, это мы решаем уже по факту. У них и так в контрактах прописаны определённые мотивационные истории в случае повышения, а все остальные премии на наше усмотрение.