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Губернатор Самарской области оценил финансовое положение «Крыльев Советов»

вчера, 14:38

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о финансовом положении «Крыльев Советов».

Финансово‑экономические показатели клуба, считаю, достойные. Очень тяжело было решать триединую задачу. Гасить кредиты, а их было выплачено на 700 миллионов рублей, показывать красивую игру и обеспечивать результат. Взаимоисключающие зачастую вещи. Но клуб сумел справиться. Мы никогда не пойдем по пути банкротства, что не раз предлагалось. Нижегородское «Торпедо» — клуб с еще более давней историей, а уже два раза начинал с нуля. Для нас самарский ромбик многое значит, нужно выплачивать долги и сохранить именно этот проект с его легендарной историей.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 22:43
Кстати, в губернии находятся мощные промышленные корпорации. Могли бы оказать спонсорскую помощь.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:02
Поработать над ошибками и идти дальше.
протон
протон
вчера в 20:27
Никаких проблем с такими тратами бюджета нет! Жители субъекта РФ-Самарской области возмущались миллиардными расходами на игру в мяч вместо газа, воды, дорог? Я не слышал о таких протестах. Значит все норм.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:57, ред.
Доброго времени суток Всем .
Можно поинтересоваться, а когда будут доплаты за попадание в "Народный обозреватель " ???
memphis
memphis
вчера в 17:14
А может найти спонсора нормального, а не доить бюджет? Каждый сезон - это американские горки и валидол.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:08
Такой подход рано или поздно даст сбой, как у богатой Кубани. А потом миллиардные долги и кидалово.
shlomo
shlomo
вчера в 14:51
Молодцы Самарцы!... Основная задача сохранить тренера и как то усилить состав команды.
Гость
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