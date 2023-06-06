Холанд — самый дорогой футболист в мире по данным CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список самых дорогих футболистов мира.
Лидером стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, стоимость которого составила 245,1 млн евро. Второе место занимает форвард «Реала» Винисиус Жуниор (196,3 млн), замыкает тройку вингер «Арсенала» Букайо Сака (195,8 млн).
Именные двугорбые "Корабли пустыни" навьючены бабосами и в пути в Европу!))
Именные двугорбые "Корабли пустыни" навьючены бабосами и в пути в Европу!))
Потому что сейчас важнее рейтинг цитируемости, чем реальные заслуги. Чем человек больше мелькает, тем его больше помнят.
Потому что сейчас важнее рейтинг цитируемости, чем реальные заслуги. Чем человек больше мелькает, тем его больше помнят.