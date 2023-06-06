Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Холанд — самый дорогой футболист в мире по данным CIES

вчера, 23:30

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список самых дорогих футболистов мира.

Лидером стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, стоимость которого составила 245,1 млн евро. Второе место занимает форвард «Реала» Винисиус Жуниор (196,3 млн), замыкает тройку вингер «Арсенала» Букайо Сака (195,8 млн).

Холанд — самый дорогой футболист в мире по данным CIES

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКатарский шейх сделал финальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 17:16
«Манчестер Сити» — самый дорогой футбольный бренд в мире
Вчера, 19:44 Фото
СлухиФутболисты «Спартака» не получат премий за третье место в Премьер-Лиге
04 июня
Губернатор Самарской области оценил финансовое положение «Крыльев Советов»
04 июня
Стало известно, сколько «Реал» сэкономит благодаря уходу Азара
04 июня
«Спартак» — наиболее убыточный клуб Премьер-Лиги по итогам 2022 года
01 июня
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 13:37
Внимательно ознакомился со списком. Ни Дзюбы, ни Заболотного там не увидел. Проклятые санкции…
DaslerU
DaslerU
сегодня в 13:23
Только вот в таблице напротив Винисиуса стоит цифра 314 а не 196. Так сколько он стоит в реальности?
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:51
Боруссия опять продешевила за своих игроков, Беллингема за сотку всего лишь отпускают)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:40
Скоро этот циркуляр будет переписан основательно!
Именные двугорбые "Корабли пустыни" навьючены бабосами и в пути в Европу!))
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:58
Согласен на его переход. Пусть даже за 500 млн забирают
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:57
По ходу скоро придет какой-нибудь "Аль-Иттихад" и даст сразу лярд, не удивлюсь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 10:56
Нужно учесть, что рынок футбола сейчас расхайпован. Это как с Месси и Роналду, когда журналистам и тренерам, когда они голосовали, было даже плевать, что Снейдер выиграл ЛЧ и довёл Нидерланды до финала ЧЕ, и во всех других случаях - со словами "О Месси" и "О Роналду" они давали им ЗМ даже тогда, когда они проводили весьма средние сезоны.

Потому что сейчас важнее рейтинг цитируемости, чем реальные заслуги. Чем человек больше мелькает, тем его больше помнят.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 10:43
Ну да , ну да, Холланд который ничего не может в топ играх.
протон
протон
вчера в 23:51
Цены какие то заоблачные, мир сошёл с ума
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 23:45
Мбаппе на мой взгляд гораздо лучше чем Холанд!
Elliada
Elliada
вчера в 23:35
Цифры, конечно, примерные. Никто не даст за Холанна 245 млн. Сака так высоко. Не ожидал. Мбаппе последний в топе и самый возрастной. Подешевел на 100 млн.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 