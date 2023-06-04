Губернатор Самарской области оценил финансовое положение «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о финансовом положении «Крыльев Советов».

Финансово‑экономические показатели клуба, считаю, достойные. Очень тяжело было решать триединую задачу. Гасить кредиты, а их было выплачено на 700 миллионов рублей, показывать красивую игру и обеспечивать результат. Взаимоисключающие зачастую вещи. Но клуб сумел справиться. Мы никогда не пойдем по пути банкротства, что не раз предлагалось. Нижегородское «Торпедо» — клуб с еще более давней историей, а уже два раза начинал с нуля. Для нас самарский ромбик многое значит, нужно выплачивать долги и сохранить именно этот проект с его легендарной историей.